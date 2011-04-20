HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı

Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, Turks ve Caicos kod adlı yeni grafik yongalarını kullanan ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 6670 tabanlı bir, Radeon HD 6570 tabanlı bir ve Radeon HD 6450 tabanlı üç adet olmak üzere toplamda beş yeni model duyuran firma, düşük maliyetli modellerden oluşan ürün gamında önemli bir güncelleme yapmış oldu. HIS'in yeni modellerinden Radeon HD 6670 FAN isimli yeni model, çift slot tasarımlı aktif soğutma sistemine sahip. 40nm üretim tekınolojisiyle hazırlanan Turks GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 480x paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart üzerinde görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

HIS'in Radeon HD 6570 modeli de benzer şekilde Turks kod adlı GPU tasarımından güç alıyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan pasif soğutuculu kart üzerinde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. HIS'in Radeon HD 6450 tabanlı çözümlerine baktığımızda ise modeline göre aktif soğutmalı ve 512MB bellekli ve pasif soğutmalı 1GB bellekli farklı versiyonlar bulunuyor. 160x paralel işlem birimine sahip olan ve 64-bit bellek veri yolu desteği sunan kartların grafik işlem birimleri 625MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. HIS tarafından yakında saıtşa sunulacak kartların yurt dışı fiyatlarının 40-80 Avro arasında olması bekleniyor.