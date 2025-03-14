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    Havalimanının yakınındaki güneş panelleri uçuşları aksattı

    Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın yakınında bulunan güneş panellerinin neden olduğu parlama uçuş trafiğinin aksamasına neden oldu. Yetkililer kesin bir çözüm üzerinde çalışıyor.
    Havalimanının yakınındaki güneş panelleri uçuşları aksattı Tam Boyutta Gör
    Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda, 4 Mart tarihinden itibaren güneşli havalarda sabah 10 ile öğlen 12 saatleri arasında Polderbaan Pisti’nde iniş trafiği geçici olarak durduruldu. Sabah saatlerinde yaşanan bu durumun nedeni ise pist yakınlarındaki güneş panellerinin yansıma yapması. Havalimanı yetkilileri, bu yansımaların pilotların görüşünü olumsuz etkilediğini ve iniş güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

    Parlaklık görüşü engelliyor

    Schiphol Havalimanı'nın Entegre Emniyet Yönetim Sistemi (ISMS) tarafından yapılan açıklamada, güneşin konumu nedeniyle parlamanın sabah saatlerinde yaşandığı belirtildi. Pilotların bu sorunu son dönemde sıkça rapor etmesi üzerine, Hollanda Hava Trafik Kontrolü (LVNL), KLM, easyJet ve Schiphol yetkilileri, uçuş güvenliğini sağlamak için sorundan etkilenen pisti 4 Mart itibariyle sabah 10:00 ile 12:00 saatleri arasında inişlere kapatma kararı aldı.

    Havalimanı yetkilileri, ilgili belediye ve güneş parkı sahipleriyle birlikte kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tipik olarak geleneksel güneş panelleri genellikle yansımayı azaltan kaplamalarla üretilse de, bunlar genelde modül performansını artırmayı amaçlıyor. Dolayısıyla yetkililerin farklı kaplama çözümlerine yönelmesi bekleniyor.

    Havalimanının yakınındaki güneş panelleri uçuşları aksattı Tam Boyutta Gör

    Öte yandan Alman teknoloji şirketi Phytonics ise bu konuda daha ileri bir çözüm geliştirdiğini açıkladı. Şirketin ürettiği özel biyonik mikro yapılar içeren yapışkan film, güneş panellerinin ışığı daha verimli soğurmasını sağlıyor. Böylece hem yansımalar önleniyor hem de düşük ışık koşullarında panellerin verimliliği artırılıyor. Phytonics’in açıklamasına göre, bu özel film malzemesi UV ışınlarına, neme, sıcaklığa ve dolu yağışına karşı dayanıklı. Ürün, rulolar veya levhalar halinde satışa sunulmuş durumda.

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