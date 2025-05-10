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    Çin'in yeni cihazı, ABD'nin hayalet uçaklarını santimetre hassasiyetle tespit edebiliyor

    Çin'in, Amerikan hayalet uçaklarını görünür kılabilecek bir teknoloji geliştirdiği iddia edildi. 70 bin dolara mal edilen bir cihaz, LPI radar sinyallerini santimetre hassasiyetle tespit edebiliyor.

    Çin'den hayalet uçakları nokta atışı tespit edebilen cihaz Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar, ABD'nin hayalet uçaklarını tespit edebilen yenilikçi ve ekonomik bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu. İddialara göre, 70 bin doların altında maliyetle hayata geçirilen bu cihaz, ticari bir telekomünikasyon spektrum analiz cihazının ustaca modifiye edilmesiyle oluşturuldu. Söz konusu teknoloji, LPI (Low Probability of Intercept – Yakalanma Olasılığı Düşük) radarların yaydığı zayıf sinyalleri bile yakalayarak, kaynağın konumunu santimetre hassasiyetinde belirleyebiliyor.

    LPI radarlarının tespit edilmesi son derece zordur. Güçlü ve kolayca fark edilebilen sinyaller yerine, sürekli frekans değiştiren ve gürültüye benzer zayıf dalgalar yayarlar. Aynı zamanda uyarlanabilir güç yönetimi ve karmaşık sinyal işleme algoritmaları kullanırlar. Amaç, radarın varlığını gizleyerek tespit edilmesini imkansız hale getirmek. Bu teknoloji ABD'nin F-35 Lightning II, F-22 Raptor ve B-2 Spirit gibi hayalet uçak sistemlerinin bel kemiğini oluşturuyor.

    Çin'den hayalet uçakları nokta atışı tespit edebilen cihaz Tam Boyutta Gör

    Sivil telekominikasyon cihazından - askeri sınıf sensöre

    Çinli bilim insanları bu teknolojiyi aşmanın bir yolunu bulduklarını söylüyorlar. Yaklaşık 500 bin yuan (68.6 bin dolar) değerindeki sivil bir telekomünikasyon spektrum analiz cihazı, LPI radar sinyallerini algılayacak şekilde modifiye edildi. TFN RMT744A olarak bilinen bu cihazın, yapılan testlerde askeri düzeyde bir performans sergilediği belirtiliyor. Geliştirilen sistem, radar sinyalinin kaynağını sadece 10 ila 13.5 milimetrelik bir hassasiyetle tespit edebilmekte.

    Çin'den hayalet uçakları nokta atışı tespit edebilen cihaz Tam Boyutta Gör
    Üstelik bu başarı, sinyal gürültüsünün ve parazitlerin olduğu ortamlarda bile sağlanabiliyor. Araştırmacılar teknik detayları açıklamadı. Ancak bu yüksek hassasiyetin gelişmiş sinyal işleme yöntemleri, makine öğrenimi ve titiz kalibrasyon çalışmalarıyla elde edildiği düşünülüyor. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, ABD'nin gizlilik teknolojisine dayalı askeri üstünlüğü ciddi tehdit altına girebilir. Çünkü bu teknoloji, hayalet uçakların yerini tespit ederek onları izleme ve hedef alma imkanı sağlayacaktır.
    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/chinese-device-can-outsmart-us-stealth-tech https://www.scmp.com/news/china/science/article/3308941/chinese-civilian-handheld-device-can-compromise-us-stealth-radar-study-says
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