Hayata Ses Kat! Dünyanın İlk Sesli Sosyal Ağı!

“Sesli Sosyal Ağ” tabiriyle ortaya çıkan “Whispto” uygulaması, Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ve tüm iPhone modellerinde kullanılabiliyor. “Whisp” adı verilen bir (1) dakikalık ses kayıtları temelinde oluşan bu büyük platform dahilinde; kaydedilen “Whisp”ler, sosyal mecralarda paylaşılabiliyor, yorumlanabiliyor ve istenildiğinde takipçiler gruplar halinde kaydedilebiliyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamada; alarm, mesajlaşma v.b. birçok ek özellik sayesinde keyifli kullanım hedefleniyor.

Sosyal Mecrada Büyük Yenilik

Whispto, Facebook ve Twitter gibi en çok kullanılan sosyal ağlarla etkileşimini gayet geniş tutuyor. Kendinizin ve takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı Whisp’leri, fotoğrafları veya yazıları bu mecralarda paylaşabilir, Whisp’leri favorilerinize ekleyebilir, istediğiniz kişilere mesaj yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Hatırlatıcı Alarm İmkanı

Whisp’lerinizi belirleyeceğiniz tarih ve saatte dinlemek üzere hatırlatıcı olarak kullanabilir, böylece özel günlerinizi unutma ve önemli etkinlikleri atlama ihtimalinizi de ortadan kaldırabilirsiniz.





Tamamen Ücretiz

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@import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);Akıllı telefonların yanı sıra iPad ve Android tabletlerde de kullanılabilen uygulama, pratik ve eğlenceli arayüzü sayesinde sosyal iletişimi artırarak, “sosyal mecra” ve “sosyal medya”dünyasına büyük bir yenilik getirdi. Diğer sosyal mecralarla iletişimin kolay ve hızlı olduğu Whispto, çok yakın zamanda geniş bir kitlenin kullanacağı “Türk Ürünü” ilk sosyal ağ olma özelliğini taşıyor.Hayatın SesiSes kayıtlarını (Whisp) istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemenize imkan sağlayan uygulama, ses kayıt cihazları, mikro-blog uygulamaları, anlık mesajlaşma ve sesli mesaj servisleri gibi birçok ihtiyaca cevap verebilecek özellikler barındırıyor. Uygulamada, arkadaş listeleri oluşturmak ve bu gruplara ayrılacalıklar tanımak gibi birçok incelik de düşünülmüş. Sevimli ve kullanışlı tasarımı ile Whisp’leriniz, mesajlarınız ve arkadaş listeleriniz gibi uygulamanın tüm özelliklerine ulaşmak çok kısa zaman alıyor.Uygulama, cihazınızdaki internet bağlantınızı kullandığından ayrıca hiçbir ücret ödemenizi gerektirmiyor.Bizi “Sesli Sosyal Ağ” kavramıyla tanıştıran ve yayınlandığı ilk günden itibaren her gün binlerce kullanıcı edinen Whispto, şimdiden akıllı telefon ve tabletlerin kullanım alanlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.