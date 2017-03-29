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Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor!

2 yıl
60,1b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai'nin yakında ülkemize de getireceği yeni nesil otomobil modeli IONIQ'i yakından gördük, detaylarını inceledik ve ilk izlenimlerimizi bu videoda aktardık. Üstelik gördüğümüz araç otonom versiyon
Söz konusu otonom yani sürücüsüz otomobiller olduğunda akıllara gelen ilk firma Hyundai değil. Ancak  otomotiv endüstrisinin geleceğini elektrikle çalışan ve kendi kendine gidebilen otomobiller şekillendireceği için Güney Koreli üreticinin bu akıma uyum sağlaması şart.
Bu gerçeğin farkında olan Hyundai, epeydir üzerinde çalıştığı otonom aracını tanıttı. Üstelik her ne kadar seri üretime hazır olmasa da, Hyundai'inin aracı Seviye 4 otonomiyi temsil ediyor yani şu an yollarda gördüğümüz kısmen otonom araçlara kıyasla teknik olarak sürücü müdahelesine ihtiyaç duymuyor. Yani trafik levhalarını okuyor, araç yoğunluğunu analiz ediyor ve yayaları fark ederek yavaşlaması veya dönmesi gerektiğinde aksiyon alabiliyor.

Hyundai'nin otonom araç konseptinin detaylarına girmeden önce, teknolojinin sergilendiği araç olan Ioniq'den bahsetmek istiyorum. Toyota Prius'a rakip olarak geliştirilen Ioniq, ilginç bir araç çünkü hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrik seçeneğine sahip ilk otomobil olarak motor seviyesinde önemli bir esneklik sunuyor. Kaldı ki Hyundai'nin hibrit pazarındaki ilk temsilcisi olması açısından önemli bir misyon üstlendiğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Ancak benim için asıl önemli olan tam elektrikli versiyonu. 28 kWh kapasiteli lityum ion polimer piliyle 200-250Km arası bir menzil sunacak olan Ioniq, önümüzdeki yıl hayata geçecek güncellemeler ile tek şarj ile 300Km'den fazla gidebilecek.
Yaklaşık 120 beygire denk gelen ve 295nm tork üreten motora ek olarak şasenin hafifletilmesi adına başta alüminyum kullanımı olmak üzere yapılan özelleştirmeler sayesinde Ioniq'in kendi sınıfı için eğlenceden mahrum bırakmayan sürüş sunmasını öngörebilirim. Elde ettiğim bilgilere göre 100 kW'lık doğru akım hızlı şarji istasyonlarında 24 dakikada pilin %80'ini doldurabilen otomobili, geleneksel olarak evin önünde prizden şarj etmek te mümkün olacak her ne kadar saatler sürecek olsa da. Hatta örnek vermem gerekirse 240Voltluk seviye 2 hızlı şarj sistemi ile 4 saat civarında sürüyor.
Elektrik tercihi önemli çünkü özellikle otonom sistemler ve sistemin merkezinde yer alan yüksek başarımlı hesaplama bilgisayarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın en iyi yolu da bu, yakıt ve hibrit araçlar kullanılan sistemin yapısal özelliklerine bağlı olarak yeterli beslemeyi sağlamakta zorlanabiliyorlar. Hyundai Ioniq'in boyutu ülkemizde de satılan Elantra'dan biraz daha küçük. Mühendisler aracı tasarlarken, en yüksek optimizasyon ve verimlilik hedefi doğrultusunda ideal ölçüleri yakalamaya çalışmış. Hibrit versiyonlarında pil arka yolcu bölümünün altına konuçlanırken, tam elektrikli versiyonun büyük pili ise bagaj kısmına doğru genişleme gösteriyor.
Aracı önden arkaya doğru incelediğimizde verimliliği arttıracak ve sürtünmeyi azaltacak aerodinamik tasarım tercihleri de dikkatlerden kaçmıyor. Jantlarda bile bu detaylar kendisini belli ederken, lastik seçimi de Michelin'in tasarruflu Energy Saver serisinden yana yapılmış. Sınıfı için başarılı bir bagaj hacmine sahip olan otomobilin arka yolcu alanı ise Elantra'dan biraz daha küçük. Ancak denediğim kadarıyla diz mesafesi ve hareket esnekliği olarak arka kısımda sorun yaşamadım.
Daha önce Amerika'da Toyota Prius kullanmış birisi olarak Hyundai Ioniq'in hem sürücü hem de yolcu için kabin tasarımı ve kalitesini daha çok beğendim. Tabi ki detaylı bir analizini çıkarmak gerekiyor ancak daha geleneksel kokpit tasarımı, Hyundai Ioniq'te beni etkileyen unsur olmalı. Kabinde genel olarak geri kazanılmış, sürdürülebilir materyaller tercih edilmiş. Kapı içleri ve ön kısımda plastik malzeme dikkat çekerken, işçilik seviyesi de bu sınıf bir araç için hiç fena görünmüyor.
Rahat kumanda edilebilmesi için hafif yatay konumlanan orta konsolda, Ioniq'in mevcut modelleri 7-inç veya navigasyonla alınırsa 8-inç boyutunda 720p LCD ekranla gelirken,  otonom versiyonda devasa bir ekran daha bulunuyor ve araçla ilgili temel dinamikler takip edilebiliyor. Ayrıca mevcut araçta lidar bilgisini okumamızı sağlayan bir ekran daha bulunuyor. Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj gibi özellikleri de es geçilmiyor. Ayrıca infinity ses sistemi, Hyundai'nin kendi telematik çözümü Blue Link üzerinden Amazon Alexa ve Google Home entegrasyonu da bulunuyor.
Ek olarak farklı paketlerde hareketli xenon falar, şerit uyarı sistemi, arka kamera, kör nokta uyarı sistemi, ve adaptif cruise control de bulunuyor. Yani Ioniq donanım olarak esnek, zengin seçeneklerin sunulduğu opsiyon listesine sahip. Gelelim aracın otonom çalışmasını sağlayan özelliklere. Tabi ki sensör paketi anahtar öneme sahip. Burada önemli bulduğum bir detay var, otonom telaffuzu yapan diğer üreticilerden farklı olarak Hyundai'nin asli hedefi erişilebilir fiyatlı otonom araçlar yapabilmek dolayısıyla maliyeti arttıran sensör teknolojileri için Hyundai'in çalışmaları sürüyor.

