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Hollandalı bilgisayar tutkunu, bilgisayar masasını su soğutmalı sisteme dönüştürdü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
284b
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147
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollandalı bilgisayar tutkunu, bilgisayar masasını su soğutmalı sisteme dönüştürdü
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Önde gelen kasa ve komponent üreticilerinden Cooler Master'ın 2011 Kasa Modlama Yarışması'nda heyecan verici çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Yarışmaya Hollanda'da katılan Peter isimli kullanıcının yolladığı fotoğraflar, modlama konusunda iddialı bir tasarımı da gözler önüne seriyor. Bilgisayar kasası olarak çalışma masasını tercih eden Peter, su soğutma ile desteklediği yüksek performanslı sistemi masaya entegre ederek farklı bir çalışmaya imza atmış. 4.5GHz'de çalışan Core i7-980X işlemciden güç alan ve Asus GeForce GTX 580 ekran kartının çiftine sahip olan sistemde, açılış diski olarak SSD'nin kullanldığı, toplamda ise 12TB'ın üzerinde depolama kapasitesine yer verildiği belirtiliyor.

Sistemin ihtiyaç duyacağı gücü karşılamak için 1500 Watt kapasiteli iki adet güç kaynağının kullanıldığı çalışmada, masa için özel kesim bir cam kullanılarak sistemi çalışırken de izleyebilmek mümkün kılınmış. Dell'in 27-inç boyutundaki IPS panelli monitörünün sağ ve sola yerleştirilen 17-inç boyutundaki iki monitör desteklendiği çalışmanın, devam eden yarışma kapsamında nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu.

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John Voxville 8 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'ten inceleme bekliyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +106
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PS3!BF3! 8 yıl
Sinirlendiğinde masaya yumruğunu vuramazsın o kötü
Yanıtla +43
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collossus 8 yıl
O sistemle flight simulatorün başına oturursam kimse kaldıramaz bir daha.
2 Yanıt Yanıtla +26
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4 Avatar Avatar Avatar
kara duman 7 yıl
Bu işler sadece parayla olsaydı şahine modifiye için milyarlar harcayanlar en kral modifiyeci olurdu
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MxFxOx 8 yıl
akıyor masa ^^
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Boracalin 8 yıl
Arkadaşlar boş boş tartışmayında hemen resimlerden yola çıkıp ürünün patentini neyim alalım... Masabilgisayar falan diye...
Alimallah , şimdi bunu Steve Jobs abi görür patentini alır bakın... Demedi demeyin...
Sonra birde table-osx çıkartır kalırız valla ortada...
Sonra masa falan modlayamayız... :)
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nofearozi 8 yıl
güzelmiş
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Jinnet 8 yıl
Adamda para gani :D
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4Ottoman 8 yıl
göz kamaştırıcı
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ProLoade 8 yıl
süper tek kelime helal olsun
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KutlugKagan 8 yıl
Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış..
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darkaura 8 yıl
araba almadigini nerden biliyorsunuz. sanki yemden icemeden tum mal varligini tek kasaya gommus gibi konusuyorsunuz.
15bin dolari bilgisayara zevk icin gomcek adamin oranin standartlarinda illaki iyi bir araba alabilcek gucude vardir.
almadiysada ihtiyaci olmadigi icin almamistir. hollandalilar bizim gibi araba hastasi degiller.
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Furkán 8 yıl
Hayran kaldım.
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vidoko 8 yıl
masanın camı kurşun geirmez:))
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aspolat 8 yıl
gayet mantıklı bir tasarım daha önce milletin aklına nasıl düşmedi anlamadım
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zaga20 8 yıl
Nasıl daha öncesi yok.
Forumda portatif masaya pc monte eden bir arakadaş vardı.
forum.donanimhaber.com/...
İmkanlar sadece... Tamam adam yapmış ama imkan olsa bizdede yapabilecek kişiler var.
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