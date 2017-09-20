Hitachi yeni dijital şirketi Hitachi Vantara’yı duyurdu

Hitachi; grup şirketlerinin inovasyon, geliştirme ve tecrübe alanındaki geniş portföyünden faydalanarak, ticari ve endüstriyel şirketlere veri odaklı çözümler sunmak üzere Hitachi Vantara adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Yeni şirket, Hitachi’nin operasyonel teknolojiler (OT) ve bilişim teknolojileri (BT) alanındaki sosyal inovasyon alanındaki kabiliyetlerinden yararlanmak üzere, Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group ve Pentaho’nun faaliyetlerini Hitachi Vantara adıyla tek çatı altında birleştirecek.

Hitachi, finans, kamu, üretim, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde yüz yılı aşkın süredir bir lider olarak; şehirlere, sanayi operasyonlarına ve dünya çapında birçok şirkete fayda sağlayan çözümler sunuyordu. Pazara kurumsal şirketlerin iş yapış şekillerini dönüştürmüş olan BT uygulamaları, analitik, içerik, bulut ve altyapı çözümleri getiren şirket, 50 yıldan uzun bir zamandır BT alanında da bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Hitachi’nin OT alanındaki geniş kapsamlı tecrübesi ile BT ürün ve hizmetleri alanında kendisini kanıtlamış yenilikçiliğiyle birleştiren Hitachi Vantara, müşterilerinin karşısına veri alanında bugüne kadar tek bir şirket çatısı altında görülmemiş bir şekilde güçlü bir iş ortağı olarak çıkıyor.

Gelişmekte olan IoT Pazarında Kritik Bir Boşluğu Dolduracak Hitachi Vantara, kurumsal şirketlerin veri merkezlerinde, bulutta ve inovasyonda kullandıkları verileri özelinde güvenerek kullandıkları üstün altyapı ve analitik teknolojilerini sağlamaya devam edecek. Yeni şirket, henüz belirli bir kazanını olmayan ve gelişmekte olan IoT pazarında liderliği hedefliyor.

Veri Merkezlerinden Üretim Ortamlarına Uzanan Çözümler Sunacak Hitachi Vantara, Hitachi’nin popüler veri altyapısı, depolama, hesaplama çözümleri ve Pentaho da dahil olmak üzere güvenilir veri yönetimi ve analitik teknolojilerini geliştirmeye devam edecek. Yeni şirket, Hitachi Smart Data Center yazılımı ve hizmetleri, Lumada, şimdi başı başına bir ticari yazılım olan Hitachi’nin IoT platformu ve birlikte yaratma hizmetleri de dahil olmak üzere, stratejik yazılım ve hizmet çözümlerini de geliştirecek. Yine bugün duyurusu yapılan ve 2.0 sürümüne ulaşan Lumada, geliştirilmiş yapay zeka, makine öğrenimi ve ileri analitik kabiliyetleriyle güncellendi. Aynı zamanda zarif ve portatif bir mimariye sahip olan Lumada, bu sayede hem yerinde hem de bulutta çalışabiliyor ve uçta olduğu gibi çekirdekte de endüstriyel IoT konuşlandırmalarını destekliyor.



Şirket; finansal hizmetler ve sigortacılık, kamu sektörü, sanayi/üretim, telekom ve ulaştırma sektörlerini de kapsayacak şekilde, küresel çapta Fortune 1000 şirketlerine sınıfının en iyisi veri yönetimi, altyapı, içerik ve analitik ürünlerinin yanı sıra, endüstriyel IoT çözümleri sunmaya odaklanacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı