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IKONIK'ten full tower formunda kasa: RA 2000

Komponent üreticisi IKONIK, full tower formunda ürettiği bilgisayar kasasını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
11
Kasa
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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IKONIK'ten full tower formunda kasa: RA 2000
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Komponent üreticisi IKONIK, Ra 2000 adını verdiği kasasını duyurdu. Full tower sınıfında üretilecek olan kasanın oyuncular, hız aşırtmacılar için tasarlandığı belirtiliyor. 220 mm x 580 mm x 590 mm ölçülere sahip olan kasada, 6 adet 5.25 inç'lik sürücü yuvası, 6 adet 3.5 inç'lik sürücü yuvası yer alıyor ve IKONIK, 5.25 inç'lik kullanılmayan sürücü yuvalarının 3.5 inç'lik yuvaya dönüştüren aparatı da kutu içeriğine dahil etmiş. Entegre fan kontrolcüsüne yer verilen Ra 2000'nin giriş-çıkış panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet USB girişi yer alıyor. IKONIK Ra 2000'de fan düzeneği, önde ve arkada olmak üzere 120 mm'lik birer fan, üstte ve arkada olmak üzere 140 mm'lik birer fan, kasanın ön kısmında yer alan 2 adet 120 mm'lik fan veya üstte ve arkada 140 mm'lik LEDli fan olmak üzere 4 farklı alternatif ile sunulmuş. IKONIK Ra 2000'de PSU, kasanın alt kısmına veya üst kısmına yerleştirilebiliyor.

IKONIK'in tamamen siyah ve gri iç renkli seçenekleriyle ürettiği full tower kasası Ra 2000'in 153$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

IKONIK'ten full tower formunda kasa: RA 2000
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BiG_mAsTeR 9 yıl
Görünüşü güzel olmasada fiyatı çok uygun. Fiyatı pahalı diyen arkadaşlar diğer full towerların fiyatlarından haberleri yok heralde.
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burak9006 9 yıl
Görüntü olarak pek hoşuma gitmedi açıkçası


Full tower bir kasa için fiyat normal, yinede pahalı diyenler için 183 tl ye Truvatek PhalanX alabilirsiniz uygun fiyatlı full tower klasmanında:
firebal.net/...
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Batuist 9 yıl
full tower bir kasa için fiyat hiçte yüksek değil.. zaten içerisinde power olan full tower kasa düşünemiyorum.. Full tower kasa alan adam powerıda kendi seçmek ister.. o yüzden üreticiler bu konuda bir dayatma içine girmemek için power koymazlar içerisine..artı gördüğüm en ucuz full tower aynı zamanda... belkide ben hep pahalılarını incelemişimdir..
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fahdlan 9 yıl
şimdi benim anlamadığım, eskiden psu üst bölümde olurdu ve bu tasarımı , sıcak havayı dısarı tahliye etmede büyük önem tasır diye söylerlerdi , ama görüyoruzki yeni tasarımların buyuk bir çağunluğunda psu lar alt bölüme konuşlandırılıyor ... oldumu şimdi ...
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artenis 9 yıl
tamam uzatırım parayı :D
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alcon11 9 yıl
boş kasa 153 dolarmı?komedi yaa.sadece gülüyorum.
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helsloot 9 yıl

alcon11

boş kasa 153 dolarmı?komedi yaa.sadece gülüyorum.




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LesEnfantsTerribles 9 yıl
IKONIK Ra 2000'in içi siyah modeli de var...
Saygılar
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alpa07 9 yıl
153 dolar pahalı geldı snkı bana
bide içi siyah olsa iyiymiş
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