Otonom Ioniq'e dönecek olursam eğer, dışarıdan bakıldığında aracın sensörlerini seçmek çok kolay değil dolayısıyla Hyundai şimdiden tasarımsal bütünlüğü yakalamış görünüyor. Dikkatli gözler fark etmiştir aracın sahip olduğu lidar sensörler, önde tamponun alt kısmına konuçlanmış durumdalar. Ibeo firması tarafından geliştirilen lazer lidarlardan kenarlardakiler 110 derece, öndeki ise 130 derece tarama kabiliyetine sahip. Bu sensörler aracın etrafını çevreleyen diğer araç ve objelerin mutlak pozisyonunu belirliyor. Kimilerinizin dikkatini çekmiştir, teknik olarak lazer lidalar 360 derecelik bir görüş sunmuyor belik ama üst üste bindirme yöntemi ile Hyundai'nin sistemi 360 derecelik bir tarama yapabiliyor.
Sadece kapılara yakın çok küçük bir sensör kör nokta alanı kalıyor ancak ayarlayıcı alt sensörlerle sorunun üstesinden geliniyor. Daha fazla lidar ile donanım tabanlı tam 360 derecede sağlanabilir belki ama lidarların maliyeti şu aşamada en büyük engeli teşkil ediyor. Osram tarafından geliştirilen maliyeti 50 doların altındaki lidar çipseti yaygın üretime girdiğinde belki farklı şeyleri de konuşuyor olacağız.

