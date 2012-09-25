Huawei akıllı telefonlar için kendi işletim sistemini hazırlıyor





Hızlı bir yükeliş içerisinde olan Çin merkezli elektronik üreticisi Huawei, yeni nesil akıllı telefonları için kapalı kapılar ardında kendi işletim sistemini de geliştiriyor. Bugünlerde ağırlıklı olarak Android işletim sistemli modelleriyle gündemde olan ancak diğer taraftan Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için de planları bulunan Huawei, "yedek plan" olarak kendi platformunu geliştirmek için kolları sıvamış durumda.

Huawei tepe yöneticisi Wan Biao, uluslararası haber ajansı Reuters'e verdiği röportajında, diğer firmaların vakti geldiğinde kendi sistemlerinin kullanımına izin vermeyeceğini söyledi. İlginç olan nokta ise kısa bir süre önce Huawei, Bloomberg'e yaptığı açıklamada kendi işletim sistemlerini geliştirme gibi bir planları olmadığını söylemişti. Hatta şirket sözcüsü Scott Sykes "yakın gelecek için HTC'nin kendi işletim sistemini duyurmayacağını, yenilikçi yaklaşımlarının açık işbirliklerini bağlı kalmak" yönünde olduğunu dile getirmişti. Ortada iki farklı beyan bulunuyor olsa bile özet olarak Huawei'in kendi işletim sistemi için hazırlıklara başladığını ancak kullanıma geçmek için aceleci olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Huawei'in farklı bir strateji izlediğini ve kendi mobil işletim sisteminin yanı sıra aynı zamanda cihazlar için kendi işlemci çözümlerini geliştirdiğini de not düşmüş olalım.

Çin merkezli bir başka büyük akıllı telefon üreticisi olan ZTE de alternatifler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlığı Android işletim sistemine veren şirket, aynı zamanda Firefox'un mobil işletim sistemini kullanacağını da ifade ediyor. Görünüşe bakılırsa, dışa bağımlılık konusunda sert bir tutum içerisinde olan ve mümkün olan her konuda kendi kaynaklarını ön plana çıkartmak isteyen Çin'de, akıllı cihaz üreticileri de benzer bir tutum içerisine girmeye başlamış durumda. Hatta Alibaba'nın geliştirdiği Aliyun OS işletim sistemi için de Google ilk etapta sert bir tavır takınmıştı.