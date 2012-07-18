Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın."

Özellikle Fiyat/Performans odaklı telefonu X5 ile hafızalarda yer eden Huawei, Ascend P1 ile çıtayı yükseltiyor ve piyasadan temin edilebilecek en ince Android cep telefonunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Teknik özellikleri ile Samsung Galaxy Nexus'u andıran Ascend P1 bakalım inceliği kadar performansıyla da etkileyici mi?

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