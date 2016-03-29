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Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 17 Şubat günü yörüngeye fırlattığı uydusu Hitomi'yle olan iletişimi kesildi. Uzayın bilinmezliklerini çözmesi için fırlatılan Hitomi'nin durumu belirsizliğini koruyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) uzayın sırlarını çözmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında yörüngeye fırlattığı uydusu Hitomi'yle olan iletişim kesildi. JAXA, ASTRO-H ismiyle de bilinen uydudan Cumartesi gününden bu yana haber alamadıklarını açıkladı.

Hitomi'nin durumu hakkında henüz net bir şey olmasa da uydunun parçalara ayrılmış olma olasılığından korkuluyor. Zira uzay enkazlarını incelemeden sorumlu kurum US Joint Space Operations Center (JSpOC), ASTRO-H'ın bulunduğu konumda 5 parça enkaz tespit etmiş ve uydunun parçalara ayrıldığını belirtmişti. JSpOC'nin gözleminden kısa bir süre sonra Paul Maley isimli başka bir astronom da Hitomi'nin yörüngesinden sapıp kendi etrafında döndüğünü saptadığını açıklamıştı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı ise olayların bu şekilde gerçekleştiğini düşünmüyor. JAXA resmi Twitter adresi üzerinden Pazartesi günü attığı tweette,"JSpOC Hitomi'nin parçalara ayrıldığını söylüyor olsa da bu olaydan bir süre sonra uydudan kısa sinyaller aldık." ifadelerini kullandı. İletişim kopukluğunun sebeplerini incelediklerini belirten yetkililer en kısa sürede gelişmelerden haberdar edeceklerini açıkladılar.

Japonya'nın toplam 273 milyon dolar yatırım yaptığı Hitomi; kara deliklerden, galaksi kümelerinden, kara madde ve kara enerjiden gelen X-ışınlarını inceleyerek uzayın sırlarını araştıracaktı. H-2A roketiyle 17 Şubat'ta Kagoşima'da bulunan uzay üssünden fırlatılan uydunun yapımında JAXA dışında NASA ve ESA da yer almıştı. Dünyanın en prestijli uzay ajanslarının çok büyük beklentilerle fırlatılmasını beklediği ASTRO-H'in durumu şu an için çok büyük bir merak konusu.

http://www.nature.com/news/japanese-x-ray-satellite-loses-communication-with-earth-1.19642?WT.mc_id=TWT_NatureNews Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen Bukalemun
Bukalemun
Sakın kimse 273 milyon dolara birçok farklı iş yapılırdı demesin !:))) Zaten Japon'ya nükleer Santral işini de eline yüzüne bulaştırmıştı.:)) Uzay da ne işin var japonya??? Sen atom bombası atılmış ve deprem bölgesinde küçücük (yaşlı nüfusa sahip) bir ada ülkesisin sadece...

Yazinin yarisinda direk bloga bastim
BukalemunSakın kimse 273 milyon dolara birçok farklı iş yapılırdı demesin !:))) Zaten Japon'ya nükleer Santral işini de eline yüzüne bulaştırm...
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Yanıtla +37
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travers 3 yıl
Baba baba uydu yok :)
2 Yanıt Yanıtla +26
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
İyice çöplüğe çevirdiler.Uzaya çıkmaya korkar olduk.
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DH Misafiri 3 yıl
muhaha, zuhaha. otur sıfır :) :)))
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DH Misafiri 3 yıl
esa, nasa dururken, senin haddinemi uzay japon. bunlar high tech işler. öyle teybi küçültüp walkman-discman-cd yapmaya benzemez. bunlar sofistike işler, seni aşar bunlar. otur japon sıfır :-D :-D :-D :-D :-D
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DH Misafiri 3 yıl
1. seneryoya göre oğlan uyduyu çok sever ve babasının onu istediği gibi kullanmasını kısatlayıp bi akşam arkadaşlarının gazıyla oğlum bi kerede bişi olmaz sal uyduyu aya bak nasıl avlıyoruz demesiyle başlar ve oğlan uyduyu kaybeder ertesi sabah
-baba uydu yok
- nasıl yok tabi geceleri açık bırakıyosun sonra..
-öyle değil babaa uydu komple yok.
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RushEpicsTR 3 yıl
koyboldu zannetmişler..
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RushEpicsTR 3 yıl
1. seneryoya göre oğlan uyduyu çok sever ve babasının onu istediği gibi kullanmasını kısatlayıp bi akşam arkadaşlarının gazıyla oğlum bi kereden bişi olmaz sal uyduyu aya bak nasıl avlıyoruz demesiyle başlar ve oğlan uyduyu kaybeder ertesi sabah

-baba uydu yok

- nasıl yok tabi geceleri açık bırakıyosun sonra..

-öyle değil babaa uydu komple yok.
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gs09gs09 3 yıl
Hatanin kaynagida bilinmio simdi ureten tum muhendisler harakiri yapar ellam xD
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DARBE 3 yıl
Ava giderken avlanmış.
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OverClocK1ng 3 yıl
1.5 lira civarındaki Özel iletişim vergisini ödemeyi unutmuşlardır...
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bellair 3 yıl
ava giderken avlanmak :D
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BiilimAdamı 3 yıl
ESA yada NASA çalmıştır..
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JAXA, hitomi ve
4 etiket daha astro-h Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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