Kablosuz Şarj Teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? inceleme videosu

Kablosuz Şarj Teknolojisinin nasıl çalışıyor? Günümüzde hangi standartlar kullanılıyor ? Bu teknoloji gerçekten kablosuzmu ? Şarj süreleri ne zaman azalacak ? Tüm detaylar videomuzda.

Herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Bu videomuzda sizlerle beraber Kablosuz Şarj teknolojisini inceleyeceğiz. Son dönemlerde yerleşik olarak akıllı telefonlarda karşımıza çıkan bu teknoloji, Samsung gibi üreticilerin promosyon veya kampanyalar ile tüketicilere ulaştırması ile daha çok hayatımıza girdi. Peki, kablosuz şarj teknolojisi gerçekten kablosuz mu? Günümüzde hangi standartlar kullanılıyor? Şarj süreleri ne kadar? Ve gelecekte bizleri neler bekliyor? Tüm bu soruların detayları videomuzda.





Kablosuz Şarj son dönemde adını daha sıklıkla duyduğumuz yeni bir teknoloji. Özellikle birçok akıllı telefon üreticisinin bu teknolojiye destek veren ürünler çıkarması ile artık daha da yaygınlaşmaya başladı. Her ne kadar birçoğumuz için yeni bir gelişme gibi dursa da aslında geçmişi 90’lı yıllara dayanıyor Örnek olarak Braun firması, şarj edilebilir Oral-B diş fırçasını henüz 1990’lı yılların başında piyasaya çıkarmıştı. Bu diş fırçaları bugün halen en çok satılan ürünler arasında. Yakın gelecekte ise Lumia 820 ve 920 telefonları direk olarak Qİ standardını destekleyen kablosuz şarj özelliğine sahip bir şekilde piyasaya sürüldü. 2012 yılında çıkan bu telefonlardan daha sonra Nexus 4, Droid 3 ve Droid 4 ile Samsung’un Galaxy S4 modelleri yine kablosuz şarj desteği ile gelmiştir. S4 gibi telefonlar direk olarak kablosuz şarjı desteklememekle beraber arka kapak ve pil gibi destek aparatlarıyla kablosuz şarj edilebiliyordu. Son dönemde ise Apple’ın Apple Watch ve Motorola’nın Moto 360’ akıllı saatleri ile Samsung’un S6, S6 Edge, Note 5 ve S6 Edge Plus telefonlarının direk olarak kablosuz şarj desteği sunması ile bu teknoloji artık ülkemizde de kullanılmaya başlandı.

Kablosuz Şarj teknolojisi indüksiyon yoluyla şarj etme olarak da tanımlanan bir teknoloji. Çalışma mantığı ise aslında oldukça basit, enerjiyi kablosuz gönderen ünite içinde yüksek manyetik alan yaratıyor ve bu alan içinde oluşturulan elektrik, alıcı yani cep telefonundaki entegre devrelerde yer alan bobinler yoluyla elektriğe çevrilerek pili şarj ediyor.





Şu an için kablosuz şarj standardını destekleyen en popüler iki standart var. Bunlardan ilki Wireless Power Consortium’un çıkardığı ve 200’den fazla endüstri kuruluşunun desteklediği Qİ standardı. Diğeri ise 2012 yılında kurulan PMA yani Power Matter Alliance’ın Powermat standardı. Son dönem çıkan Android telefonlar genel olarak her iki standardı da destekliyor. Ancak maalesef standartlar birbirini desteklemiyor. Yani siz Qİ enabled ibareli bir cihazla Powermat ürününü şarj edemiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şarj etmek istediğiniz cihazın hangi standardı desteklediğini bilmek. Genel olarak piyasada satılan ürünlerin neredeyse tamamı Qİ destekli cihazlar, yani bu standart bir adım önde. Qi standartını eski VHS-beta veya Bluray-HD DVD savaşları gibi birden farklı çıkan ve daha sonra teke inen standartlara benzetebiliriz.

Powermat’i de destekleyen birçok firma var. Örneğin Starbucks dükkânlarında sizlere verdiği bir pad ile telefonunuzu şarj etmenize olanak sağlıyor. Aynı şekilde Amerikan AT&T firması da ülke genelindeki mağazalarında bu hizmeti sunuyor. Kısaca Powermat halka açık alanlarda giderek büyüyen bir yapıya sahip ancak iş evde şarja geldiği zaman seçeneğiniz Qİ, çünkü bu standardı destekleyen birçok ürün piyasada mevcut. Powerbank cihazlarında bile artık günümüz Qİ teknolojisinin desteklendiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde telefon araç tutacakları bile kablosuz şarj standartını destekleyen bir yapıya sahip. Teknolojik ürünlerin yanında IKEA bile son dönemde Qİ standartını destekleyen mobilyalar üretiyor. Yani kısaca kablosuz şarj artık hayatımızın her alanında ufak ufak boy göstermeye başladı.

