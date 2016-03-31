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Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı?

Geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Hitomi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Peki Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 273 milyon dolar yatırım yaptığı Hitomi'den hala umut var mı?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya Uzay Araştıma Ajansı'nın (JAXA) kara delik, kara madde ve kara enerji gibi uzayın bilinmeyen yönlerini araştırmak amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında fırlattığı Hitomi'den maalesef Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Bu talihsiz olayın sebebi henüz tam olarak belirlenemezken yetkililer en çok da uydunun parçalara ayrılmış olma olasılığından korkuyorlar.

Ayrıca Bkz. "Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu"
JAXA'nın 273 milyon dolarlık yatırım yaparak büyük umutlarla uzaya fırlattığı Hitomi'nin tekrar Dünya'yla iletişime geçip araştırmalarına devam etmesi aslında çok da olası durmuyor. Özellikle Paul Maley isimli amatör bir astronomun uydunun yörüngede başıboş bir şekilde sürüklenişini görüntülemesinin ardından (aşağıdaki video) bu konudaki umutların da epey azaldığını söyleyebiliriz.

JAXA yetkilileri pes etmiyor

Hitomi'nin durumu hakkındaki genel görüşün aksine JAXA uydunun hala kurtarılabileceğini düşünüyor. "Uzay aracı çok fazla hasar almadığı sürece kurtarılma umudu var." ifadelerini kullanan JAXA yetkilisi Masaki Fujimoto henüz pes etmediklerini açıkladı.

Fujimoto Hitomi'nin durumu hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor. US Joint Space Operations Center'ın (JSpOC) uydunun beş ayrı parçaya ayrıldığı yönündeki iddialarınının pek de olası görünmediğini ifade eden Fujimoto kazanın ardından Hitomi'den birkaç kısa sinyal alabildiklerini de ekledi.

"Kurtarma işlemleri aylar sürecek"

JAXA yetkilisi Fujimoto kurtarma işlemlerine başlamadan önce uyduyla sağlıklı bir iletişimin kurulması ve uzay aracının yörüngedeki hareketliliğinin durması gerektiğini belirtiyor. Kurtarma işlemlerinin uzun uğraşlar gerektirdiğini söyleyen Fujimoto, yaptığı açıklamalarda,"Günler değil, aylar sürecek. Şu an için planlarımızı bu yönde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

http://spacenews.com/jaxa-believes-still-possible-to-recover-hitomi/ Yorum Yaz
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webmaster53 3 yıl
Halilowich
Amerika rakip uyduları vuruyor olmasın?

Katılıyorum Amerika kendi uydularını da bu tür saldırılara karşı özel savunma sistemleriyle donatıyor.
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it kopuk 3 yıl
Yok
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GetSomeRest 3 yıl
Bence uzayda serbest dolaşan metoorlardan yada uydu parçalarından biri çarptı ama tamamen dağılmadı. kurtarma olayı da tıpkı Interstaller filminde olduğu gibi olabilir. Bundan yeni bir film çıkar.
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V4LKyR 3 yıl
LORDTEK
Bu uyduyu yapılırken JAXAda görmüştüm. Umarım bulurlar :)

JAXA'ya mı gittiniz? Tokyo'ya yani?
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LORDTEK 3 yıl V4LKyR
1 yıl JAXA'da çalıştım.
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Halilowich 3 yıl
Amerika rakip uyduları vuruyor olmasın?
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Captain_Ivy 3 yıl Halilowich
Halilowich

Amerika rakip uyduları vuruyor olmasın?

Rusya da bizimkileri vururdu o zaman
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LORDTEK 3 yıl
Bu uyduyu yapılırken JAXA'da görmüştüm. Umarım bulurlar :)
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