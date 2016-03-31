Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı?

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"Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu"

Japonya Uzay Araştıma Ajansı'nın (JAXA) kara delik, kara madde ve kara enerji gibi uzayın bilinmeyen yönlerini araştırmak amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında fırlattığı Hitomi'den maalesef Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Bu talihsiz olayın sebebi henüz tam olarak belirlenemezken yetkililer en çok da uydunun parçalara ayrılmış olma olasılığından korkuyorlar.JAXA'nın 273 milyon dolarlık yatırım yaparak büyük umutlarla uzaya fırlattığı Hitomi'nin tekrar Dünya'yla iletişime geçip araştırmalarına devam etmesi aslında çok da olası durmuyor. Özellikle Paul Maley isimli amatör bir astronomun uydunun yörüngede başıboş bir şekilde sürüklenişini görüntülemesinin ardından (aşağıdaki video) bu konudaki umutların da epey azaldığını söyleyebiliriz.Hitomi'nin durumu hakkındaki genel görüşün aksine JAXA uydunun hala kurtarılabileceğini düşünüyor. "Uzay aracı çok fazla hasar almadığı sürece kurtarılma umudu var." ifadelerini kullanan JAXA yetkilisi Masaki Fujimoto henüz pes etmediklerini açıkladı.Fujimoto Hitomi'nin durumu hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor. US Joint Space Operations Center'ın (JSpOC) uydunun beş ayrı parçaya ayrıldığı yönündeki iddialarınının pek de olası görünmediğini ifade eden Fujimoto kazanın ardından Hitomi'den birkaç kısa sinyal alabildiklerini de ekledi.JAXA yetkilisi Fujimoto kurtarma işlemlerine başlamadan önce uyduyla sağlıklı bir iletişimin kurulması ve uzay aracının yörüngedeki hareketliliğinin durması gerektiğini belirtiyor. Kurtarma işlemlerinin uzun uğraşlar gerektirdiğini söyleyen Fujimoto, yaptığı açıklamalarda,"Günler değil, aylar sürecek. Şu an için planlarımızı bu yönde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.