Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei dünya çapında satışa sunulan en ince akıllı telefon unvanına sahip Ascend P6'yı, Türkiye'de lanse etti. Güçlü özelliklerine karşın 999TL'lik fiyatı ile dikkat çeken iddialı telefonu, Huawei Türkiye'nin en önemli isimlerinden Bilgin Demir ile enine boyuna konuştuk. Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
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Onların yapamadığını yapıyor.Malzemeden çalmıyor.Kasayı plastik yapmaz.Pilden çalmaz.Samsungun ascend p6 civarında donanımı olan telefonu ne kadar ? Ayrıca sar değeri dersin.Her telefonu öyle değil zaten.Yani güvenilir markadır .