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Huawei Mate S ön inceleme videosu: Force Touch özellikli ilk telefon

3 yıl
50,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın ilk olarak akıllı saatinde kullandığı Force Touch teknolojisi iPhone 6s ailesinden önce ilk defa Huawei'in yeni telefon modeli Mate S ile çıktı karşımıza. Son derece iddialı bir telefon olan Huawei Mate S'in merak edilen tüm detayları videomuzda.
 

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No Way Out 3 yıl en beğenilen
Üst kısmı çok hoş duruyor fakat o sanal butonlar alttaki boşlukda olmalıydı.

Bu arada Force Touch özelliğininin tüm telefonlar için hiçbir işlevi yok, sırf özellik katmak için yapımış bomboş özellik.
Üst kısmı çok hoş duruyor fakat o sanal butonlar alttaki boşlukda olmalıydı.Bu arada Force Touch özelliğininin tüm telefonlar için hiçbir işlevi yok,...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
Su samsungâ para veripte parasına acımayan insan ne kadar varr. Ulan samsung kadar adi kalitesiz bi marka mi var. S6 yida gördük telefnla bi gorntlu konstk patlyck sandk buzdolabina attık o ne isinmaydi öyle. Yurt dışından bunun P8 litesini getirttim hiç bu kadar performans beklemiyordum. Bi kere bile donmadı hızı desen mükemmel.. batarya yeterli 2200 mah olduğu halde. kullanmayı bileceksin... Kimse önyargılı yaklaşmasın pek bilindik değil diye. İnanın çok kaliteli telefon yapıyor huawei. Çok değişik özellikler katıyorlar telefona...
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DH Misafiri 3 yıl
Almanya Saturn magazasinda bu ürünün satisi vor. Fiyati 650 Euro ve inanin Leinöle aldikdan sonra verdigi hissiyat diger telefonlarda yok. Bie Galaxy s6 gibi Narin ve ha kirildi ha kırılacak gibi durmuyor yada iphone 6 serisi gibi basit bir tasarımı yok yada vsvsvs.... Telefon gerçekten hızıyla görüntüsüyle çok iyi bir izlenim bıraktı bende ama bataryasıyla bir günü çıkarmayan telefonlara hiç sıcak bakmadığım ve bu telefonun bataryasının nasıl dayandığını bilmediğim için telefon alma işini askıda bıraktım.
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dimsum 3 yıl
Türkiye de satışına başlandı.. 2300 tl.. bu fiyata satılır mı?
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kraix 3 yıl
Ya trollüyor musunuz yoksa ciddi misiniz? Şu samsung a kaliteli diyen insanları çözemiyorum bu piyasanın perakendecisi samsung resmen ne fiyat politikası var ne birşey. Aldığın telefon bir kaç ay sonra çatır çatır kasmaya başlıyor bu kadar berbat bir yazılım olamaz.
Kalkmış hala samsung 1. diyorlar. Piyasanın çingenesi samsung
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ulan64ude 3 yıl
telefonu beğendim ama asıl önemli olan fiyatı
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kadirirdem 3 yıl
fource touch özelliği dahada gelişmeli...
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XYAĞMUR 3 yıl
Bide Türkiyede satılır olsa...
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Qonrul 3 yıl
siyah şeritler olmasa iyiydi
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magicboyguccino 3 yıl
2 gün önce shanghai'daydım
bu cihaz demo olarak elektronik marketlerde mevcuttu. diğer modellerle inceleme şansım oldu.
malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim.
yanlış hatırlamıyor isem fiyatı 4400 rmb civarındaydı (yaklaşık 690 usd)
huawei'nin şu cihazlarının kalitesini çok iyi bulduğumu söyleyebilirim;

huawei p8
huawei p8 max
huawei mate s

honor 7 kalite bir cihaz olmasına rağmen yukarıdaki cihazlarla yan yana gelince kalitesinin farklı olduğu hemen hissediliyor.
Huawei Türkiye'de yaygın olmasada çok güzel ürünleri var.
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ozmenakif 3 yıl
Bu force touch olayı çok güzel de oldu, iyi oldu. Telefonda piyano çalınan uygulamalar için işe yarayabilir mesela. Tuşlara basma şiddetine göre ses seviyesi değişir, daha gerçekçi piyano deneyimi olur. Ama "Telefonla kaç kişi piyano çalıyo ki kardeşim?" derseniz orasını bilemem. Yorumlamam da bu kadar. Hadi hayırlı işler
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Lirikal Militan 3 yıl
Android tarafinda kullanilabilecek nadir telefonlardan biri huawei. Tasarjm arayuz akicilik ve kullanim kolayligi ciddi anlamda cok iyi bi boyutta.
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Sunstorms 3 yıl
Amoled ekran ve boyut itibarıyla mate 7 ye göre ekranın 0.5 inç ufak oluşu 2700mah bataryayı mazur gösterecek yeterlikte değil ne yazıkki 1 günü zor bela çıkartacaktır 4100mah batarya mate 7 de 1.5 gün ancak dayanıyor hangi akla hizmet 1400mah eksik kapasite tercih edilmiş anlamak güç satın almayı düşünenler için ciddi bir soru işareti...
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Patren 3 yıl
güzel inceleme olmuş
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