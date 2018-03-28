Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro'yu elimize alır almaz enine boyuna inceledik ve detayları bu videoda anlattık. Karşılaştırmalı kamera yorumlarımız da var.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro mercek altında. Bu videoda telefona yakından bakıyor, özelliklerini yorumluyor ve kamera performansını rakipleriyle kıyaslıyoruz.
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Her yeni modelinde üzerine bişeyler koyarak geliyorlar ve Android tarafında tepeye oynamaya aday firmaların başında geliyor bence. Firma Çinli bir firma değilde Amerikalı bi firma vs olsaydı alıp başını gitmişti şuan