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Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası...

1 yıl
9,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in davetlisi olarak gittiğimiz Çin'de hem teknoloji piyasalarını daha yakından takip etme, hem de ilginç detayları görme ve tecrübe etme şansı yakaladık. İşte 25 dakikalık ilk vLOG videomuz.
Huawei daveti ile gittiğimiz Çin'den ikinci video ile karşınızdayım. Bu defa seyahat detaylarını aktarıyor, yolculuk esnasında dikkatimi çekenler paylaşıyor ve aynı zamanda Huawei P10 Plus'ın kutu açılışını yaparak hem mobil hem de sabit internet hız testi yapıyor, ilk defa gördüğüm akıllı klozeti gösteriyorum. vLOG olarak hazırladığım bu videoda emek çok, umarım beğenirsiniz. 

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fx57 1 yıl en beğenilen furkanxtr
Orijinalden alıntı: furkanxtr
Orijinalden alıntı: SERDARbdrm

mi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?

Yayınlanmadı sizin için aldım incelemek için aldım dedi video attı inceleme yerine saçma videolar çekiyor.

Merhaba,
Saçma diyerek bir kalemde silip attığınız bu videoları, kendim için değil sizler için hazırlayıp paylaşıyorum.
Bu kadar uzun, bu kadar çok görüntü içeren ve alışılagelmişin dışına çıkmaya çalıştığım bu videoları zorunluluktan ya da ihtiyaçtan değil, meraklısı için biraz daha farklı bakış açısı ortaya koyabilmek için yayınlıyorum.
Emek harcanmış her çalışma kendi içinde ayrıca değerli ve faydalıdır. "Bencillik" ve önce "neden" ya da "ne zaman" diye sormak yerine itibarsızlaştırmaya yönelik çıkışlar burada bir kez daha patlak vermiştir ve gerçekten üzüntücü vericidir.
Amacınız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi ? Bu soruyu kendinizle başbaşa kaldığınız bir anda samimi bir şekilde sorun ve cevabını arayın derim.
Teşekkürler.
Orijinalden alıntı: furkanxtrOrijinalden alıntı: SERDARbdrmmi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?Yayınlanmadı s...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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bilek 1 yıl
Türk vatandaşlarına artık yurtdışında terörist gözüyle bakıyorlar
hayeldi gerçek oldu
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furkanxtr 1 yıl SERDARbdrm
SERDARbdrm

mi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?

Yayınlanmadı sizin için aldım incelemek için aldım dedi video attı inceleme yerine saçma videolar çekiyor.
SERDARbdrmmi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?Yayınlanmadı sizin için aldım incelemek için aldım dedi video att...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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system electronıc 1 yıl
Mesut bey'in telefon fiyatları hakkında yayınladığı video neden kaldırıldı acaba. Yoksa ben mi bulamıyorum anlayamadım.
Kaybedenler Kulübü - Canlı yayın | Telefon pazarında fiyatlar! arıyorum ama yok youtube da, daha izleyeli 3 saat felan olmuştu ama anlamadım.
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marseltalon 1 yıl
Video HD izlememe rağmen görüntü çok dandik ti .
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nightsoldier 1 yıl
Macbook pro incelemesi, vestel 5580 incelemesi halen gelmedi. Bu modellerin kutu aciliminin uzerinden aylar gecmisti halbuki
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cyraxus 1 yıl
Erdi Hela iyiymiş taharet musluğu var mıydı ben göremedim :) lol
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mcrew 1 yıl
O kadar THY ile seyahat ediyorsunuz. THY'nin dünya'da ikinci olduğu IFE (in-flight entertainment system) adı verilen uçak içi eğlence sisteminin tanıtımını, wi-fi sistemini tanıtımını yapmıyorsunuz. Şu an neredeyse tüm geniş gövde uçaklara gelmiş olan GSM sitemi ile sanki havada değilmiş gibi sms gönderebilir roaming paketiniz varsa ücretsiz internete girebiliyorsunuz.
aeromobile.net/...
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TangoEchoKilo 1 yıl
Arka planda dinlerken bir an Mesut Çevik sesi geldi sandım :D
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Tensi 1 yıl
Yerel Lezzetler deyince tv de eskiden kendine maceraci diyen bir tip vardi. Onden giden gobegiyle gittigi yerdeki lokantalara dalmak ve yemek yapan teyzelerin yanina commek disinda bir macerasi da yoktu. Fizik olarakta Erdi'ye benziyordu. Onu getirdin aklima. :D
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SERDARbdrm 1 yıl
mi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?
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furkanxtr 1 yıl SERDARbdrm
SERDARbdrm

mi6 incelemesi yayınlandı da ben mi atladım?

Yayınlanmadı sizin için aldım incelemek için aldım dedi video attı inceleme yerine saçma videolar çekiyor.
2 Yanıt Yanıtla +4
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bilek 1 yıl
Türk vatandaşlarına artık yurtdışında terörist gözüyle bakıyorlar
hayeldi gerçek oldu
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*siteci* 1 yıl
Google'dan apk olarak indirnce çalışmıyor mu vpn uygulamaları?
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lordyakup01 1 yıl *siteci*
Vpn uygulaması olarak önereceğim tek uygulama Opera VPN indir. Pişman olmazsın
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