Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) uzayın sırlarını çözmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında yörüngeye fırlattığı uydusu Hitomi'yle olan iletişim kesildi. JAXA, ASTRO-H ismiyle de bilinen uydudan Cumartesi gününden bu yana haber alamadıklarını açıkladı.

Japonya'nın toplam 273 milyon dolar yatırım yaptığı Hitomi; kara deliklerden, galaksi kümelerinden, kara madde ve kara enerjiden gelen X-ışınlarını inceleyerek uzayın sırlarını araştıracaktı. H-2A roketiyle 17 Şubat'ta Kagoşima'da bulunan uzay üssünden fırlatılan uydunun yapımında JAXA dışında NASA ve ESA da yer almıştı. Dünyanın en prestijli uzay ajanslarının çok büyük beklentilerle fırlatılmasını beklediği ASTRO-H'in durumu şu an için çok büyük bir merak konusu.

http://www.nature.com/news/japanese-x-ray-satellite-loses-communication-with-earth-1.19642?WT.mc_id=TWT_NatureNews

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Hitomi'nin durumu hakkında henüz net bir şey olmasa da uydunun parçalara ayrılmış olma olasılığından korkuluyor. Zira uzay enkazlarını incelemeden sorumlu kurum US Joint Space Operations Center (JSpOC), ASTRO-H'ın bulunduğu konumda 5 parça enkaz tespit etmiş ve uydunun parçalara ayrıldığını belirtmişti. JSpOC'nin gözleminden kısa bir süre sonra Paul Maley isimli başka bir astronom da Hitomi'nin yörüngesinden sapıp kendi etrafında döndüğünü saptadığını açıklamıştı.Japonya Uzay Araştırma Ajansı ise olayların bu şekilde gerçekleştiğini düşünmüyor. JAXA resmi Twitter adresi üzerinden Pazartesi günü attığı tweette,"JSpOC Hitomi'nin parçalara ayrıldığını söylüyor olsa da bu olaydan bir süre sonra uydudan kısa sinyaller aldık." ifadelerini kullandı. İletişim kopukluğunun sebeplerini incelediklerini belirten yetkililer en kısa sürede gelişmelerden haberdar edeceklerini açıkladılar.