Honor 8C mercek altında: Qualcomm işlemci kullanıyor

Honor'un ülkemizdeki yeni telefonu Honor 8C, 1799TL'lik fiyatı ile kullanıma sunuldu. Qualcomm Snapdragon 632 platformundan güç alan telefonu mercek altına alıyor, detaylarına bakıyoruz.

Honor'un ülkemize yeni getirdiği akıllı telefon modeli Honor 8C mercek altında. Detaylarına yakından baktığımız telefon, Huawei Kirin işlemci platformu yerine Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden güç alıyor. Merak edilenleri videoda anlattık. Telefonun sahip olduğu özellikler ise şu şekilde;

- 6.26-inç boyutunda, 1520x720 piksel çözününürlük sunan 19:9 görüntü oranlı ekran

- Qualcomm Snapdragon 632 platformu, 14nm üretim geometrisi

- 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi

- Çift SIM kart ve microSD hafıza kartı desteği

- Parmakizi okuyucusu ve yüz tanıma özelliği

- Ana kamera: 13MP ve f/1.8 diyafram, ikinci kamera ise 2MP

- Ön kamera: 8MO çözünürlüğünde

- Kameralarda FHD 30p video kaydı var, ama 4K bulunmuyor

- 802.11n WiFi, Bluetooth 4.2, FM Radyo

- Android 8.1.0, EMUI 8.2 ve 1 Ocak 2019 güvenlik yaması

- 4000mAh kapasiteli pil, 10 Watt şarj adaptörü