Huawei P10 ilk izlenim videosu: Çift Kamea, Kirin 960 işlemci

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in çift kamera ve güçlü Kirin 960 işlemcisiyle dikkat çeken P10 akıllı telefon modeli için ilk izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda Galaxy S8 ile performansını kıyasladık.
Huawei'in yeni nesil akıllı telefon modeli P10'u tüm detaylarıyla anlattık, ayrıca performansını Samsung Galaxy S8 ile kıyasladık.
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Mate 9 ' un ses kartını iphone 6+ ile doğrudan denedim ve daha olumluydu. (Bluetooth powerbeats by dre)
Huawei kulakliklari genelde leş gibi. Mate 9 dan cikan kulakliklari kullanmıyorum ve cihazimda equalizer olmaması da büyük eksik. P10'da durum ayni diye biliyorum.