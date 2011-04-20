Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı
Tam Boyutta Gör

Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, Turks ve Caicos kod adlı yeni grafik yongalarını kullanan ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 6670 tabanlı bir, Radeon HD 6570 tabanlı bir ve Radeon HD 6450 tabanlı üç adet olmak üzere toplamda beş yeni model duyuran firma, düşük maliyetli modellerden oluşan ürün gamında önemli bir güncelleme yapmış oldu. HIS'in yeni modellerinden Radeon HD 6670 FAN isimli yeni model, çift slot tasarımlı aktif soğutma sistemine sahip. 40nm üretim tekınolojisiyle hazırlanan Turks GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 480x paralel işlem birimi, 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart üzerinde görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

HIS'in Radeon HD 6570 modeli de benzer şekilde Turks kod adlı GPU tasarımından güç alıyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan pasif soğutuculu kart üzerinde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. HIS'in Radeon HD 6450 tabanlı çözümlerine baktığımızda ise modeline göre aktif soğutmalı ve 512MB bellekli ve pasif soğutmalı 1GB bellekli farklı versiyonlar bulunuyor. 160x paralel işlem birimine sahip olan ve 64-bit bellek veri yolu desteği sunan kartların grafik işlem birimleri 625MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. HIS tarafından yakında saıtşa sunulacak kartların yurt dışı fiyatlarının 40-80 Avro arasında olması bekleniyor.

HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı
Tam Boyutta Gör

HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı
Tam Boyutta Gör

HIS, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı beş yeni ekran kartı tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Master_Evil 8 yıl
bu kartlarda gelmeye başladıysa 6000 serisinin sonuna yaklaşıyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl

Master_Evil

bu kartlarda gelmeye başladıysa 6000 serisinin sonuna yaklaşıyoruz

Zaten 1-2 ay sessizlik olur, daha sonrasında yeni seriye dair kolpa haberler, sonra da yeni seriler sunulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet" 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim