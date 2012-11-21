Jolla'nın Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish detaylanıyor

Kendini Meego'nun geliştirilmesine adayan Jolla, ekim ayında duyurulan Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish'e ait görüntüleri ve işletim sistemine ait diğer detayları kamuoyuyla paylaştı.





Kullanıcıyı yormayacak çoklu görev sistemine dikkat çekilen Sailfish'in çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırması hedefleniyor. Sailfish'in ana ekranda uygulamalar ile kullanıcı arasında basit bir etkileşim de sunacağı belirtiliyor. Jolla'ya göre bu etkileşim Sailfish'i en akıcı ve hızlı bir işletim sistemi haline getiriyor. Hızlı ve zahmetsiz etkileşim için ''makara'' olarak tanımlanan bir menüye sahip olan Sailfish, açık kaynak kodlu bir geliştirici araç kitine de sahip. Qt, Mer Core ve Linux çekirdeği ve bileşenlerini bünyesinde barındıran Sailfish, görevlerini akıllı telefon, tablet, akıllı televizyon araç içi sistemleri ve diğer uygulamalarla da paylaşabiliyor.





Sailfish'in Android uygulamalarıyla uyum içinde çalışabileceğine de değinen Jolla, uygulamaların işletim sistemi üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden rahatlıkla çalışabileceğini de belirtti. Jolla, Sailfish'in detaylarına ek olarak, ST-Ericsson ile Saifish'in ST-Ericsson yongaları üzerinde çalışması anlaşmaya gidildiğini ve Finlandiyalı operatör DNA ile de bir şebeke anlaşması yapıldığını da açıklandı.

http://www.slashgear.com/jollas-sailfish-spills-its-meego-reborn-secrets-carrier-chip-deals-inked-21257867/