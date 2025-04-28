Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu!

Avrupa genelinde elektrikler kesildi
Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisi Lizbon trafiğinde de hissedildi. Tüm trafik ışıkları kapanırken metro istasyonları da kesintiden etkilendi. Porto şehrinde de benzer durumların yaşandığı bildiriliyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde havaalanları da etkilendi. ATM’ler hizmet dışı kaldı.
PUBLICO'ya göre Lizbon Metrosu'nun çalışmıyor ve içeride mahsur kalan insanlar var. Kaynaklar burada acil durum jeneratörlerinin devreye alındığını ancak hasar veya kaç kişinin mahsur kaldığı konusunda bir bilginin olmadığını söylüyor.
Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası nedenlerden biri olarak belirlendiğini duyurdu. İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola ise olayın araştırıldığını bildirdi.
Şebekeler de etkilendi
Elektrik kesintisiyle birlikte Nos, Meo ve Vodafone gibi mobil şebekeler de etkilendi. Mevcut güncel bilgilere göre NOS ve Vodafone mobil şebekeleri üzerinden arama yapmak mümkün ancak Meo müşterileri halen iletişim kuramıyor. Madrid Açık Tenis turnuvası da yine elektrik kesintilerinden etkilendi ve karşılaşmalar askıya alındı.Kaynakça https://www.theportugalnews.com/news/2025-04-28/electricity-down-across-europe/97224 https://www.publico.pt/2025/04/28/economia/noticia/apagao-geral-rede-electrica-portugal-2131164?#110115 https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/28/spain-portugal-and-parts-of-france-hit-by-massive-power-outage Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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