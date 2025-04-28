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    Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu!

    Avrupa’da elektrikler kesildi. Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bazı telefon şebekelerinin de etkilendiği aktarılıyor.

    Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu! Tam Boyutta Gör
    Avrupa büyük bir elektrik kesintisiyle sarsılıyor. İlk bilgilere göre Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İspanya'da elektrik dağıtımını üstlenen kamu şirketi Red Electrica, X hesabında yayımladığı mesajda "elektrik kesintisini" doğruladı ve nedenlerini araştırdığını söyledi.

    Avrupa genelinde elektrikler kesildi

    Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisi Lizbon trafiğinde de hissedildi. Tüm trafik ışıkları kapanırken metro istasyonları da kesintiden etkilendi. Porto şehrinde de benzer durumların yaşandığı bildiriliyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde havaalanları da etkilendi. ATM’ler hizmet dışı kaldı.

    Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu! Tam Boyutta Gör
    İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, kesinti nedeniyle tren, metro ve diğer ulaşım araçlarında aksaklıklar yaşandığını ve yeni kalkışların yapılamadığını doğruladı. Demiryolu şirketi RENFE, süreci takip ettiğini ve normale dönmek için çalıştıklarını bildirdi.

    PUBLICO'ya göre Lizbon Metrosu'nun çalışmıyor ve içeride mahsur kalan insanlar var. Kaynaklar burada acil durum jeneratörlerinin devreye alındığını ancak hasar veya kaç kişinin mahsur kaldığı konusunda bir bilginin olmadığını söylüyor.

    Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu! Tam Boyutta Gör
    Portekiz Hükümeti Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin siber saldırıdan kaynaklanmış olabileceğini kabul ederek, İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini söyledi. Castro Almeida, siber saldırının henüz doğrulanmadığını ve çok az bilginin olduğunu söyledi.

    Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası nedenlerden biri olarak belirlendiğini duyurdu. İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola ise olayın araştırıldığını bildirdi.

    Şebekeler de etkilendi

    Elektrik kesintisiyle birlikte Nos, Meo ve Vodafone gibi mobil şebekeler de etkilendi. Mevcut güncel bilgilere göre NOS ve Vodafone mobil şebekeleri üzerinden arama yapmak mümkün ancak Meo müşterileri halen iletişim kuramıyor. Madrid Açık Tenis turnuvası da yine elektrik kesintilerinden etkilendi ve karşılaşmalar askıya alındı.

    Kaynakça https://www.theportugalnews.com/news/2025-04-28/electricity-down-across-europe/97224 https://www.publico.pt/2025/04/28/economia/noticia/apagao-geral-rede-electrica-portugal-2131164?#110115 https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/28/spain-portugal-and-parts-of-france-hit-by-massive-power-outage
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