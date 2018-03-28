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Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor

1 yıl
16,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro'yu elimize alır almaz enine boyuna inceledik ve detayları bu videoda anlattık. Karşılaştırmalı kamera yorumlarımız da var.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro mercek altında. Bu videoda telefona yakından bakıyor, özelliklerini yorumluyor ve kamera performansını rakipleriyle kıyaslıyoruz. 

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GT_55 1 yıl en beğenilen
4k 60 fps kayıt yapamayan kamera ,dxomark'ta video kısmında yüksek not almış.
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koyunsavar 1 yıl
Dxo da liderlik kesin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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S.Soylu 1 yıl
Adamlara helal olsun kendi işlemcisini üretiyor, Leicayla olan işbirlikleri mükemmele yakın ve batarya kısmında da olabileceğin en iyisini yapmışlar diyebilirim. Ön kameranın 720p çekmesi tabi ki bir eksidir fakat kaç kişi ön kamerayla video çekip bunu yedekliyor ki sosyal medya hesaplarında kullanılıyor çoğu o yüzden bunun çok negatif bir durum sağlayacağını düşünmüyorum.

Her yeni modelinde üzerine bişeyler koyarak geliyorlar ve Android tarafında tepeye oynamaya aday firmaların başında geliyor bence. Firma Çinli bir firma değilde Amerikalı bi firma vs olsaydı alıp başını gitmişti şuan
Adamlara helal olsun kendi işlemcisini üretiyor, Leicayla olan işbirlikleri mükemmele yakın ve batarya kısmında da olabileceğin en iyisini yapmışlar diyebiliri...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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tolga5000 1 yıl
arka tasarımı muazzam olmuş.çift renk olayı.birde vivo x21 tasarımı çok iyi
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yelkenli12 1 yıl
kasa tam bir felaket! melez bir görüntü! üstte çentik, altta o iğrenç çerçeve ve parmak izi sensörüyle kafası karışık kalmışta ne anaya ne babaya çeken çocuk gibi!! seneye tam çerçevesiz telefonlar ile bu senenin tüm cihazlar ıdemode olacak aha da yazıyorum buraya
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renega 1 yıl
Videoda ara sıra cızırtı geliyor 2 farklı kulaklıkla, 2 farklı cihazda da cızırtı devam ediyor izlerken. Sebebi videodan dolayı galiba. Rengine aşık oldum özellikle benim gibi mor delisi biri için rengi muhteşem. Ama gel gelelim hoş olmayan özelliklerle dolu. Ben telefonda en çok kamera performansına önem veririm. Çektiğim güzel görüntüleri lg marka 4k hdr televizyonumda izlemek isterim. Ama telefonda 4K 60fps ve hdr yok. Bunlar bile gözümden düşmesi için yeterli ama telefonun daha kötü özellikleri de var. Hadi 3.5mm ses jakı olmamasını göz ardı edelim. Kalın. 6.1" çok büyük bir ekran. Birde parmak izi okuyucu öne alınmış daha uzun olmuş ekran zaten 6.1" + parmak izi sensörünün kapladığı alanı düşünün kumanda gibi telefon. Videoda da söylendiği gibi kamera arayüzü çok detaylı. Ama bunun bir dez avantajı var, zaman. Doğru ayarları yapana kadar 1 dakika uğraşmak gerekir. Lg g4 kamera arayüzünü kullandım o da çok detaylı, çok zaman alıyor doğru ayarı bulmak. P20 pro, g4'ün iki katı detaylı arayüze sahip yani iki katı zaman alacak. iphone x'i bile geride bırakmış fotoğraf kalitesinde helal olsun. derken videonun devamını izledim abi ön kamerada 720p nedir millet o çözünürlükte 240fps kayıt yapıyor! Huawei olmadı şimdi.. p30'u beklemek zorundayız o da piyasko çıkmaz umarım..
