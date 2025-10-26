Samsung, SpaceX için yeni Exynos uydu çipiyle 6G çağını hedefliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Elon Musk’ın şirketi SpaceX ile iş birliğini derinleştirerek doğrudan uydu bağlantısı teknolojisinde önemli bir adım atıyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, SpaceX’in alçak dünya yörüngesindeki (LEO) uydularıyla çalışacak özel bir Exynos modem çipi geliştiriyor. Bu çip, geleceğin 6G karasal olmayan ağları (NTN) için temel bileşenlerden biri olacak.

Samsung, Hyundai için 8 nm otomotiv çipleri üretecek 1 hf. önce eklendi

KED Global’in raporuna göre Samsung’un üst düzey yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde SpaceX yetkilileriyle bir araya gelerek çipin teknik detaylarını ve geliştirme sürecini ele aldığı bildiriliyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni Exynos uydu çipi, yer tabanlı baz istasyonlarına olan bağımlılığı azaltarak doğrudan uyduyla iletişimi mümkün kılacak. Çipin, gelişmiş bir NPU (Yapay Zekâ Hızlandırıcısı) barındırdığı ve bu sayede sinyal işleme ile bağlantı tahmininde çok daha yüksek verim sunduğu belirtiliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların telefonlarının doğrudan uyduyla bağlantı kurmasını sağlayarak ağ erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile kesintisiz iletişim vadeder.

Yeni nesil Exynos modem, LEO uydularıyla bağlantı hızını 55 kata kadar artırabilir

Mevcut LEO modemlerle karşılaştırıldığında, Samsung’un geliştirdiği yeni Exynos modem, ışın tanımlamada 55 kat, kanal tahmininde ise 42 kat daha yüksek performans sunacak. Bu sayede uyduların yörünge konumları çok daha hassas şekilde tahmin edilebilecek ve veri aktarımı gerçek zamanlı olarak optimize edilebilecek. Bu gelişme, yüksek hızlı internet bağlantısından otonom araçlara kadar birçok teknolojik alanda çığır açabilir.

Samsung’un hedefi, bu özel modem çipini SpaceX’in planladığı 6G NTN (Non-Terrestrial Network) altyapısına entegre etmek. SpaceX’in küresel ölçekteki bu ağı, otonom araçlardan insansı robotlara kadar pek çok sistemin düşük gecikme süreli, güvenilir bağlantılar kurmasını amaçlıyor. Böylece hem mobil cihazlar hem de endüstriyel uygulamalar arasında kesintisiz bir veri ağı oluşturulabilecek.

Uzmanlara göre, doğrudan uydu bağlantısı teknolojisi önümüzdeki yıllarda geleneksel hücresel ağların yerini alabilir. Araştırmalar, bu sektörün 2040 yılına kadar 540 milyar dolarlık bir pazara dönüşebileceğini öngörüyor. Samsung’un Exynos çip hamlesi, sadece 6G yarışında değil küresel iletişim altyapısında da belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Samsung SpaceX için yeni Exynos uydu çipiyle 6G çağını hedefliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: