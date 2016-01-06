Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus

Dokunmatik ekranlardan daha fazla verim alınması için tercih edilen ve bir çok kişiye göre çok daha doğal kontrol sunan stylus kalem modelleri arasına Wacom'dan yeni bir model daha eklendi.
3 yıl
3b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus

Daha çok grafik tasarım dünyasının yakından tanıdığı firmalardan Wacom, stylus kalem modelleri arasına hibrit Windows bilgisayarları hedef alan yeni çözümü Bamboo Smart'ı eklediğini duyurdu.
Firmanın dış tasarımıyla tükenmez bir kalemi andıran yeni stylus modeli Bamboo Smart, Dell Venue serisi, Hp Elite X2, Lenovo ThikPad P40 Yoga ve Toshiba DynaPad N72 gibi tablet olarak da kullanılabilen Windows işletim sistemli bilgisayar modellerine destek veriyor. Uçları değiştirilebilir şekilde tasarlandığı için uzun ömürlü bir stylus kalem olan Bamboo Smart, not alma ve çizim yapma noktasında çok daha doğal bir girdi süreci sağlıyor ve sadece 19 gramlık ağırlıyla ekstra yük oluşturmuyor.
Bamboo Paper, Microsoft OneNote ve Evernote gibi popüler yazılımlar ile uyumlu şekilde çalışan Wacom Bamboo Smart, basınç hassasiyet desteğini taşıyor ve üzerinde yer alan iki butonu birçok farklı amaç ya da işlem için rahatlıka programlanabiliyor. Bamboo Smart'ın daha önce duyurulan Samsung Galax Note serisine özel bir versiyonu da bulunuyor.

Kalemsiz hibrit modellere sağlam bir alternatif getiren Wacom Bamboo Smart, önümüzdeki ay 40$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus
 

http://www.engadget.com/2016/01/05/wacom-bamboo-smart-windows-stylus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Bunu samsung un yeni windows tableti ile kullanacan deli çalışır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 3 yıl
Laptop modellieri kafamı karıştırdı o cihazlarda diğer tablet bilgisayarlda veya 2in1 pc lerde bulunmayan birşeymi var yoksa orada ki gibi örnek anlamında ki gibi asus t100ta da giriyormu bu işin içine :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl
bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp,
windwos phone da çalışır mı? kalem konusunda tecrübeli biri varsa b, sorum olacak ayrıca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
Yoga 500'de çalışır mı acep?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor 3 yıl Kablolardan sıkılanlara Dell'den yeni monitörler 3 yıl Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor 3 yıl Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor 3 yıl Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı 3 yıl MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı 3 yıl Polaroid, ZINK teknolojili fotoğraf makinesini yeniledi 3 yıl Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor 3 yıl Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu 3 yıl Yeni 360fly kamera kaska gömülü elde edilebiliyor 3 yıl Olloclip, Studio ile iPhone'ları gelişmiş bir kamera haline getiriyor 3 yıl BMW, HUD ekranını motosiklet kasklarına getiriyor 3 yıl Zeiss, iPhone için geliştirdiği lenslerini tanıttı 3 yıl Samsung Gear S2 için iOS desteği yakında 3 yıl Oculus Rift'in fiyatı beklenenden yüksek çıktı 3 yıl Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro 3 yıl iOS 9'un "Wi-Fi Assist" özelliği can sıkmaya devam ediyor 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus Sonraki DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim