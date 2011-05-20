Hollandalı bilgisayar tutkunu, bilgisayar masasını su soğutmalı sisteme dönüştürdü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen kasa ve komponent üreticilerinden Cooler Master'ın 2011 Kasa Modlama Yarışması'nda heyecan verici çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Yarışmaya Hollanda'da katılan Peter isimli kullanıcının yolladığı fotoğraflar, modlama konusunda iddialı bir tasarımı da gözler önüne seriyor. Bilgisayar kasası olarak çalışma masasını tercih eden Peter, su soğutma ile desteklediği yüksek performanslı sistemi masaya entegre ederek farklı bir çalışmaya imza atmış. 4.5GHz'de çalışan Core i7-980X işlemciden güç alan ve Asus GeForce GTX 580 ekran kartının çiftine sahip olan sistemde, açılış diski olarak SSD'nin kullanldığı, toplamda ise 12TB'ın üzerinde depolama kapasitesine yer verildiği belirtiliyor.
Sistemin ihtiyaç duyacağı gücü karşılamak için 1500 Watt kapasiteli iki adet güç kaynağının kullanıldığı çalışmada, masa için özel kesim bir cam kullanılarak sistemi çalışırken de izleyebilmek mümkün kılınmış. Dell'in 27-inç boyutundaki IPS panelli monitörünün sağ ve sola yerleştirilen 17-inç boyutundaki iki monitör desteklendiği çalışmanın, devam eden yarışma kapsamında nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alimallah , şimdi bunu Steve Jobs abi görür patentini alır bakın... Demedi demeyin...
Sonra birde table-osx çıkartır kalırız valla ortada...
Sonra masa falan modlayamayız... :)
15bin dolari bilgisayara zevk icin gomcek adamin oranin standartlarinda illaki iyi bir araba alabilcek gucude vardir.
almadiysada ihtiyaci olmadigi icin almamistir. hollandalilar bizim gibi araba hastasi degiller.
Forumda portatif masaya pc monte eden bir arakadaş vardı.
forum.donanimhaber.com/...
İmkanlar sadece... Tamam adam yapmış ama imkan olsa bizdede yapabilecek kişiler var.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
283967 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, cooler master ve