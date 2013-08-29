Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey

Huawei dünya çapında satışa sunulan en ince akıllı telefon unvanına sahip Ascend P6'yı, Türkiye'de lanse etti. Güçlü özelliklerine karşın 999TL'lik fiyatı ile dikkat çeken iddialı telefonu, Huawei Türkiye'nin en önemli isimlerinden Bilgin Demir ile enine boyuna konuştuk. Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

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