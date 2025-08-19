Bazı araçlara takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni yönetmelik, araçlarda bulunması zorunlu olan bazı güvenlik donanımlarına ilişkin geçiş sürelerini yeniden düzenliyor. Düzenleme yönetmeliğin C hususiyetleri listesindeki araçlar için geçerli olacak. Kanun kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlar değişikliklerden etkilenecek.

İlk tescilde bulundurmak zorunlu

Yeni düzenlemeye göre yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, kamera ve görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu şartı bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez trafiğe tescil edilecek araçlarda zorunlu olacak.

Ancak mevcut araçlar için kademeli bir geçiş süreci tanımlandı. Buna göre:

2025–2023 model araçlarda bu zorunluluk 1 Ocak 2026 ’dan sonraki ilk muayene ile başlayacak.

araçlarda bu zorunluluk ’dan sonraki ilk muayene ile başlayacak. 2022–2018 model araçlarda ise uygulama 1 Ocak 2027 ’den sonraki ilk muayene sonrasında geçerli olacak.

araçlarda ise uygulama ’den sonraki ilk muayene sonrasında geçerli olacak. 2017 ve daha eski model araçlarda ise söz konusu donanım zorunluluğu 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayene itibarıyla aranacak

Bunun yanı sıra, okul servis araçlarına ilişkin özel bir düzenleme de yönetmelikte yer aldı. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek okul servislerinde eski düzenlemelere uygun kamera ve kayıt cihazı bulunması halinde bu araçlardan 31 Aralık 2027’ye kadar yeni şartlar istenmeyecek.

Yönetmeliğin 1. maddesinde yapılan değişiklik, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise bugünden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeyi İçişleri Bakanlığı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütecek.

İçerikte ek bağlam sunmak amacıyla ilk paragrafta güncellemeye gidilmiştir. (19 Ağustos, saat 10:23)

