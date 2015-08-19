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Hep birlikte teknik servisleri teftişe gidiyoruz

3 yıl
33,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sizlerden gelen istek üzerine firmaların teknik servislerini teftişe gidiyoruz. Tabi bir farkla teftişe sizlerin de gelmesini istiyoruz. Detayları videomuzda.
 
Sizlerden gelen istek üzerine firmaların teknik servislerini teftişe gidiyoruz. Tabi bir farkla teftişe sizlerin de gelmesini istiyoruz. İlk durağımız ise General Mobile oluyor. Daha önce Teknik servisi konusunda sorun yaşayan kullanıcıların bulunduğu firma Teknik Servis süresini 1 saate indirdiğini ve müşteri memnuniyetini en ön plana aldığını söylüyor.
Gelin bu iddialarını sizlerle birlikte test edelim. Yeni video serimizde sizlerle birlikte teknik servislere gidelim ve merak ettiklerinizi aracısız olarak direkt yöneticilere sorun cevaplasınlar.
General Mobile, bu teklifimizi memnuniyetle karşıladı ve servisi ziyaret edecek olan üyelerimiz için de küçük sürprizleri olacağını belirtti. Ek olarak gelen kullanıcılarımızdan birine de General Mobile Discovery 4G hediye etmek istiyorlar.
Etkinliğe katılmak isteyen kişilerin bu konuya uygun olabilecekleri zaman dilimini ve oturdukları yeri de belirterek mesaj atmalarını rica ediyoruz.
Etkinlik gün ve saati uyan kullanıcılarımıza ulaşarak bilgilendireceğiz. 
General Mobile'ın teknik servisi İstanbul Mecidiyeköy'de yer alıyor.
Şehir dışından katılmak isteyen kullanıcılarımız ise ulaşım ve barınma ücretlerini karşılamak zorundalar. 

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ilberto35 3 yıl en beğenilen
Bilmiyorum ne kadar etik ama eğer teknik servisleri gerçekten teftiş etmek istiyorsanız; takarsınız gizli bir kamera, telefonu teslim ettiğiniz süreçten aldığınız sürece kadar karşılaştığınız, yaşadığınız bütün olayları kayıt altında tutarsınız. Yok biz önceden geliyoruz, yok sizi denetleyeceğiz olmaz öyle maalesef... Biz Türk milleti her şeyi her türlü bir kılıfına uydururuz. Yok olanı var olmuş gibi gösteririz alimallah.
Ekleme: imla hataları.
Bilmiyorum ne kadar etik ama eğer teknik servisleri gerçekten teftiş etmek istiyorsanız; takarsınız gizli bir kamera, telefonu teslim ettiğiniz süreçten aldığ...
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redoracle 3 yıl
Asus'un servisine gideceklerini sanmam,reklam aldıkları bir yer sonuçta.

Mesut bey öle pat diye girilemiyo demiş ama eskiden girebilen biri vardı,o kahramanın adı
Sadettin Teksoydu,ve sadece kendi değil,parmağıda giriyodu heryere
Asus'un servisine gideceklerini sanmam,reklam aldıkları bir yer sonuçta.Mesut bey öle pat diye girilemiyo demiş ama eskiden girebilen biri vardı,o ka...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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ungalath 3 yıl
o zaman teklifinizi kabul etmeyen firmaları da bize haber verin ki bir anlamı olsun ve objektif bir şey olsun.
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OguzKK. 3 yıl
Birisi bu konudaki mesajımı silmiş ya şimdi ortaya çıksın yada sonsuza dek sussun
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OguzKK. 3 yıl
Gayet güzel geçti burdan GM yetkilerine ve Mesut reyize teşekkür ediyorum
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bosunaokuma21karakter 3 yıl
OguzKK.

Gayet güzel geçti burdan GM yetkilerine ve Mesut reyize teşekkür ediyorum


Arkadaşa katılıyorum gerçekten güzel bir etkinlikti

Detayları için merak ettiklerinizi sorabilirsiniz
Yorumunu gördüm de fikir sahibi olursun
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alemburda34 3 yıl
Arkadaşlar davet edilen var mı?? Davet gelmedi henüz bana sadece form doldurdum.
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frt-_-ctn 3 yıl alemburda34
Beni dün aradılar gelecek misiniz diye evet dedim.
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cübbeli mehmet 3 yıl
General mobile 4g yi bana hediye edin lütfen 2 aydır telefonum yok
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en323 3 yıl
GENERAL MOBILE DISCOVERY 4G yi bana hediye edin diye yazıp beklesem hayalperestlik mi olur ?
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shaftman 3 yıl
Bu konuyu okumanız telpa için yeterli olacaktır.
forum.donanimhaber.com/...
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netfaruk 3 yıl
Birkhoff
Muzaffer Adlı gm yoneticisi bile soket sorununu kabul etmişken telpa hala ucret talep ediyor. Benim tekefonumda garantide şikayetimle alakasiz parca degismisler.

Arkadaşa tüm içtenliğimle katılıyorum. Adı geçen yöneticinin verdiği sözlere güvenerek ailecek discovery aldık şarj soketleri kırıldı şuan telpa ücret istiyor. O telefonlarla birlikte ben de gelmek istiyorum.
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Birkhoff 3 yıl
Muzaffer Adlı gm yoneticisi bile soket sorununu kabul etmişken telpa hala ucret talep ediyor. Benim tekefonumda garantide şikayetimle alakasiz parca degismisler.
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toofunal 3 yıl
şarj soketi bozulduğunu için 50 TL ödeyerek yaptırdığım, 2. kez bozulduğunda tekrar 50 TL talep edildiği için kaldırıp kenara koyduğum discovery cihazımla birlikte ziyaret etmek isterim..
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emreaydnn 3 yıl
şişliden katılmak isterim.
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