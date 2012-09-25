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Huawei akıllı telefonlar için kendi işletim sistemini hazırlıyor

6 yıl
3,4b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hızlı bir yükeliş içerisinde olan Çin merkezli elektronik üreticisi Huawei, yeni nesil akıllı telefonları için kapalı kapılar ardında kendi işletim sistemini de geliştiriyor. Bugünlerde ağırlıklı olarak Android işletim sistemli modelleriyle gündemde olan ancak diğer taraftan Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için de planları bulunan Huawei, "yedek plan" olarak kendi platformunu geliştirmek için kolları sıvamış durumda.
Huawei tepe yöneticisi Wan Biao, uluslararası haber ajansı Reuters'e verdiği röportajında, diğer firmaların vakti geldiğinde kendi sistemlerinin kullanımına izin vermeyeceğini söyledi. İlginç olan nokta ise kısa bir süre önce Huawei, Bloomberg'e yaptığı açıklamada kendi işletim sistemlerini geliştirme gibi bir  planları olmadığını söylemişti. Hatta şirket sözcüsü Scott Sykes "yakın gelecek için HTC'nin kendi işletim sistemini duyurmayacağını, yenilikçi yaklaşımlarının açık işbirliklerini bağlı kalmak" yönünde olduğunu dile getirmişti. Ortada iki farklı beyan bulunuyor olsa bile özet olarak Huawei'in kendi işletim sistemi için hazırlıklara başladığını ancak kullanıma geçmek için aceleci olmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Huawei'in farklı bir strateji izlediğini ve kendi mobil işletim sisteminin yanı sıra aynı zamanda cihazlar için kendi işlemci çözümlerini geliştirdiğini de not düşmüş olalım.
Çin merkezli bir başka büyük akıllı telefon üreticisi olan ZTE de alternatifler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlığı Android işletim sistemine veren şirket, aynı zamanda Firefox'un mobil işletim sistemini kullanacağını da ifade ediyor. Görünüşe bakılırsa, dışa bağımlılık konusunda sert bir tutum içerisinde olan ve mümkün olan her konuda kendi kaynaklarını ön plana çıkartmak isteyen Çin'de, akıllı cihaz üreticileri de benzer bir tutum içerisine girmeye başlamış durumda. Hatta Alibaba'nın geliştirdiği Aliyun OS işletim sistemi için de Google ilk etapta sert bir tavır takınmıştı.   

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MuratB25 6 yıl
Huawei kullanma sebebim ucuz ve performanslı android telefonu bulabilmemdi.
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alpa07 6 yıl en beğenilen
Çok komiksin huawei.Sen daha kendi ürettiğin telfona destek vermiyon işletim sistemi yapıp güncellemesini nasıl yapacaksın.
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-Freedom- 6 yıl
Huawei gelecegin samsung u
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Amedra 6 yıl
bırakın kendi alanında oynasın yaparlar yaparlar ama ses getirebilirler mi bilinmez.
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omar b. 6 yıl
burası daha çok satıcılardan oluşuyo galiba :))
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İnsan Çakması 6 yıl
androidde kalması kendisi için iyi olur diyorum. ben.
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muxi64 6 yıl
istanbulda rayli ulasimin dijital alt yapisinin kurulumu we isletimi hangi sirketin elinde ???
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DH Misafiri 6 yıl
huawei ıdeos x5 u8800 miui kullanıyom yaa bırak internetten video izlemeyi kendi çektigim videoları bile izlerken donuyor.
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wildlove 6 yıl
bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler.

milletin ağzı torba değil ki büzesin, herkes sanki alimi olmuş bu işin de büyük şirket politikalarını eleştiriyorlar..
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DH Misafiri 6 yıl
En son yapan nokia'yı gördük!
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JoeyBane 6 yıl
cengizhan72
Süpriz bir dalış,umarım göbek üstü dalmazlar.


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luxaeterna 6 yıl
Baktılar Android'i beceremiyorlar, kendi işletim sistemimizi yapalım demişler. Türkiye'de satamayacağı kesin. Bu markayı duydukça artık kusasım geliyor!
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WinteR 6 yıl

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qazrfv 6 yıl
Arge çalışmalarına o kadar çok para harcamasının nedeni belli oldu
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ferdy 6 yıl
özellikle çin menşeili cihazlar androidi bıraktığı an kepenkleri kapatırlar,
800 tl ye bir samsung almak yerine aynı özellik ve işletim sistemli çini 450 ye alabiliyorsak
bu android sayesindedir.
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yuksek 6 yıl
Ideos x5'e betadan başka güncelleme sunamayan Huawei mi? Huawei'nin takdir ettiğim tek yanı iyi fiyata bizi x5 sahibi yapması oldu. Keşke rekabetçi fiyatlandırmaya devam edebilseydi.
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All Is Well 6 yıl yuksek
yuksek
Ideos x5'e betadan başka güncelleme sunamayan Huawei mi? Huawei'nin takdir ettiğim tek yanı iyi fiyata bizi x5 sahibi yapması oldu. Keşke rekabetçi fiyatlandırmaya devam edebilseydi.

x5 sahibi yapti da ne oldu ? Ekrana toz kacmasi mi dersin mikrafon sorunu mu dersin wireless ve bluetoot sorunu mu dersin vs. bir suru sorunu var
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