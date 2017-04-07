Huawei P10 ilk izlenim videosu: Çift Kamea, Kirin 960 işlemci

Huawei'in çift kamera ve güçlü Kirin 960 işlemcisiyle dikkat çeken P10 akıllı telefon modeli için ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda Galaxy S8 ile performansını kıyasladık.

Huawei'in yeni nesil akıllı telefon modeli P10'u tüm detaylarıyla anlattık, ayrıca performansını Samsung Galaxy S8 ile kıyasladık.