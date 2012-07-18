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Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın."

6 yıl
110,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Özellikle Fiyat/Performans odaklı telefonu X5 ile hafızalarda yer eden Huawei, Ascend P1 ile çıtayı yükseltiyor ve piyasadan temin edilebilecek en ince Android cep telefonunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Teknik özellikleri ile Samsung Galaxy Nexus'u andıran Ascend P1 bakalım inceliği kadar performansıyla da etkileyici mi?
 
 

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lne 6 yıl en beğenilen PowerPC
codetr

Hoavei mi Howay (Kaan Arlı) mı hangisi doğru?

1 Yanıt Yanıtla +26
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damn2u 6 yıl
Ürün teknik özellik olarak iyi ama fiyat olarak Huawei çıtayı çabuk aştı, iyi bir satış grafiği yakalaması için fiyatlandırmanın kısa sürede değişmesi şart.
Ürün teknik özellik olarak iyi ama fiyat olarak Huawei çıtayı çabuk aştı, iyi bir satış grafiği yakalaması için fiyatlandırmanın kısa sürede değişmesi şart....
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1 Yanıt Yanıtla +18
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teknoloji4ever 6 yıl
üstgeçitte-bina çatısında arabalardan başkada video çektiğinizide gördüm ya gözüm arkada kalmaz :D :D
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DH Misafiri 5 yıl
cok süper bi telefon yenı aldım bi ay falan oluyo hem hızlı hemde hiç donma,ısnma falan olmuyo tavsıye ederım Abi alırkende milleti bosverın telefon hosuna gidiyosa alcan onu bilir onu derim
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agokhan 5 yıl
kullanıcısıyım diyeceğim tek şey öneririm
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emreakdmr81 5 yıl
5küheylan2
3 aylik kullanim deneyimm. S2 ye benzio diyen arkadaskar gecin bikere onu cok fark var clstgm yerde arkadaslarda her tur cihaz var fakat hepsi bu telefnn tasarmina bayiliyo s3 olan bile. Sarj gayet guze sahsrn bana yetio internet + oyun cok oynarim. Kamerasi gayet guzel . Telefonda 35 tane uygulama var google playde yaziyo daha en ufak kasma yapmadi telefn gercekten verilen parayi sonuna kaar hakedio daha ayrintli bilgi almak isteyenler mesj atablr

Kardeşim telefonu hala kullanıyomusun?Son düşüncelerin nedir telefon hakkında bilmek istiyorum sana zahmet...
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20playback 5 yıl
hepsiburada.com/...


677 tlye düşmüş ...
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manlop 6 yıl
cihaz harika hiç düşünmeden alın,şarj sürekli kullanımda 1-1,5gün gidiyor.internet gayet akıcı,uygulamalarda kasma donma gibi birşey yok,ısınma sorunu yok denilecek kadar az en azından rahatsız etmedi diyebilirim.yakında jb degeleceğini düşünürsek cihaz tadından yenmez artık.
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5küheylan2 6 yıl
3 aylik kullanim deneyimm. S2 ye benzio diyen arkadaskar gecin bikere onu cok fark var clstgm yerde arkadaslarda her tur cihaz var fakat hepsi bu telefnn tasarmina bayiliyo s3 olan bile. Sarj gayet guze sahsrn bana yetio internet + oyun cok oynarim. Kamerasi gayet guzel . Telefonda 35 tane uygulama var google playde yaziyo daha en ufak kasma yapmadi telefn gercekten verilen parayi sonuna kaar hakedio daha ayrintli bilgi almak isteyenler mesj atablr
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DH Misafiri 6 yıl
Ben kullaniyorum bu tel CANAVAR CANAVAR sokmusum samsungaa
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buyuxoy35 6 yıl
DH Misafiri
FreeRuninceleme icin teşekkürler, tasarımı cok beğendim, ama nedense Huawei ismi bende bir önyargı kalitesizlik hissi uyandırıyor..
Bence bilmeden kullandıgınız cok ürün HUAWEİ ait,yani CİN segmentli bir firma olmasından dolayı sanırım ön yargılsıınız.Kullandıgınız bazı HUAWEİ cihazlar;bütün operatorlere ait 3G modem lerBütün operatötrlere ait kendi isimli, telefonları ZTE ve HUAWEİT.T net abonelerinin ADSL modemleri,kısacası bence kalitesizlik hissi uyandıracak bir durum yok :Tesekkürler

baz istasyonları da huawei marka olmalı yanlış hatırlamıyorsam
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buyuxoy35 6 yıl
chatin_62
FolloFush
Berke89 Fiyatı 1150tl arkadaşlar ereyon.com da fiyat gayet uygun f/p ürünü
Bencede Zaten S2 ilk piyasaya çiktiğinda S3un fiyatlarindaydi yani ben öyle biliyorum bu telefon alinir ama işte millet bu markaya güvenemiyor.
Yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Galaxy S 1.475 TLden, Galaxy S2 1.699 TLden piyasaya girmişti. Galaxy S3 ise 1.999 TLdan giriş yaptı. Tabi bu rakamlar ilk giriş rakamlarıdır. Daha sonra çeşitli indirimler, yada zamlar da yapılmıştır.

baz istanyonları da huawei marka
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar telefonu 3 haftadır kullanıyorum şimdi gelelim izlenimlerime menü geçişleri hızlı ekran gayet canlı rf12 dead trigger gibi oyunlarda kasma olmuyor gerçi pek oyun oynamam ama sırf denemek için 3-5 bişeyler yükledim şaşırttı :) batarya eğer parlaklık ayarını %50 ye getirirseniz 13 saat gidiyor oyun oynanırsa 8-9 saat ki aynı zamanlarda alınan bi sony xperia p nin 4-5 saat dayanamadığını gördükten sonra iyi heralde dedim :D kamera performansı ise biraz vasat ama buda sonuç olarak fotoğraf makinesi değil özetle ben çok memnunum ön yargısı olan arkadaşlar canlı canlı görüp biraz kurcalamadan karar vermesinler derim :) gelelim eksilere ankarada yaşıyorum telefoncular borsasına huawei diyince ora nerenin köyü diyolar ekran koruyucu kılıf falan alıcaktım orda yok turkcell e gittim kvk ya gidin dediler kvk ya gittim efenim biz yetkili servisiz bozulunca getirin falanca yerde bi turkcell var oraya sorun oraya gittim orda da getiririz ama 2 hafta sürer diyince lanet ettim şuan samsung kılıfı kullanıyorum :D parça sıkıntısı var ama keyfe keder şeyler. KvK nın 1 gün içinde tamir etme garantisi varmış ama kusura bakmayın daha bozmayı beceremedim bilare bozarsam yapıp yapmadıklarını yazarım. söylenecek bişey kalmadı heralde bi kurcalamalısınız
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Amedra 6 yıl

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