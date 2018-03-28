Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor

Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro'yu elimize alır almaz enine boyuna inceledik ve detayları bu videoda anlattık. Karşılaştırmalı kamera yorumlarımız da var.

Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli P20 Pro mercek altında. Bu videoda telefona yakından bakıyor, özelliklerini yorumluyor ve kamera performansını rakipleriyle kıyaslıyoruz.