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a_y_k_u_t 1 yıl
Mate 10 pro çok daha özgün ve yakışıklı duruyor bence :)
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eric13 1 yıl
Niye bu kameralar insanları olduğundan daha yaşlı ve cansız gösteriyor benim asıl takıldığım nokta o
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DODANLI 1 yıl
Google pixel 3 çıkar. 3 kameranın yaptığını tek kamera ile daha iyi yapıyorum der! Yapar mı yapar..
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sistemli adam 1 yıl
Arka yüzünde 3 kameraya sahip piksel canavarı Huawei P20 ve Huawei P20 Pro, düşük ışıkta insan gözünden daha fazla detay yakalama yeteneğine sahip. Huawei P20 Pro, nisanda satışa sunulacak
Çinli Huawei arka yüzünde 3 kamera kullandığı fotoğraf odaklı yeni telefonu Huawei P20 ve Huawei P20 Pro'yu Paris'te özel bir toplantıda tanıttı. Huawei P20 serisinin tanıtımına sanki akıllı telefon değil, dijital fotoğraf makinesinin toplantısına gelmiş gibiydik. Arka yüzündeki üç kamera sayesinde telefonun daha çok fotoğraf ve video çekmek için yatay kullanılacağı düşüncesine kapıldık. Telefonun arka yüzünde yer alan 3 kamera derinlik ölçmek ve telefoto yeteneğini kullanırken çözünürlükten kayıp yaşamamak için kullanılmasını sağlıyor. 5.8 inç ekrana sahip Huawei P20 ay sonunda satışa sunulurken, 6.1 inç ekrana sahip Huawei P20 Pro'nun nisanda satışa sunulması bekleniyor. Düşük ışık koşullarında iyi sonuç almayı sağlayan Huawei P20 ve Huawei P20 Pro'nun ekranın üstündeki çentikli yapısı iPhone'a benziyor. Asus gibi iPhone X'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei P20 ve P20 Pro'nun çentiği rakibinden daha küçük. Huawei P20 4 GB, P20 Plus 6 GB belleğe ve 128 GB depolama kapasitesine sahip.
HAREKETLİ ANLARI YAKALIYOR
Ön tarafında 24 megapiksel selfie (özçekim) kameraya sahip Huawei P20 Pro, süper ağır çekim kemera moduyla hareketli anların detayları rahatlıkla yakalanıyor. Modemi 1.2 Gbps internet hızlarını destekleyen Huawei P20 serisi, şu an kullanımdaki en yüksek hıza sahip. 40 megapiksel ana kamera, optik görüntü sabitleme ve telefoto yetenekleri ile arkada bulunan 3 kamera ile hızlı netleme yaparak fotoğraf çekilebiliyor. Çok uzaktaki nesnelere bile hibrit odaklama yapılabilirken, tripod kullanmadan gece fotoğraf çekilebiliyor. Bu özelliklerine bakınca profesyonel fotoğraf makinelerinin pabucunu dama atacak özellikler göze çarpıyor.
SÜPER AĞIR ÇEKİM
Akıllı telefonlar video yetenekleriyle pahalı video kameraların yerini alıyor. Ağır çekim videolar artık en çok paylaşılan görüntülerden biri olmaya başladı. Saniyede 960 kare göstererek yavaşlatma yeteneğine sahip süper ağır çekim özelliği bir sineğin kanat çırmasını bile yakalamanızı sağlıyor. Yani Huawei P20 sahip olduğu detaylar konusunda oldukça dikkat çeken yeteneklere sahip. Android 8.1 Oreo güncel işletim sistemiyle gelen telefon Kirin 970 çipset platformu kullanıyor.
sabah.com.tr/...
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redoano 1 yıl
çentik=çöp
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1982-utkan 1 yıl redoano
redoano
çentik=çöp

Çentik ne hocam
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greenk 1 yıl
Üç kamera koyuyorsun bir tane denklanşör tuşu koymuyorsun.
3.5 mm jak girişini neden koymazsın. Bu ikisi çok büyük bir eksiklik.
Diğer eksiklik eski işlemci ile gelmesi. Bir de bluetooth 5.0 kullansan ölücen.
Bu eksiklikler dışında herşeyi ile harika.
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DARBE 1 yıl
Maşallah takır takır MPT-76 gibi saydırıyorsun
, inceleme/tanıtım için teşekkürler.
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