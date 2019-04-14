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Honor 8C mercek altında: Qualcomm işlemci kullanıyor

1 ay
4,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honor'un ülkemizdeki yeni telefonu Honor 8C, 1799TL'lik fiyatı ile kullanıma sunuldu. Qualcomm Snapdragon 632 platformundan güç alan telefonu mercek altına alıyor, detaylarına bakıyoruz.
Honor'un ülkemize yeni getirdiği akıllı telefon modeli Honor 8C mercek altında. Detaylarına yakından baktığımız telefon, Huawei Kirin işlemci platformu yerine Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden güç alıyor. Merak edilenleri videoda anlattık. Telefonun sahip olduğu özellikler ise şu şekilde; 
- 6.26-inç boyutunda, 1520x720 piksel çözününürlük sunan 19:9 görüntü oranlı ekran
- Qualcomm Snapdragon 632 platformu, 14nm üretim geometrisi
- 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi
- Çift SIM kart ve microSD hafıza kartı desteği
- Parmakizi okuyucusu ve yüz tanıma özelliği
- Ana kamera: 13MP ve f/1.8 diyafram, ikinci kamera ise 2MP
- Ön kamera: 8MO çözünürlüğünde
- Kameralarda FHD 30p video kaydı var, ama 4K bulunmuyor
- 802.11n WiFi, Bluetooth 4.2, FM Radyo
- Android 8.1.0, EMUI 8.2 ve 1 Ocak 2019 güvenlik yaması
- 4000mAh kapasiteli pil, 10 Watt şarj adaptörü 

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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Çöpüstan cumhuriyetinden gelen çöp. Markasıda hanır
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DH Misafiri 1 ay
Yav kardeşim her sitelerdeki videoları açıyorum bir sizin sitenizdeki videoları açamıyorum nedir bu Allah aşkına kolaylaştırın zorlaştırmayın şu işleri yahu.
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venom88 1 ay
Mi8 se 1600 alınabiliyor iken bu telefona sırf garantisi için bu parayı veriçek kaç insan var açaba merak ediyorum...
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Fenomenon 1 ay
honor 8x 2000 TL altı ise bunun en fazla 1500 olması gerekirdi. Ama ben fiyatının normal seviyelere geleceğini düşüyorum.
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Crauls 1 ay
720p ekran ve o batarya gercekten guzel olur,2 gun kullanım verır fakat , 32 gb rom , ve 3 gb ram ınde ddr3 olması ,ustune snpdrgn 632 olunca , elımdekı telefonu degıstırmeye degmeyecek bır cıhaz benım ıcın. rom 64 , ıslemcı 636 yada 660 olsa ıdı gercekten alırdım.
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Led Zeppelin 1 ay
Yabancı kaynaklarda 4gb ram gözüküyordu, 3gb ise honor 10 lite daha mantıklı aradaki fiyat ve kalite farkını göz önünde bulundurursak.
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aliofage 1 ay
Fiyatı 1500 TL olsa yer edilebilirdi Bu fiyata alınmaz
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Whippoorwill 1 ay
1800 lira abartı derdim ama durumlar malum.
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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Çöpüstan cumhuriyetinden gelen çöp. Markasıda hanır
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