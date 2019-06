Hayalinizdeki eşi bulabileceğiniz uygulamalar

Herkese merhaba ben Yunus, Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu haftaki bölümümüzde hayalinizdeki eşi bulmanıza yardımcı olacak uygulamaları inceledik... Bakalım bunlar hangileri...





Uygulamanın birde Vitrin özelliği var. Bu özelliği kullanarak kendinizi ön plana çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki paralı. Son çare olarak bunu tercih edenlerde çıkmıyor değil. Test için yaptığım denemelerde hiç geri dönüş alamadığımı belirtebilirim, bakalım sizlerin şansı nasıl olacak ?

Tinder'daki denemelerimde ise ben yine hiç bir geri dönüş elde edemedim. Ama bazı yakın çevremde, Tinder sayesinde mutlu mesut yaşayan çiftler var. Denemeye değer...









Bugünlerde değişikliğe giderek FAV butonu yerine kalp getiren Twitter'da ise işler pek iyi gitmiyor. Çoğu kullanıcı direkt mesaj özelliğini dışarıya kapadığı için, o kişiyle irtibata geçebilmek sadece onunda sizi takip etmesi ile mümkün olabiliyor. Eğer iletişim kurmak istediğiniz kişi ''karşılıklı takip, seri takip, takipe takip, seri gt''- gibi saçmalıkları benimsemiyorsa, sizi tanımadığı için geri takip etmeyebiliyor.





2004 yılının Şubat ayında kurulan Facebook, 11 yıllık serüveninde çok büyük başarılara imza attı. Tam 1,5 Milyar kullanıcıya sahip olan site, insanlar arasında iletişim kurmak ve bilgi alışverişi yapmak için kaliteli bir hizmet veriyor.

