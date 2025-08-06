Samsung, dört popüler telefona güncelleme desteğini kesti

Ağustos 2025 itibarıyla güncelleme almayacak modeller
Samsung, 8 yıla kadar güncelleme sunarak Android yazılım desteğinde lider olmaya devam ediyor. Orta seviye Galaxy cihazları 6 yıla kadar güncelleme alırken, amiral gemisi modeller 7 yıl destek alıyor. Samsung, belirli kurumsal modeller için 8 yıl düzenli güncelleme sağlıyor. Ancak en iyi destek politikalarının bile bir sonu var; Samsung Ağustos 2025 itibarıyla dört orta seviye telefonu güncelleme programından çıkardı. Artık güncelleme almayacak cihazlar şöyle:
- Galaxy A22
- Galaxy F22
- Galaxy M32
- Galaxy M42 5G
Ağustos 2025 itibarıyla güncelleme desteği kesilen modeller; Galaxy A22, F22, M32 ve M42 5G. Dört telefon da dört yıl güvenlik güncelleme desteği, iki büyük işletim sistemi güncellemesi aldı. Samsung, yeni güvenlik güncellemelerini bu dört cihaza artık sağlamayacak. Yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı savunmasız olacaklar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: