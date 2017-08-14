Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası...

Huawei'in davetlisi olarak gittiğimiz Çin'de hem teknoloji piyasalarını daha yakından takip etme, hem de ilginç detayları görme ve tecrübe etme şansı yakaladık. İşte 25 dakikalık ilk vLOG videomuz.

Huawei daveti ile gittiğimiz Çin'den ikinci video ile karşınızdayım. Bu defa seyahat detaylarını aktarıyor, yolculuk esnasında dikkatimi çekenler paylaşıyor ve aynı zamanda Huawei P10 Plus'ın kutu açılışını yaparak hem mobil hem de sabit internet hız testi yapıyor, ilk defa gördüğüm akıllı klozeti gösteriyorum. vLOG olarak hazırladığım bu videoda emek çok, umarım beğenirsiniz.