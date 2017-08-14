Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in davetlisi olarak gittiğimiz Çin'de hem teknoloji piyasalarını daha yakından takip etme, hem de ilginç detayları görme ve tecrübe etme şansı yakaladık. İşte 25 dakikalık ilk vLOG videomuz.
Huawei daveti ile gittiğimiz Çin'den ikinci video ile karşınızdayım. Bu defa seyahat detaylarını aktarıyor, yolculuk esnasında dikkatimi çekenler paylaşıyor ve aynı zamanda Huawei P10 Plus'ın kutu açılışını yaparak hem mobil hem de sabit internet hız testi yapıyor, ilk defa gördüğüm akıllı klozeti gösteriyorum. vLOG olarak hazırladığım bu videoda emek çok, umarım beğenirsiniz.
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Merhaba,
Saçma diyerek bir kalemde silip attığınız bu videoları, kendim için değil sizler için hazırlayıp paylaşıyorum.
Bu kadar uzun, bu kadar çok görüntü içeren ve alışılagelmişin dışına çıkmaya çalıştığım bu videoları zorunluluktan ya da ihtiyaçtan değil, meraklısı için biraz daha farklı bakış açısı ortaya koyabilmek için yayınlıyorum.
Emek harcanmış her çalışma kendi içinde ayrıca değerli ve faydalıdır. "Bencillik" ve önce "neden" ya da "ne zaman" diye sormak yerine itibarsızlaştırmaya yönelik çıkışlar burada bir kez daha patlak vermiştir ve gerçekten üzüntücü vericidir.
Amacınız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi ? Bu soruyu kendinizle başbaşa kaldığınız bir anda samimi bir şekilde sorun ve cevabını arayın derim.
Teşekkürler.
hayeldi gerçek oldu
Yayınlanmadı sizin için aldım incelemek için aldım dedi video attı inceleme yerine saçma videolar çekiyor.