Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Huawei P10 ilk izlenim videosu: Çift Kamea, Kirin 960 işlemci

2 yıl
30b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'in çift kamera ve güçlü Kirin 960 işlemcisiyle dikkat çeken P10 akıllı telefon modeli için ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda Galaxy S8 ile performansını kıyasladık.
Huawei'in yeni nesil akıllı telefon modeli P10'u tüm detaylarıyla anlattık, ayrıca performansını Samsung Galaxy S8 ile kıyasladık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MDV 2 yıl en beğenilen
Samsung, iphone 5 binden cihaz çıkarınca sorun yok huawei daha iyi fiyata on siparis acinca kapitalist dunya ıvır zıvırı. Donanim bakimindan az geri kalmasina bakmayarak hepsinden daha hızlı arayüz sunuyur emui.
Samsung, iphone 5 binden cihaz çıkarınca sorun yok huawei daha iyi fiyata on siparis acinca kapitalist dunya ıvır zıvırı. Donanim bakimindan az geri kalmasina ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbyram 2 yıl
P 9dan ne farkı var ki? arkadaki parmak izini öne taşıyınca telefon yenilenip, fiyatı iki katına mı çıkıyor
İşlemcide geçen yılın işlemcisi... Bu fiyat politikası nedir böyle?
Gözünüzü açın teknolojinin, kapitalizmin kölesi olmayın
P 9dan ne farkı var ki? arkadaki parmak izini öne taşıyınca telefon yenilenip, fiyatı iki katına mı çıkıyorİşlemcide geçen yılın işlemcisi... Bu f...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bortecine09 2 yıl
Safaride videoyu tam ekran yapınca, 7 8 sn sonra video takılmaya başlıyor, görüntü titriyor. fareyi oynatınca düzeliyor. 7-8 saniye sonra gene aynı işlem tekrarlanıyor. bilginize olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat220275 2 yıl
iyi bir kulaklıkla deneyen var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
b.g.991 2 yıl murat220275
murat220275
iyi bir kulaklıkla deneyen var mı?

Mate 9 ' un ses kartını iphone 6+ ile doğrudan denedim ve daha olumluydu. (Bluetooth powerbeats by dre)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.B.D(azimBora) 2 yıl
yanında saat verdikleri için kazanırlarsa kazanırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Kullandığım P9'a göre artıları ois + daha güncel donanım lakin, Tasarım daha kötü (kişisel bir durum tersini düşünende olabilir), Birde aradaki fiyat farkına değermi değmezmi bilemiyorum bence değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat220275 2 yıl
Kulaklık sesi hakkında bilgisi olan varmı? P9 bu konuda beni hayal kırıklığına uğratmıştı, eğer p10 da aynı ise tercihimi HTC 10 dan yana kullanacağım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
b.g.991 2 yıl murat220275
murat220275
Kulaklık sesi hakkında bilgisi olan varmı? P9 bu konuda beni hayal kırıklığına uğratmıştı, eğer p10 da aynı ise tercihimi HTC 10 dan yana kullanacağım.

Huawei kulakliklari genelde leş gibi. Mate 9 dan cikan kulakliklari kullanmıyorum ve cihazimda equalizer olmaması da büyük eksik. P10'da durum ayni diye biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dragonborn95 2 yıl
Saati düşerseniz 2000 lira fiyatı . Şahsen bu telefonun ederi max 2200 . Benim acelem yok seneye de alabilirim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
yıl olmuş 2017 bilgi çağındayız 4k videolar var ve uygulamalar derken güncellemelerde düşünülürse minimum 64 gb olmalı 32 gb bile değil yeter yani pil olsun depolama olsun şu noktalarda tüketiciler hiç düşünülmüyor ne verdiysek onla yetinin kafası nedir yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 2 yıl
S6 dan gecilir mi 21 inde yurtdisina cikacagim 2200-2300 civarina alabilirim ve 2.eli fiyati nasil olur acaba 5-6 ay sonra satmaya calissam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl en beğenilen
Samsung, iphone 5 binden cihaz çıkarınca sorun yok huawei daha iyi fiyata on siparis acinca kapitalist dunya ıvır zıvırı. Donanim bakimindan az geri kalmasina bakmayarak hepsinden daha hızlı arayüz sunuyur emui.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownlove 2 yıl MDV
Samsung ve iphone fiyatlarına laf söylemeyen kim kaldı? Herkes de pahalı olduğunu söyledi tıpkı bunun da pahalı olduğu gibi .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 2 yıl
Musteri memnuniyeti ve malzeme kalitesi açısından guzel cihazlar yapiyor. Telefonlari sorunsuz ve arayuz cok stabil. 4 antenli tasarim, ogrenen arayuz islemci ile arayuzun uyumlulugu cok iyi duzeyde. Ustelik 3.600₺lik ciihazda da ,1200 ₺lik cihazda da ayni stabiliteyi bulabiliyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,9b izlenme · 6 ay
10:43
Liderlik yarışındaki Çinli: Huawei'in genel merkezindeyiz
11b izlenme · 1 yıl
05:33
Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik
17,9b izlenme · 8 ay
24:27
Xiaomi'nin verdiği sürpriz söz l Mobilite
16,8b izlenme · 1 yıl
19:49
Huawei Kirin 980 analizi: Yeni nesil mobil işlemci
12,6b izlenme · 8 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
800 izlenme · 4 sa. yeni video
11:53
Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...
14,7b izlenme · 1 yıl
12:18
Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar
16,7b izlenme · 1 yıl
18:04
En pahalı akıllı telefon l Huawei Mate 10 Porsche Design ilk izlenimler
20,2b izlenme · 1 yıl
05:04
10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık
17,2b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
921 izlenme · 21 sa. yeni video
15:03
Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon
33,5b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,6b izlenme · 21 sa. yeni video
15:46
Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı
25,1b izlenme · 1 ay
09:34
Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde
14,9b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim