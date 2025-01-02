Apple, 2024'te 13 yıllık geleneğini bozdu: Peki neden?

Apple her ne kadar Apple Intelligence'ı 2024 yılında sunmuş olsa da bu yazılım güncellemesi olduğu için yeni bir cihaz olarak kabul edilmiyor. Bununla birlikte Vision Pro ise 2023'te duyurulduğu için 2024 yılına ait bir ürün olarak sayılmıyor. İşte Apple'ın 2010'dan 2023'e kadar her yıl çıkardığı yeni cihazların listesi:
- 2023: Apple Vision Pro
- 2022: Mac Studio, Studio Display ve Apple Watch Ultra
- 2021: AirTag
- 2020: Apple Silicon, iPhone ekosistemi için MagSafe, HomePod mini ve AirPods Max
- 2019: AirPods Pro, Pro Display XDR ve Apple Card
- 2018: iPhone XS Max
- 2017: iMac Pro, HomePod ve iPhone X
- 2016: iPhone SE ve AirPods
- 2015: iPad Pro, Apple Pencil ve Apple TV HD
- 2014: Apple Watch
- 2013: iPhone 5C ve iPad Air
- 2012: iPad mini
- 2011: Thunderbolt Display
- 2010: iPad
2024 neden boş geçilmiş olabilir?
Apple'ın 2024 yılında tamamen yeni bir donanım ürünü sunmaması çeşitli nedenlere bağlanıyor. İptal edilen elektrikli araç projesi, şirketin önemli kaynaklarını tüketmiş olabilir. Bunun yanı sıra, Apple Intelligence ve Vision Pro gibi iki büyük projenin geliştirilme süreci, şirketin Ar-Ge kapasitesini önemli ölçüde meşgul etmiş görünüyor.
Apple'ın pandemi dönemindeki küresel yavaşlamanın kalıcı etkilerini hala hissediyor olması da muhtemel. Ayrıca tüketicilerin mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanma eğilimi söz konusu. Bu durum, Apple'ın yeni ürün kategorileri sunmaktan ziyade mevcut ürünlerini iyileştirmeye ve güncellemeye odaklanmasına neden olmuş olabilir.
Apple'ın 2025'te tamamen yeni bir cihaz sunması bekleniyor. Görünüşe bakılırsa şirket bu yıl 7 inç ekrana sahip HomePod benzeri bir akıllı ev kontrol merkezi piyasaya sürecek. Bunun dışında firmanın 2025'te tamamen yeni bir donanım ürün grubu tanıtmayacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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