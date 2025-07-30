Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor: 5 yıllık anlaşma için 60 milyon Euro'luk teklif

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Tam Boyutta Gör Formula 1’in Türkiye’ye geri gelmesi için çalışmalar dört koldan yürütülüyor. İspanya’da inşa çalışmaları devam eden Madrid GP’nin 2026 takvimine yetişmeme ihtimali bulunuyor. TOSFED, Madrid GP’in yetişmemesi durumunda 2026 takviminde yer almak için görüşmeler gerçekleştirmişti. Şimdi de Türkiye’nin F1 takvimine kalıcı olarak girmek için 60 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

İspanyol gazeteci Pedro Fermin Flores’in haberine göre Türkiye, 5 yıllık anlaşma karşılığında Formula 1 yönetimine toplam 60 milyon Euro ödeme yapmaya hazırlanıyor. Bu teklifle birlikte Türkiye GP'nin 2026 takvimine dahil edilme ihtimali güç kazandı.

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2026 yarış takvimine göre Madrid GP 11-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. İtalya Monza GP’den sonra, Azerbaycan Bakü GP’den önce yarışılacak. Takvimde Madrid GP yerine İstanbul GP’nin eklenmesi halinde takımlara lojistik açıdan büyük kolaylık sağlanmış olacak.

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TOSFED Başkanı Üçlertoprağı'dan açıklama

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Motorsport.com’a, yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz Türkiye’yi kalıcı ve uzun vadeli bir anlaşmayla F1 takvimine döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip. Bilindiği üzere 2026 takvimi zaten açıklandı. Ancak çeşitli nedenlerle bir yarışın yapılamaması durumunda Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapabiliriz. Ancak pandemi döneminden farklı olarak tek seferlik bir yedek yarış düzenlemek istemiyoruz; bunun yerine uzun vadeli bir sözleşmeyle takvimde yerimizi sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

F1’e sunulacak teklifte devlet güvencesi verileceğini vurgulayan Üçlertoprağı, “Şu anda hükümetimizden önemli bir destek ve teşvik alıyoruz. Yarışla ilgili tüm ödemeler ve prosedürler devlet güvencesi altında tamamlanacak.” dedi.

Hem biz hem de hükümetimiz Formula 1’i yeniden Türkiye’de görmeyi çok istiyor. Pandemi döneminde olduğu gibi tek seferlik bir yedek yarış düzenlemek istemiyoruz. Amacımız, İstanbul’un takvime kalıcı olarak eklenmesi” dedi.

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Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor: 5 yıllık anlaşma hazır!

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