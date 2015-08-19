Hep birlikte teknik servisleri teftişe gidiyoruz

Sizlerden gelen istek üzerine firmaların teknik servislerini teftişe gidiyoruz. Tabi bir farkla teftişe sizlerin de gelmesini istiyoruz. Detayları videomuzda.

Sizlerden gelen istek üzerine firmaların teknik servislerini teftişe gidiyoruz. Tabi bir farkla teftişe sizlerin de gelmesini istiyoruz. İlk durağımız ise General Mobile oluyor. Daha önce Teknik servisi konusunda sorun yaşayan kullanıcıların bulunduğu firma Teknik Servis süresini 1 saate indirdiğini ve müşteri memnuniyetini en ön plana aldığını söylüyor.

Gelin bu iddialarını sizlerle birlikte test edelim. Yeni video serimizde sizlerle birlikte teknik servislere gidelim ve merak ettiklerinizi aracısız olarak direkt yöneticilere sorun cevaplasınlar.

General Mobile, bu teklifimizi memnuniyetle karşıladı ve servisi ziyaret edecek olan üyelerimiz için de küçük sürprizleri olacağını belirtti. Ek olarak gelen kullanıcılarımızdan birine de General Mobile Discovery 4G hediye etmek istiyorlar.

Etkinliğe katılmak isteyen kişilerin bu konuya uygun olabilecekleri zaman dilimini ve oturdukları yeri de belirterek mesaj atmalarını rica ediyoruz.

Etkinlik gün ve saati uyan kullanıcılarımıza ulaşarak bilgilendireceğiz.

General Mobile'ın teknik servisi İstanbul Mecidiyeköy'de yer alıyor.

Şehir dışından katılmak isteyen kullanıcılarımız ise ulaşım ve barınma ücretlerini karşılamak zorundalar.