Huawei Mate S ön inceleme videosu: Force Touch özellikli ilk telefon

Apple'ın ilk olarak akıllı saatinde kullandığı Force Touch teknolojisi iPhone 6s ailesinden önce ilk defa Huawei'in yeni telefon modeli Mate S ile çıktı karşımıza. Son derece iddialı bir telefon olan Huawei Mate S'in merak edilen tüm detayları videomuzda.

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