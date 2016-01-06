Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus

Daha çok grafik tasarım dünyasının yakından tanıdığı firmalardan Wacom, stylus kalem modelleri arasına hibrit Windows bilgisayarları hedef alan yeni çözümü Bamboo Smart'ı eklediğini duyurdu.

Firmanın dış tasarımıyla tükenmez bir kalemi andıran yeni stylus modeli Bamboo Smart, Dell Venue serisi, Hp Elite X2, Lenovo ThikPad P40 Yoga ve Toshiba DynaPad N72 gibi tablet olarak da kullanılabilen Windows işletim sistemli bilgisayar modellerine destek veriyor. Uçları değiştirilebilir şekilde tasarlandığı için uzun ömürlü bir stylus kalem olan Bamboo Smart, not alma ve çizim yapma noktasında çok daha doğal bir girdi süreci sağlıyor ve sadece 19 gramlık ağırlıyla ekstra yük oluşturmuyor.

Bamboo Paper, Microsoft OneNote ve Evernote gibi popüler yazılımlar ile uyumlu şekilde çalışan Wacom Bamboo Smart, basınç hassasiyet desteğini taşıyor ve üzerinde yer alan iki butonu birçok farklı amaç ya da işlem için rahatlıka programlanabiliyor. Bamboo Smart'ın daha önce duyurulan Samsung Galax Note serisine özel bir versiyonu da bulunuyor.





Kalemsiz hibrit modellere sağlam bir alternatif getiren Wacom Bamboo Smart, önümüzdeki ay 40$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/05/wacom-bamboo-smart-windows-stylus/