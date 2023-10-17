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    Otonom sürüş nedir, seviyeleri nelerdir? Otonom sürüş rehberi

    Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza otonom sürüş kavramı girdi. Peki otonom sürüş ne anlama geliyor ve hangi seviyelerde otonom sürüş mümkün? Sizler için otonom sürüş rehberi hazırladık.

    Otonom sürüş nedir, seviyeleri nelerdir? Otonom sürüş rehberi Tam Boyutta Gör

    Otomobillerin sürücüden bağımsız kendi kendine hareket edebilmesini tanımlayan otonomi tabiri sıklıkla kullanılır hale geldi. Ancak basit hız sabitleyici gibi 20 senedir var olan temel düzeyde otonom sürüş ile tam otonom sürüş birbirinden oldukça farklı şeyler. Bu konuda bize yardımcı olmak adına Otomobil Mühendisleri Topluluğu  (Society of Automotive Engineers, SAE) manuel sürüşten tam otonom sürüşe giden 6 farklı seviye belirledi. Peki bu seviyeler neler, hep birlikte bakalım.

    Level 0: Manuel sürüş

    Tamamen sürücü tarafından manuel olarak kontrol edilen basit düzeyde hız sabitleyici içerebilen araçlar bu sınıfa giriyorlar.

    Level 1: Sürücü yardımı

    Level 0'dan farklı olarak daha akıllı nitelikte olan adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi özellikleri içeren araçlar Level 1 sürüş olarak adlandırılıyorlar. Ancak yine de sürüşte kontrol tümüyle sürücüde ve direksiyonu daima tutma zorunluluğu var.

    Level 2: Kısmi sürüş otomasyonu

    Bu seviyedeki araçlarda adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanının ötesinde yön verme, hızlanma ve yavaşlama araç tarafından yapılabiliyor. Fakat yine de sürücünün gözlerinin yolda, ellerinin direksiyonda olması gerekiyor. Ford'un Blue Cruise'ı ve GM'in Super Cruise'ı gibi sistemlerde yolu takip etmek koşuluyla direksiyona dokunma zorunluluğunuz yok dolayısıyla bazen Level 2+ olarak tanımlansa da SAE bu tanımlamayı kabul etmiyor ve Level 2 otonom sürüş olarak adlandırıyor.

    Level 3: Şartlı otomasyon

    Level 3 otomasyonda ellerinizi direksiyondan çekebilir, gözünüzü yoldan ayırabilirsiniz. Araç sürüş işini çoğunlukla yapmakla beraber sürücü müdahalesi de mümkündür. Bu otomasyon seviyesinde arka koltuğa geçip uyumak mümkün değil. "Şartlı otomasyon" olarak da adlandırılmakta. Mercedes'in S ve EQS serilerinde sunduğu Drive Pilot sistemi bu seviyede otomasyona örnek olarak verilebilir. Sistem 64 km/h hıza kadar belirli otoyollarda otonom sürüşe izin veriyor.

    Otonom sürüş nedir, seviyeleri nelerdir? Otonom sürüş rehberi Tam Boyutta Gör

    Level 4: Yüksek otomasyon

    Yüksek otomasyon olarak da adlandırlan Level 4 sürüş aracın sizden bağımsız olarak tamamen hareket edebildiği sürüş seviyesidir. Ağır trafikte, otoyolda, virajlı dağ yollarında kısacası her koşul altında otomobil kendi kendine hareket edebilmektedir. Yanlız otonom sürüş yasal mevzuat ve altyapı eksikliğinden dolayı belirli koşullarda ve belirli alanda çalışabilecek şekilde sınırlandırılmıştır.

    Waymo ve Cruise'ın sürüsüz taksileri Level 4 otomasyona sahip olsalar da genel satışa çıkmış bir araç bulunmuyor. Tesla'nın FSD'si seyahat sırasında sürücünün hazırda bulunmasını gerektirdiği için diğer sistemlerden yetenekli olsa da Level 2 seviyesinde görülüyor. Mercedes Level 4 seviyesine 2030 gibi ulaşılabileceğini söylese de Elon Musk L4 seviyesine 2023 sonunda ulaşacaklarını iddia ediyor.

    Otonom sürüş nedir, seviyeleri nelerdir? Otonom sürüş rehberi Tam Boyutta Gör

    Level 5: Tam otomasyon

    Tam otonom sürüş olan Level 5'de araçta direksiyon, gaz pedalı gibi sürücü kumandaları bulunmaz. Araç tamamen kendi kendisine hareket eder. Bilim kurgu filmlerindeki gibi seyahat ederken uzanabilir, tv seyredip, kitap okuyabiliriz. Ancak bu seviyeye ulaşmaya daha çok var. Teknolojik imkanların gelişmesi ve yasal prosedürlerin oluşturulması gerekli. Uzmanlara göre 2035 yılından önce tam otonom araçların piyasaya çıkması mümkün görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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