Ön lidarın üst kısmında bir de akıllı cruise control sensörü bulunuyor ve bu sensör sistemin adaptif olarak koşullara uyum sağlamasını ve aracın dinamik hız yönetiminin işlevselliğine hizmet ediyor. Ön camın üst kısmına doğru ilerleyelim isterseniz, çünkü kamera paketi orada yer alıyor arkadaşlar. Buradaki çoklu kamera paketinin bir kısmı trafik ve ışık kontrolü, Mobileye sistemine hizmet eden bir diğeri ise yaya uyarı sistemi için görev yapıyor.

Yüksek hassasiyetle hesaplama için aracın önünde ve arkasında orta-uzun mesafe radar sensörleri de es geçilmemiş. Aslında kısaca özetlemem gerekirse araçtaki liadar sensörleri lazer ışık kullanarak aracın çevresinde olup bitenler için üç boyutlu modelleme, radar, radyo dalgaları kullanarak objelerin açısı, hızı ve mesafesini ölçümlemek için, bunlara göre daha ucuz sensör olan kamera ise sınıflandırma ve kaplama analizi için kullanılıyor ancak çözünürlüğe bağlı yüksek veri üretimi ve üst seviye işlem gücü gerektirdiği için doğru donanım yatırımının yapılması gerekiyor.
Hyundai'nin altını çizdiği detay, aracın otonom modda son derece yumuşak ve akıcı bir sürüş davranışı sergilediği. Bu önemli çünkü frenlemeden yeniden akseslarasyona kadar aracın temel dinamiklerinin merkezi işlem sistemi tarafından doğru hesaplanması gerekiyor. Hyundai ayrıca otonom teknolojisinin yüksek yoğunlukta yaya trafiğine, okul bölgelerine, yol çalışmalarının olduğu bölgelere, tümseklere, sokak hayvanlarına, alışveriş merkezlerine ve trafik işaretçisi olmayan bölgelere de tam adapte olacağını söylüyor.

Anladığım kadarıyla daha önce videosunu yayınladığım otonom Ford Mondeo ile kıyasladığımızda Hyundai daha maliyet odaklı bir platform geliştirmeye çalışmış zira Ford, Nvidia'nın ultra yüksek performanslı Drive mimarisine ve Velodyn lidarlara adapte olmuştu. Günün sonunda otonom araçlar için en azından bir 4-5 yıl daha bekleyeceğiz gibi görünüyor, muhtemelen süreç içerisinde teknolojik gelişmeler daha yüksek başarımın önünü açacaktır. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ülkemize geleceği açıklanan Ioniq modelinin bir örneği test için ofisimize ulaşırsa, teknolojik özellikleri ekseninde detaylı bir incelemesini de sizlerle paylaşmayı umuyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.  

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xweser 2 yıl en beğenilen ceo-tr
ceo-tr
şu menziller bi 800-900 km ye çıksa, devlette elekrikli araçlara teşvik için ötv almasa.

