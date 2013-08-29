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Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey

5 yıl
43,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei dünya çapında satışa sunulan en ince akıllı telefon unvanına sahip Ascend P6'yı, Türkiye'de lanse etti. Güçlü özelliklerine karşın 999TL'lik fiyatı ile dikkat çeken iddialı telefonu, Huawei Türkiye'nin en önemli isimlerinden Bilgin Demir ile enine boyuna konuştuk. Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
 

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Moofy 5 yıl en beğenilen Guest-5B59C177F
cilekliivanilya

Samsung ve apple varken huawei gereksiz bir olmus .

Onların yapamadığını yapıyor.Malzemeden çalmıyor.Kasayı plastik yapmaz.Pilden çalmaz.Samsungun ascend p6 civarında donanımı olan telefonu ne kadar ? Ayrıca sar değeri dersin.Her telefonu öyle değil zaten.Yani güvenilir markadır
.
cilekliivanilyaSamsung ve apple varken huawei gereksiz bir olmus .Onların yapamadığını yapıyor.Malzemeden çalmıyor.Kasa...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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DH Misafiri 5 yıl
Bilgin beyi tebrik ederim, konusuna çok hakim bir yönetici. Güzel bir röportaj olmuş.
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tekin-71 5 yıl
Bu telefon satış patlaması yaşarsa diğer büyük telefon üreticileri de fiyatları mecbur düşük fiyattan sokmaya çalışacak.Onun için HUAWEI hep destek TAM destek.
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