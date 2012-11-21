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Jolla'nın Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kendini Meego'nun geliştirilmesine adayan Jolla, ekim ayında duyurulan Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish'e ait görüntüleri ve işletim sistemine ait diğer detayları kamuoyuyla paylaştı.

Kullanıcıyı yormayacak çoklu görev sistemine dikkat çekilen Sailfish'in çok sayıda uygulamayı aynı anda çalıştırması hedefleniyor. Sailfish'in ana ekranda uygulamalar ile kullanıcı arasında basit bir etkileşim de sunacağı belirtiliyor. Jolla'ya göre bu etkileşim Sailfish'i en akıcı ve hızlı bir işletim sistemi haline getiriyor. Hızlı ve zahmetsiz etkileşim için ''makara'' olarak tanımlanan bir menüye sahip olan Sailfish, açık kaynak kodlu bir geliştirici araç kitine de sahip. Qt, Mer Core ve Linux çekirdeği ve bileşenlerini bünyesinde barındıran Sailfish, görevlerini akıllı telefon, tablet, akıllı televizyon araç içi sistemleri ve diğer uygulamalarla da paylaşabiliyor.

Sailfish'in Android uygulamalarıyla uyum içinde çalışabileceğine de değinen Jolla, uygulamaların işletim sistemi üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden rahatlıkla çalışabileceğini de belirtti. Jolla, Sailfish'in detaylarına ek olarak, ST-Ericsson ile Saifish'in ST-Ericsson yongaları üzerinde çalışması anlaşmaya gidildiğini ve Finlandiyalı operatör DNA ile de bir şebeke anlaşması yapıldığını da açıklandı.

http://www.slashgear.com/jollas-sailfish-spills-its-meego-reborn-secrets-carrier-chip-deals-inked-21257867/ Yorum Yaz
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FERFEROS 7 yıl
Oldukça şık ve modern gözüküyor. Açık kaynak olması ise harika. Umarım Android ile rekabet edecek seviyeye gelir ve rekabet artar. Nokia ileride pişman olacak.
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serkanhiziroglu 7 yıl
Arayüz cidden çok güzel. Bakalım performans + pil ömrü nasıl olucak. IOS gibi uygulama çeşitliliği de MeeGo'ya gelirse bu Sailfish çok tutar.
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saltooo 7 yıl
güzel olacak gibi
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Jacobıan 7 yıl
her platformun + larını birleştirmeye çalıştırmışlar başarılı bence
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JoeyBane 7 yıl
Nokia bu platformu bırakmasaydı iyiydi..
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manyakurt 7 yıl
Pil ve performans nasil acaba
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BarGoS 7 yıl
ilk ana ekran blackberry 10 la aynı olmuş.
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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
kör ölür badem gözlü olur
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magandalar18 7 yıl
Jolla Mobile CEO: “MeeGo is not dead”
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senatorlines 7 yıl
Yapsinlar İLK TELEFONU BEN ALACAM, NOKIA N9 KULLANICISI OLARAK Meego'dan ÇOK MEMNUNUM, JOLA DURUMU DAHA DA GÜZELLEŞTİRMİŞ, bravo!
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Guest-F8946C419 7 yıl
Windows 8 sadeliği, android'in canlı renkleri ve Apple'ın animasyon anlayışı (var sayıyorum) birleşince ortaya ne çıkar sorusunun cevabı olmuş bence :)
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yildiray35 7 yıl
Umarım bizlerin n9 unuda bir geriye yönelik destek olur.
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Krone 7 yıl
N9 güzeldi nokia meego yu birakmasaydi daha fazla ilerlerdi.
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sendomi 7 yıl
du işletim sistemi bir gün android ile kapışacak seviyeye gelirse nokia gitsin kafasını duvarlara vursun,gerçi nokia!da hep düz mantık olmuştur 3 kuruşluk şeyleri yıllarca millete döşediler
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