Devletin en önemli gelir kalemi. Teşvik ters. Ha taksici dersin, müteahhit dersin teşvik eder. Ama vatandaşa teşvik olmaz.
ceo-trşu menziller bi 800-900 km ye çıksa, devlette elekrikli araçlara teşvik için ötv almasa.Devletin en önemli gelir kalemi....
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liebermann 2 yıl
hocam araçta yüksek güvenlik sağlayan sensör ve teknolojiler olsun, elektrikli araç kullanalım..
ama arabayı ben kullanayım, otonom sürüş de nedir, bizim millete ters
hocam araçta yüksek güvenlik sağlayan sensör ve teknolojiler olsun, elektrikli araç kullanalım..ama arabayı ben kullanayım, otonom sürüş de nedir, bizim mi...
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Ters Adam 2 yıl
Sunlarda benzinliler gibi 70-80bin bandinda olsa vallahi alirim. Hem yakit hem mtv hemde en onemlisi motor sesinden kurtulurum.
Aracimda start stop var daha once motor sesi olmali yaaa falan derdim simdi isiklarda durunca motor kapaniyor aslinda insani en cok motor sesi yoruyor onu anliyorsunuz.
Sunlarda benzinliler gibi 70-80bin bandinda olsa vallahi alirim. Hem yakit hem mtv hemde en onemlisi motor sesinden kurtulurum.Aracimda start stop var dah...
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kimbehicayy 2 ay
ksa.motory.com/...
Arkadaşlar şu videoyu izlermisiniz bu traz sıkıntı yaşayan varmı pil sıfır galiba benzine geçmiyor kalkışta yokuş kalkış ta devreye girmiyor
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ysuleymany 2 yıl
"Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Elite Plus DCT 123.900 TL, daha donanımlı ve daha üst düzey özelliklere sahip Progressive Pack donanım seviyesine sahip IONIQ Hybrid ise 149.900 TL’lik etikete sahip.
ahaber.com.tr/...
Sitesinde sadece "IONIQ Hybrid 1.6 GDI HEV 6 DCT Elite Plus" var: 123.900 TL
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ysuleymany 2 yıl
Haziran bitti, hala gelmedi.
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Duratec 2 yıl ysuleymany
ysuleymany
Haziran bitti, hala gelmedi.


Geldi bugün bayilerdeydi inceledim gayet güzel bir olmuş.. Fiyat 125 bin tl diyorlar..
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behram40 2 yıl
Ya şu tam elektriklinin ön panjuruna ne demeli,yani o önü tamamen böyle kapatınca çok mu havalı olmuş Allasen.
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BekirTemel 2 yıl
Arka kısmı kötü göründü geri kalan şeyler güzel
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umut_baris 2 yıl
Hyundai dersine gayet iyi çalışmış. Tasarıma kötü diyenlere göz doktoru orada!
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auto_man 2 yıl umut_baris
umut_baris
Hyundai dersine gayet iyi çalışmış. Tasarıma kötü diyenlere göz doktoru orada!

diğer hyundai araçlarına bakarsak tasarımı çok iyi değil.
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sadbul 2 yıl
Bu araçların arızası bakım masrafları pil ömürleri pil arızaları değişimleri hızlı şarj durumunda batarya bozulmaları çarpma vurma durumuda lidarların,sensörlerin durumu servislerin bilgisi garanti bitiminde sanayideki usta parça durumları hakkında hiç yorum yapılmamış.Bu durumlar nasıl olacak peki?
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bulentcandan 2 yıl sadbul
sadbul
Bu araçların arızası bakım masrafları pil ömürleri pil arızaları değişimleri hızlı şarj durumunda batarya bozulmaları çarpma vurma durumuda lidarların,sensörlerin durumu servislerin bilgisi garanti bitiminde sanayideki usta parça durumları hakkında hiç yorum yapılmamış.Bu durumlar nasıl olacak peki?

Güzel noktaya parmak basmışsınız. Garanti sonrasında hibrit sistemde bir arıza çıkarsa sanayideki usta yapamaz bence, mecbur servise götürmek lazım. O noktada serviste kesin öperler. :)
Mesela Yaris Hybrid'in bütün pil değişimi 2200$ ( yaklaşık 8.000TL). Amerika'da, Avrupa'da olsanız bütün pil değiştirmeden belki arızalı hücreler değiştirilebilir ama Türkiye'de bununla uğraşmazlar. Henüz daha Türkiye'de pil değiştiren duymadım.
Geçenlerde yabancı forum sitelerine göz atarken İngiltere'de birinin 2010 Auris Hybrid için DC/DC konverteri 1 yıl garantili olarak 2.520€ (10.000TL) fiyatla değiştirdiğini okudum. Daha önce görülmemiş bir arızaymış ama öpmüşler sonuçta. :)
Aynı şekilde, lidar sensörlere bir şey olsa (ki o sensörler pahalıdır) yine serviste öpüşmeyle sonuçlanır.
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bulent21 2 yıl sadbul
sadbul
Bu araçların arızası bakım masrafları pil ömürleri pil arızaları değişimleri hızlı şarj durumunda batarya bozulmaları çarpma vurma durumuda lidarların,sensörlerin durumu servislerin bilgisi garanti bitiminde sanayideki usta parça durumları hakkında hiç yorum yapılmamış.Bu durumlar nasıl olacak peki?

