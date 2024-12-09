Rusya bağlantılı eski ASML çalışanı ticari sırları çalmakla suçlanıyor

Hollanda Göç ve İltica Bakanlığı, söz konusu kişiye 20 yıllık ülkeye giriş yasağı koydu. Yerel medya organı NOS’un haberine göre, bu tür yasaklar Hollanda’da nadiren uygulanıyor ve genellikle ulusal güvenlik riski taşıyan durumlar için devreye giriyor. Soruşturma devam ederken şahsın kısa süre içinde mahkemeye çıkması ve sonucun açıklanması bekleniyor.
ASML, çip dünyasının anahtarı konumunda
ASML, dünyanın en ileri düzey litografi makinelerini üreten bir teknoloji devi olmasının yanı sıra bu gelişmiş makinelerin üretimini yapan tek şirket statüsünde. Intel, Samsung ve TSMC gibi büyük çip üreticileri, ASML’in ürettiği litografi makinelerini kullanıyor. Öte yandan ABD’nin teknoloji transferine yönelik sıkı yaptırımları, Çin ve Rusya gibi ülkeler için bu teknolojilere ulaşmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.
Hollanda savcılığı tarafından açıklanan bilgilere göre, şüpheli, ASML ve iflas etmiş bir başka litografi şirketi olan Mapper Lithography’den çaldığı belgeleri Rusya’daki çip üretimini desteklemek amacıyla sattı. Bu belgelerin, Rusya'nın mikroçip üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik girişiminin parçası olduğu değerlendiriliyor. Raporda, belgelerin on binlerce Euro karşılığında satıldığı iddia ediliyor. Mapper Lithography, 2018 yılında iflas ettikten sonra ASML tarafından satın alınmıştı.
ASML, yaptığı açıklamada “Eski bir Mapper ve ASML çalışanına karşı açılan davadan haberdarız. Politikamıza uygun olarak biz de bir rapor sunduk. Duruşma süresince daha fazla yorum yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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