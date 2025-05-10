Çin'in yeni cihazı, ABD'nin hayalet uçaklarını santimetre hassasiyetle tespit edebiliyor

LPI radarlarının tespit edilmesi son derece zordur. Güçlü ve kolayca fark edilebilen sinyaller yerine, sürekli frekans değiştiren ve gürültüye benzer zayıf dalgalar yayarlar. Aynı zamanda uyarlanabilir güç yönetimi ve karmaşık sinyal işleme algoritmaları kullanırlar. Amaç, radarın varlığını gizleyerek tespit edilmesini imkansız hale getirmek. Bu teknoloji ABD'nin F-35 Lightning II, F-22 Raptor ve B-2 Spirit gibi hayalet uçak sistemlerinin bel kemiğini oluşturuyor.
Sivil telekominikasyon cihazından - askeri sınıf sensöre
Çinli bilim insanları bu teknolojiyi aşmanın bir yolunu bulduklarını söylüyorlar. Yaklaşık 500 bin yuan (68.6 bin dolar) değerindeki sivil bir telekomünikasyon spektrum analiz cihazı, LPI radar sinyallerini algılayacak şekilde modifiye edildi. TFN RMT744A olarak bilinen bu cihazın, yapılan testlerde askeri düzeyde bir performans sergilediği belirtiliyor. Geliştirilen sistem, radar sinyalinin kaynağını sadece 10 ila 13.5 milimetrelik bir hassasiyetle tespit edebilmekte.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/chinese-device-can-outsmart-us-stealth-tech https://www.scmp.com/news/china/science/article/3308941/chinese-civilian-handheld-device-can-compromise-us-stealth-radar-study-says Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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