Amerikada ömür boyu pil garantisi var. Başka bazılarında 10 yıl
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umut_baris 2 yıl sadbul
sadbul
Bu araçların arızası bakım masrafları pil ömürleri pil arızaları değişimleri hızlı şarj durumunda batarya bozulmaları çarpma vurma durumuda lidarların,sensörlerin durumu servislerin bilgisi garanti bitiminde sanayideki usta parça durumları hakkında hiç yorum yapılmamış.Bu durumlar nasıl olacak peki?

Yetkili servise gideceksin,sanayideki ustalara göstersen adamı döverler valla.
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bulentcandan 2 yıl
Toyota Prius'un ÖTV'si düzenlenen kanun ile düşmüştü hatırlarsınız. Kanundan önce 51.000€, kanundan sonra 48.500€ civarında satılıyor. Yani devlet baba, C-HR’nin Türkiye'de üretileceği için Toyota'ya bir jest kanun çıkartıyor ama distribütör yine de € bazında aracın fiyatını arttırıyor çünkü nasıl olsa araç satılmıyor.
Prius, Avrupa'da 27.000€ civarında satılıyor. Türkiye'deki fiyatla aradaki farka bakın! Demek ki bu araç Türkiye'de de 27.000€'ya satılabilir. Kanunda de ki; "100.000TL'nın altında (her yıl enflasyona göre düzenlenir) ve emisyon değerleri şu şunun altında olmak kaydıyla hibrit araçlardan alınacak vergi şudur". Bak bakalım o zaman fiyatlar nasıl oturuyor, millet nasıl daha kaliteli araçlara biniyor ve milletin kesesi nasıl korunuyor.
Ama işte o zaman işin rengi değişiyor. ;) Normal olarak devlet babanın işine gelmez bu durum.
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ysuleymany 2 yıl
Full elektriklide OTV indirimi var, plug-in lerde benzin motoru da oldugu icin %45 otv olur.
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behram40 2 yıl ysuleymany
%50 ötv dostum.Kia niro hibrid için
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behram40 2 yıl
Elektrikli versiyondaki tüketici lehine olan ÖTV'yi, kendi lehine çevirmezse üretici ,plug-in hybridden bile ucuza gelebilir full E.V,en kötü aynı fiyat diyelim hadi.Bu durumda Sıfır MTV.,sıfır aylık batarya kirası,sıfır emisyon,sıfır sarsıntı, vb.daha saymakla bitmeyen extra masraflardan kurtulmuş full E.V.,Fena kafa karıştıracak gibi duruyor.Acaba ülkemize gelirse,Bataryayı Reno gibi, kiralayacaklar mı?bilmiyorum.Eğer Aracın ham fiyatına dahil ederlerse K.D.V.vb.vergilerle katlamalı bize yansıyacak,kiralama yöntemindeyse ilk alımda araç daha ucuza gelecek ancak,pil kirası ,pil kaskosu vb.ek masrafraflar çıkacak.Malum Reno elkt.Fluence'de böyle bir yöntem izlemiş,dizel otomatik fluence ile aynı fiyat ile çıkan araç,üstünede batarya giderleri de eklenince(ki kira da euro üzerinden di)tüketicinin hiç de ilgisini çekmemişti.İONİQ,ZOE ile aynı fiyata gelirse fena kapışacaklar gibi
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