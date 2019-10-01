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    Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor

    Oyuncu donanımlarında tamamen kablolardan kurtulma niyetiniz varsa HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi kablosuz şarj özelliği ile iyi bir alternatif olabilir.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kingston HyperX markasının Ağustos ayı sonlarında tanıtmış olduğu kablosuz şarj destekli Pulsefire Dart adındaki oyuncu faresi ve Qi uyumlu kablosuz şarj istasyonu satışa çıkıyor.

    HyperX Pulsefire Dart özellikleri ve fiyatı

    Kingston yaptığı duyuruda HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresinin ürün gamındaki ilk kablosuz şarj olabilen fare olduğu bildirdi. Qi standardı ile uyumlu olan HyperX Pulsefire Dart modeli tek şarj ile 50 saate kadar dayanabiliyor.

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    2.4GHz bandında çalışan HyperX Pulsefire Dart modeli Pixart 3389 sensörünü kullanıyor. Sensörde 800/1600/3200 DPI şeklinde 3 ayar yer alıyor. Ayarlar LED ışıklarla gösteriliyor. Yerleşik DPI ayarı ise 16000 seviyesinde.

    Üründe Omron uzun ömürlü anahtarlar kullanılıyor. Anahtarlar 50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. HyperX NGENUITY yazılımıyla da RGB aydınlatma efektleri, 6 adet programlanabilir düğme ve makroları ayarlamak mümkün.

    HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi 100$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Aynı anda iki cihazı 10W olarak şarj edebilen HyperX ChargePlay Base adaptör ise 60$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.techpowerup.com/259665/hyperx-shipping-qi-enabled-pulsefire-dart-wireless-gaming-mouse-and-chargeplay-base-wireless-charger Yorum Yaz
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    Gt95 1 hf.
    571 lira güzelmiş
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