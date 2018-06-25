Hopi mikro lokasyon verilerini bulut üzerinden yönetiyor

Hopi, 2015 yılında “Alışverişin yeni icadı” mottosuyla faaliyete geçen bir alışveriş uygulaması. Mayıs 2018 itibariyle 6 milyon kullanıcıya ulaşan Hopi, Boyner Grubu’nun yıllardır biriktirdiği müşteri deneyimini mobil teknolojiyle birleştirdi ve ortaya bu sadakat platformu çıktı. Kullanıcılar bir alışveriş merkezine girdiğinde, Hopi’nin bundan haberi oluyor. Beacon teknolojisi üzerinden, kullanıcıların hangi reyonda ne kadar vakit geçirdiği ve alışverişle ilgili tüm işlemleri Hopi’ye bildiriliyor. Boyner Grup’a bağlı olan Hopi, bilgi işlem operasyonlarını PoiLabs ile yönetiyor. Poilabs de tüm Beacon teknoloji altyapısını , 2015 yılında “Alışverişin yeni icadı” mottosuyla faaliyete geçen bir alışveriş uygulaması. Mayıs 2018 itibariyle 6 milyon kullanıcıya ulaşan Hopi, Boyner Grubu’nun yıllardır biriktirdiği müşteri deneyimini mobil teknolojiyle birleştirdi ve ortaya bu sadakat platformu çıktı. Kullanıcılar bir alışveriş merkezine girdiğinde, Hopi’nin bundan haberi oluyor. Beacon teknolojisi üzerinden, kullanıcıların hangi reyonda ne kadar vakit geçirdiği ve alışverişle ilgili tüm işlemleri Hopi’ye bildiriliyor. Boyner Grup’a bağlı olan Hopi, bilgi işlem operasyonlarını PoiLabs ile yönetiyor. Poilabs de tüm Beacon teknoloji altyapısını Microsoft Azure ’da barındırıyor.

Hopi’nin en büyük ihtiyacının müşterilerini daha iyi tanımak ve onlara doğru konumlarda doğru kampanyaları iletmek.“Bir kullanıcı Boyner mağazasına ya da bir Hopi iş yerine girdiği anda ‘hangi reyonda ne kadar süre geçirdi, ne yaptı’ gibi tüm bilgileri anlık olarak ve gün sonundaki raporlarla Hopi’ye sağlamak oğru sinyalin doğru konumdan ve doğru beacon’dan gelmesi Hopi’nin etkili işleyişi için büyük önem taşıyor.”

Bir anda artan veriyi işlemek ölçeklelenebilir bir sistem gerektiriyor

PoiLabs İş Geliştirme Müdürü Ersin Güray, kullanıcı sayısının artmasıyla beraber sahip oldukları sistemin ihtiyaçlara yanıt veremediği belirtiyor. Güray, Microsoft Kullanıcı sayısının ilk zamanlarda daha az olması nedeniyle dedike bir server’la işe başladıklarını belirten, kullanıcı sayısının artmasıyla beraber sahip oldukları sistemin ihtiyaçlara yanıt veremediği belirtiyor. Güray, Microsoft Azure ’u seçme nedenlerini şöyle açıklıyor: “Gün içindeki veri dağılımı çok farkı seyredebiliyor. Örneğin, hafta sonlarında öğle saatlerinde bir peak oluşabilirken, hafta içleri daha çok 5-6 saatlerinde bu peak oluşuyor. Bunu yönetebilmemiz için bizim her zaman peak’e göre sistemimizi tasarlamamız gerekiyordu. Bu da bizim için maliyet anlamına gelmeye başladı. Aslında Azure’la tanışmamızın en büyük nedeni buydu. Bunların yanında bu değişen ihtiyaçlara anlık tepki verebilmemiz, güçlü olması ve bu farklı server’ları beraber yönetebilmemiz için bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi, çok önemli ektenler oldu.”

Veri miktarı, aynı gün ya da aynı saat içinde, 2 kat, 3 kat, hatta 10 kat artsa bile bir hiçbir endişe yaşamadıklarını belirten Hopi Bilgi Teknolojileri Direktörü Murat Taşbaş “bir BT yöneticisi olarak, tabii ki gülümsüyorsunuz. İçimiz rahat çünkü arka tarafta bu veriyi yönetebilecek bir platform var” diyor. Microsoft Azure’un performansı sayesinde Hopi, müşterilerine verdiği servisi her geçen gün daha hızlı ve iyi hale getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Veri artsa da Azure ile tüm talepler karşılanıyor

PioLabs Kıdemli Yazılım Geliştime Uzmanı Ergin Aktaş ise yapı itibarıyla sürekli atan bir data hacmi olduğunu fakat bu konuda

Hikayeyi daha detaylı dinlemek için video başarı hikayesine ise yapı itibarıyla sürekli atan bir data hacmi olduğunu fakat bu konuda Azure’un güvenini yaşadıklarını söylüyor ve ekliyor “Data hacmimiz ne kadar artarsa artsın Azure’un ölçeklenebilir yapısı sayesinde hem yatayda hem dikeyde bu sistemi rahatlıkla ölçekleyip talebi karşılayabiliyoruz”.Hikayeyi daha detaylı dinlemek için video başarı hikayesine buradan ulaşabilirsiniz.

Azure ücretsiz deneme hesabınızı hemen oluşturmak için https://azure.microsoft.com/tr-tr/free/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı