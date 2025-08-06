Samsung, dört popüler telefona güncelleme desteğini kesti

Tam Boyutta Gör Samsung, Ağustos 2025 itibarıyla dört cihazı aylık güvenlik yaması yol haritasından çıkardı. Telefonlar, 2021'de iki büyük Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi vaadiyle çıkarılmıştı.

Samsung Galaxy A17 özellikleri sızdırıldı 3 gün önce eklendi

Ağustos 2025 itibarıyla güncelleme almayacak modeller

Samsung, 8 yıla kadar güncelleme sunarak Android yazılım desteğinde lider olmaya devam ediyor. Orta seviye Galaxy cihazları 6 yıla kadar güncelleme alırken, amiral gemisi modeller 7 yıl destek alıyor. Samsung, belirli kurumsal modeller için 8 yıl düzenli güncelleme sağlıyor. Ancak en iyi destek politikalarının bile bir sonu var; Samsung Ağustos 2025 itibarıyla dört orta seviye telefonu güncelleme programından çıkardı. Artık güncelleme almayacak cihazlar şöyle:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G

Ağustos 2025 itibarıyla güncelleme desteği kesilen modeller; Galaxy A22, F22, M32 ve M42 5G. Dört telefon da dört yıl güvenlik güncelleme desteği, iki büyük işletim sistemi güncellemesi aldı. Samsung, yeni güvenlik güncellemelerini bu dört cihaza artık sağlamayacak. Yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı savunmasız olacaklar.

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