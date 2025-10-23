3I/ATLAS kafaları karıştırmaya devam ediyor: Yıldızlararası cismin kuyruğu terse döndü

İGüneş sistemimizin dışından gelen ve ilk olarak Temmuz ayında gözlemlenen 3I/ATLAS, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb'in bir uzaylı aracı olduğunu iddia ettiği, bilim dünyasının geri kalanının ise bir kuyruklu yıldız olduğu konusunda direttiği 3I/ATLAS, sıradan bir kuyruklu yıldızdan daha önce hiç görmediğimiz davranışlar sergilemeye devam ediyor.

Güneş sistemimiz boyunca yol alan 3I/ATLAS'ı yakından takip etmeye devam eden bilim insanları, açıklayamadıkları yeni bir durumla karşı karşıya. Temmuz ile Eylül arasında yapılan gözlemler, 3I/ATLAS'ın kuyruğunun tersine döndüğünü gösteriyor.

3I/ATLAS, Bildiğimiz Hiçbir Kuyruklu Yıldız Gibi Davranmıyor

Normal şartlarda kuyruklu yıldızların kuyrukları, Güneş’ten gelen ışınım basıncı nedeniyle daima Güneş’ten uzağa doğru uzanır. Fakat 3I/ATLAS bu fizik kuralını adeta hiçe sayarak önce Güneş’e dönük bir “karşı-kuyruk” oluşturdu, ardından birkaç hafta içinde kuyruğunu yeniden klasik yöne çevirerek tam ters bir morfolojik dönüşüm gerçekleştirdi. Astronomların ifadesiyle bu, “kütle akış yönünün tamamen tersine dönmesi” anlamına geliyor ve bu durum kuyruklu yıldız dinamiklerinde şimdiye kadar eşi görülmemiş bir vakaya işaret ediyor.

Bu dramatik dönüşüm ilk olarak 21 Temmuz 2025’te Hubble tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda, çekirdekten çıkan yaklaşık 6.000 kilometrelik Güneş’e dönük bir jet net şekilde seçiliyordu. Ardından Ağustos sonunda Gemini South teleskobunun aldığı veriler, bu yapının tamamen kaybolduğunu ve kuyruğun yeniden Güneş’ten uzağa uzandığını doğruladı. Böylece tersyüz olan kuyruk yapısı resmi olarak belgelenmiş oldu.

3I/ATLAS'ın bu benzersiz dönüşümü bilim dünyasını yeni bir sorgulamaya itmiş durumda. Bu da ortaya farklı teorilerin çıkmasına sebep oldu. Avi Loeb ve Eric Keto’nun modeli, farklı buz türlerinin farklı uzaklıklarda farklı hızlarla süblimleştiğini öne sürüyor. Uzak mesafelerde karbondioksit buzunun Güneş’e dönük jetleri tetiklediği, cisme Güneş yaklaştıkça su buzu süblimleşmesinin baskın hâle gelip kuyruk yönünü normale döndürdüğü düşünülüyor. Araştırmacı Adam Hibberd ise gözlenen kuyruk tersine dönüşünün, yönlendirilmiş bir itiş manevrasıyla birebir uyumlu olduğunu savunuyor. Bu senaryoda ilk aşama “frenleme”, ikinci aşama ise bir “Oberth manevrası” için hız kazanma adımı olarak yorumlanıyor. Yani 3I/ATLAS’ın davranışı, doğal bir kuyruklu yıldızdan çok rota düzeltmesi yapan bir aracı andırıyor.

Kritik Gözlem Dönemi Yeni Başlıyor

3I/ATLAS, 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konumuna ulaştı. En kritik veri toplama süreci ise Kasım ve Aralık 2025 arasında gerçekleşecek. 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın konumuna gelirken, bilim insanları kuyruk yapısında yeni bir manevra veya ikinci bir yön değişimi olup olmadığını gözlemlemeye çalışacak. Bu süreçte NASA’nın Europa Clipper ve ESA’nın Hera misyonlarının, kuyruğun iyon yapısını doğrudan örnekleme ihtimali bulunuyor. Eğer bu gözlemler zamanında yapılabilirse, insanlık ilk kez yıldızlararası bir cismin kuyruğundan doğrudan veri toplamış olacak. Eğer bu gerçekleşirse, aylardır devam eden bu belirsizlik de büyük olasılıkla aydınlatılmış olacak.

