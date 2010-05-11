IKONIK'ten full tower formunda kasa: RA 2000

Komponent üreticisi IKONIK, Ra 2000 adını verdiği kasasını duyurdu. Full tower sınıfında üretilecek olan kasanın oyuncular, hız aşırtmacılar için tasarlandığı belirtiliyor. 220 mm x 580 mm x 590 mm ölçülere sahip olan kasada, 6 adet 5.25 inç'lik sürücü yuvası, 6 adet 3.5 inç'lik sürücü yuvası yer alıyor ve IKONIK, 5.25 inç'lik kullanılmayan sürücü yuvalarının 3.5 inç'lik yuvaya dönüştüren aparatı da kutu içeriğine dahil etmiş. Entegre fan kontrolcüsüne yer verilen Ra 2000'nin giriş-çıkış panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet USB girişi yer alıyor. IKONIK Ra 2000'de fan düzeneği, önde ve arkada olmak üzere 120 mm'lik birer fan, üstte ve arkada olmak üzere 140 mm'lik birer fan, kasanın ön kısmında yer alan 2 adet 120 mm'lik fan veya üstte ve arkada 140 mm'lik LEDli fan olmak üzere 4 farklı alternatif ile sunulmuş. IKONIK Ra 2000'de PSU, kasanın alt kısmına veya üst kısmına yerleştirilebiliyor.

IKONIK'in tamamen siyah ve gri iç renkli seçenekleriyle ürettiği full tower kasası Ra 2000'in 153$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.