Bunlardan ilki olan Badoo, 2009 yılından beri hizmet veriyor. Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra dilerseniz Facebook hesabınız ile giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptıkdan sonra uygulama otomatik olarak Facebook hesabınızdan hem profil bilgilerinizi, hem de yüklediğiniz fotoğrafları içerisine çekiyor. Böylece siz hiç zahmet etmeden profiliniz oluşturulmuş oluyor. Dilerseniz düzenlemede yapabiliyorsunuz elbette. Badoo'nun çalışma mantığı etrafınızdaki insanları bularak onlarla irtibata geçebilmeniz üzerine kurulmuş.Uygulama her ne kadar etrafınızdaki desede, İstanbul'da olmama rağmen Çanakkale, Bursa gibi illerden de insanları bana gösterebildi. Yakın çevrenizde bulunan kişilerin profillerine bakabildiğimiz gibi, onlara kalp göndererek kendisini beğendiğimizi belirtiyoruz.Kişiyi beğenmezsek direk profilini geçebiliyoruz. Kalbe tıkladıkdan sonra karşı tarafa bildirim gidiyor. Bundan sonrası artık karşı tarafın kararına bağlı. Eğer güçlü bir profiliniz varsa geri dönmesi muhtemel. Fakat ülkemizde genel olarak Badoo'da çok fazla ilerleme kaydedilmiyor.Badoo ile birebir aynı arayüze ve işleve sahip olan Hot or Not'ı çok fazla anlatmaya gerek yok keza Badoo'da olan biten herşey Hot or Not'da da aynı. Farklı birşey yok.Badoo ve Hot or Not ile aynı mantıkla çalışan ama bence ikisinden çok daha kaliteli olan bir diğer uygulama ise Tinder. Yine çevremizdeki insanlara ulaşıp iletişim kurabildiğimiz uygulama farklı arayüzü ile dikkat çekiyor.Bilgilerinizi yine Facebook'dan çeken uygulama hızlı profil oluşturmayı sağlıyor. Etrafınızda bulduğu insanları yine kalp ile beğenip münakaşayı başlatabiliyoruz. Aynı zamanda bu uygulamada diğerlerinden farklı olarak Süper Like diye bir hareket var. Karşımıza çıkan bir profile kalp ile beğeni atarak ona ilgi göstermek mümkün. Ama Süper Like özelliğini kullanmak, karşı tarafa direk niyeti belli etmeye, daha hızlı onu etkilemeye yarayabiliyor. Günde iki tane kullanabiliyorsunuz. Yanii kullanımı sınırlı, Tinder Plus versiyonunu satın alarak sınırı kaldırabiliyorsunuz.Gittiğimiz mekanlarda yer bildirimi yaptığımız Swarm ise, hayalinizdeki eşi bulmanızda yardımcı olacak güçlü adaylardan biri haline gelmiş bulunuyor. Asıl amacı mekanlarda yaptığınız yer bildirimleri ile puanlar kazandığınız uygulamanın mesajlaşma özelliği, daha farklı senaryolar için oldukça işe yarıyor.Örneğin Kadıköy'de bir Starbuks'a gittiniz ve Swarm'da yer bildirimi yaptınız. Uygulama size puan verirken, o an Starbuks'da yer bildirimi yapan diğer insanlarıda gösteriyor. Kahvenizi yudumlarken bakıştığınız karşı masadaki kişiyi Swarm'da bulup mesaj atarak, güzel bir hamle yapabilirsiniz.Swarm'ın en etkili olaylarından bir taneside, sürekli takıldığınız mekanlarda yer bildirimi yaptığınız için, insanlar sizin ne tür bi kişiliğe sahip olduğunuzu, nelerden hoşlandığınız daha kolay anlayabilir ve buna göre size ilgi gösterebilir. Bazı insanlar sürekli elit ve pahalı mekanlarda yer bildirimi yapanları daha çekici bulurken,haftanın 5 günü Dürümcü Yunus Baba'da yer bildirimi yapan bir kişiyede elbet ilgi duyanlar çıkabilir, neden olmasın ki...Farklı efektler vererek fotoğraflarımızı yükleyebildiğimiz Instagram'da, iletişime geçebilmek adına sağlam uygulamalardan bi tanesi. Özellikle ülkemizde hemen herkesin çok aktif kullandığı Instagram'da etkili fotoğraflar ile diğer insanlar için güzel bir izlenim bırakabilirsiniz.Sürekli kendi fotoğraflarınızı koymaktan ziyade, bazılarının en büyük taktiklerinden olan yanında kahve bardağı bulunan bir kitap fotoğrafı, siyah beyaz hale dönüştürülmüş bir manzara fotoğrafı veya evcil hayvanınızın tatlı pozları da sizleri bir kaç adım öne çıkartacaktır.Instagram'da takip ettiğiniz bir kişiye, sizi takip etmesine gerek kalmadan mesaj gönderebiliyorsunuz. Böylece beğendiğiniz kişiye kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişinin fotoğraflarını ''Seri-Like'' yapmakta ilgisini çekmeye yarayabilir. Fazla abartmadan ilgi çekmeye çalışırken, kişinin 5 ay önce yüklediği fotoğrafı beğenmek, herşeyi berbat edebilir :) Fakat dediğim gibi güçlü bir profile sahip olmak çok önemli.Zamanında Robin van Persie'ye ''Fenerbahçe'ye gel lütfen'' diye mesaj atmışlığım vardır, sağolsun geldi sonra :) Instagram sayesinde sağlam ilişkiler kurulabiliyor. Nerden mi biliyorum, bi arkadaş şey yapmışta :)Bu tür durumlarda yine başından beri dediğim gibi güçlü bir profil ve güzel yazılmış tweetler, popülerliğiniz için etkili olacaktır. Hayalinizdeki eşi Twitter'da aramak zor ama imkansız olmayacaktır.Fakat ilk zamanlarındaki sade arayüz ve az insan sayısı, uygulamanın daha stabil ve kullanışlı olmasını sağlarken, günümüz dünyasında kullanıcı sayısı yüksek olmasına karşın, Facebook'u kalitesiz ve gereksiz bulup kullanmayan bir sürü insan da bulunuyor.Kısaca büyük bir kitle artık Facebook'n ''çok bozduğunu'' düşünüyor. Tabii ki Facebook'da sadece arkadaşlarımızı değil, tanımadığımız insanlarıda ekleyebiliyoruz.Konumuza dönecek olursak, Facebook ile hayalimizdeki eşi bulmak mümkün mü, gelin hep beraber ona bakalım. Kaliteli bir profil fotoğrafı, düzgün ve doğru bir şekilde doldurulmuş ''hakkımda'' kısmı ve kaliteli paylaşımlar...Eğer bunlara sahipseniz, Facebook üzerinden beğenip eklediğiniz kişilere karşı güven sağlayan iyi biri imajı oluşturabilirsiniz. Facebook'da çoğu kullanıcı zaman tünelini gizleyebiliyor.Aynı zamanda arkadaş ekleme butonunu da işlevsiz hale getirebiliyor. Öyleki mesaj atmayı bile kapatarak dış dünyaya tamamen kendilerini kapatabiliyorlar.Bu sayede istemedikleri ve tanımadıkları insanlarla irtibattan uzak durabiliyorlar. Bu tür durumlarda profiliniz ne kadar iyi olursa olsun, eliniz kolunuz otomatikmen bağlanıyor.Eskiden bu özelliklerin bir kısmı henüz aktif olmamışken, dilediğiniz kişiye istediğiniz anda ulaşabiliyorken, artık bu kısıtlı hale geldi.Kısaca toparlamak gerekirse şahsi denemelerim ile bu uygulamaların bir çoğunda ben başarılı olamadım. Sanırım sorun bende:) Sizlerde varsa bu platformlardaki deneyimlerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşcakalın.