Hollandalı bilgisayar tutkunu, bilgisayar masasını su soğutmalı sisteme dönüştürdü

Önde gelen kasa ve komponent üreticilerinden Cooler Master'ın 2011 Kasa Modlama Yarışması'nda heyecan verici çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Yarışmaya Hollanda'da katılan Peter isimli kullanıcının yolladığı fotoğraflar, modlama konusunda iddialı bir tasarımı da gözler önüne seriyor. Bilgisayar kasası olarak çalışma masasını tercih eden Peter, su soğutma ile desteklediği yüksek performanslı sistemi masaya entegre ederek farklı bir çalışmaya imza atmış. 4.5GHz'de çalışan Core i7-980X işlemciden güç alan ve Asus GeForce GTX 580 ekran kartının çiftine sahip olan sistemde, açılış diski olarak SSD'nin kullanldığı, toplamda ise 12TB'ın üzerinde depolama kapasitesine yer verildiği belirtiliyor.

Sistemin ihtiyaç duyacağı gücü karşılamak için 1500 Watt kapasiteli iki adet güç kaynağının kullanıldığı çalışmada, masa için özel kesim bir cam kullanılarak sistemi çalışırken de izleyebilmek mümkün kılınmış. Dell'in 27-inç boyutundaki IPS panelli monitörünün sağ ve sola yerleştirilen 17-inç boyutundaki iki monitör desteklendiği çalışmanın, devam eden yarışma kapsamında nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu.