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    Buz yapma makinelerinelerine gümrük gözetimi geldi

    Son zamanlarda satış miktarında önemli artış yaşanan buz yapma makinelerine Ticaret Bakanlığı tarafından gözetim uygulaması başlatıldı. Bu ürünlerin ithalatı kontrol altına alınacak.

    Buz yapma makinelerinelerine gümrük gözetimi geldi Tam Boyutta Gör
    Bu yazın popüler ürünlerinden buz yapma makinelerine gümrük gözetimi geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre buz yapma makineleri ithalatında, birim gümrük kıymeti kilogram başına 16 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

    31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla buz yapma makineleri gözetim belgesiye ithal edilecek. Bu durum ithalat yapan şirketlerin işinin bir miktar zorlaşacağı anlamına geliyor. İthal edilen ürün hakkında Ticaret Bakanlığı’na detaylı bilgilendirme yapılacak.

    Buz yapma makinelerinelerine gümrük gözetimi geldi Tam Boyutta Gör

    İthalatta gözetim uygulaması ne anlama geliyor?

    İthalatta gözetim uygulaması kararı alınan ürünler Türkiye’ye ithal edilirken Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor. Ürünün maliyeti, satış fiyatı, özellikleri hakkında bakanlığa detaylı bilginin iletilmesi gerekiyor. Ürünün değeri hakkındaki bilgilerde eksiklik olması veya bildirimin detaylı yapılmaması halinde Resmi Gazete’de belirtilen “Birim gümrük kıymeti” üzerinden gümrük girişi yapılıyor. Gözetim belgesi düzenlenmeyen buz makineleri, kg başına 16 dolarlık fiyat üzerinden vergilendirilecek.

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