Peki, kablosuz diyoruz bu teknoloji gerçekten tamamen kablosuz mu? Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Akıllı telefonlar için çıkan ürünler genel olarak kablosuz padler. Ancak bu padler cihazlarınızı şarj etmek için yine de orijinal kablo aparatına ihtiyaç duyuyor. Yani siz her ne kadar kablo kullanmasınız da ortada bir kablo maalesef oluyor. Örnek olarak Samsung’un kablosuz şarj destekleyen cihazının, orijinal şarj adaptörü ile beraber kullanılması gerekiyor. Hatta Samsung yaptığı uyarı ile orijinal kablo dışında kullanımın cihaza zarar verebileceğini de ayrıca belirtiyor. Buraya kadar ortada bir kablo var. Ancak Powerbank veya IKEA’nın ürünlerinde olduğu gibi, herhangi bir kabloya ihtiyaç olmuyor. Masanızın yanında yer alan ve elektriğe bağlı bir komidin içerisinde bu ürün olduğu için tek yapmanız gereken komidin üzerindeki işaretli yere telefonunuzu bırakmak.

Kablosuz şarj standartını destekleyen Qİ standart versiyonlarında şarj süreleri hemen hemen aynı oluyor. Toplamda 5W şarj yeteneğine sahip olan Samsung’un hızlı şarj padi S6 ve S6 Edge cihazınızı 2 saatin üzerinde şarj ediyor. Ancak Samsung son dönemde Fast Charge yani hızlı şarj ibaresi ile yeni bir ürün çıkardı. Eskisinden en büyük farkı ise 1.4x daha hızlı şarj edebilmesi. 169TL’ye şu anda Samsung mağazalarında satışta olan bu ürün Note 5 ve S6 Edge Plus cihazlarınızı 2 saatte şarj edebiliyor. Hızlı şarj cihazı sadece bu iki model tarafından destekleniyor, diğer Qİ destekli cihazlarda ise standart şarj sürelerinde dolum yapabiliyor. Buda yaklaşık olarak 3 saate yakın bir süreye denk geliyor. Bu arada hemen belirteyim yaz aylarında Qi 15w civarındaki yeni bir standardı duyurdu. Buda çok yakında cihazlarımızı daha kısa sürede kablosuz şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Samsung’un hızlı şarj cihazı ise 1.4x daha hızlı şarj ettiğine göre ortalama 7W civarında bir enerji ile şarj ediyor buda yeni açıklanan standardın yarısı kadar bir düşüklükte hemen belirtelim. Ancak tabi ki yeni standardın oturması belirli bir zaman alacaktır.

Son olarak Kablosuz şarjın avantajları ve dezavantajlarına değinelim. Öncelikle birçok kişi bunu havadan elektrik transferi ile karıştırıyor ki bu yanlış. Nicola Tesla’nın en büyük hayali olan bu teknoloji günümüzde bazı özel laboratuvar ortamlarında başarılsa da seri üretime geçmesine daha uzun yıllar var diyebiliriz. Günümüzün kablosuz teknolojisi, en azından şarj aparatları için kabloya ihtiyaç duyuyor. Aslında normal şarjdan tek farkı sürekli olarak kablo takıp çıkarma derdinden kurtarması. Bunun dışında standart Qi cihazların şarj süreleri şu an için ortalama 3 saati buluyor buda hızlı şarjın desteklendiği S6 ve S6 Edge telefonlarda normal prizden şarja kıyasla çok daha uzun süreler anlamına geliyor. Hızlı şarj edebilen aparatlar genelde kutu içerisinde yer almıyor ve almak için ayrı bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ayrıca bu aparatlara telefonu tam oturtamadığınız zaman pil tüketimi de söz konusu olabiliyor. Kablosuz şarj özellikli bir powerbank’iniz de yok ise Qi cihazlar genel olarak mobilite anlamında pek avantaj sağlamıyorlar. Son olarak cihazların çok ısındığına dair şikayetlerde mevcut.

Avantajları ise, ofis ortamlarında sabit çalışan bir kişi iseniz telefonu sürekli prize sokup çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. İşiniz bittiği anda telefonu Qi aparatının üzerine koymanız ve şarja devam etmeniz mümkün

Bunun haricinde yine gece yatarken telefonun şarjı neredeydi sorusu sizin için geçerli olmuyor. Tek yapmanız gereken aparatın üzerine yerleştirmek. Telefonun şarj soketleri de ayrıca yıpranmıyor. Bunlar haricinde şu an için sadece Amerika’da yaygın olsa da, yakın bir gelecekte, Starbucks’larda olduğu gibi kablosuz şarj aparatları bulmanız mümkün olacak. Standart yaygınlaşıp birçok cihazda kullanılmaya başlanınca tek bir şarj ile tüm cihazlarınızı da şarj edebilmeniz mümkün olacak. IKEA ürünleri gibi eşyalar yaygınlaştıkça da ayrıca kablo derdi tamamen sona erecek. Qi destekli cihazların üretimini de birçok firma yapmakta ve çok uygun fiyatlara bulabilmek de mümkün. Samsung’un son ürünü olan hızlı şarj özellikli Qi cihazı ile beraber şarj sürelerinin de kısalması ile yakın bir gelecekte prizden şarj etmek tarih olacak gibi gözüküyor.

Evet, Kablosuz Şarj teknolojisini tüm detaylarıyla sizlere göstermeye çalıştım. Yakın bir gelecekte 15w’lık yeni standartların devreye girmesi ile şarj süreleri daha da kısalacak ve etrafımızda ki eşyalarda dahil olmak üzere kablosuz şarj alternatifleri çoğalarak klasik prizden şarj etmekte tarihin eskiyen teknolojiler arasındaki yerini alacak.







