Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın."

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Özellikle Fiyat/Performans odaklı telefonu X5 ile hafızalarda yer eden Huawei, Ascend P1 ile çıtayı yükseltiyor ve piyasadan temin edilebilecek en ince Android cep telefonunu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Teknik özellikleri ile Samsung Galaxy Nexus'u andıran Ascend P1 bakalım inceliği kadar performansıyla da etkileyici mi?
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Kardeşim telefonu hala kullanıyomusun?Son düşüncelerin nedir telefon hakkında bilmek istiyorum sana zahmet...
677 tlye düşmüş ...
baz istasyonları da huawei marka olmalı yanlış hatırlamıyorsam
baz istanyonları da huawei marka