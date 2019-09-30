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    AMD Ryzen 3000 Pro işlemciler duyuruldu

    Yeni AMD Ryzen 3000 Pro yonga serisi 7nm Zen 2 işlemciler ile 12nm Zen+ işlemcileri harmanlıyor. Böylece kurumlara yönelik farklı seçenekler ortaya çıkmış oluyor.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD’nin kurumlara yönelik olarak ekstra güvenlik çözümleriyle donattığı Ryzen Pro serisi işlemciler yeni 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleriyle güncellendi. Böylece Pro tarafında da 12 çekirdek ölçeklendirmesine ulaşıldı.

    Yeni AMD Ryzen Pro neler sunuyor?

    Yeni seride AMD farklı kategoriler belirlemiş. AMD Ryzen Pro standart seride 3 farklı işlemci yer alıyor. 12 çekirdekli Ryzen 9 Pro 3900 modeli, 8 çekirdekli Ryzen 7 Pro 3700 modeli ve 6 çekirdekli Ryzen 5 Pro 3600 modeli 65W ısıl tasarım gücü sunuyor. Yeni seride en güçlü işlemciler bunlar.

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    Bunun yanında Ryen Pro with Radeon Vega Graphics serisi ise entegre grafik birimleri ile birlikte geliyor. Seride 12nm Zen+ çekirdekleri kullanılıyor. Ryzen 5 Pro 3400G modeli 4 çekirdekli ve 704 stream işlemciye sahip Vega grafik birimi barındırıyor. GE versiyonu ise biraz daha düşük saat hızlarına işaret ediyor.

    Ryzen 3 Pro 3200G ise izleksiz 4 çekirdeğe ve 512 Stream işlemcisine sahip. GE versiyonu da yine hızları düşürerek 35W ısıl tasarım gücüne iniyor. Bunların yanında 2 adet 12nm sürecinde Zen+ çekirdeği ve 192 Stream işlemcisine sahip Athlon Pro 300GE yongası da en alt seviyeyi temsil ediyor. Bu yonganın aslında Pro takısı olmadan gelmesi bekleniyordu.

    Yazılım tarafında AMD GuardMI güvenlik teknolojisini barındıran entegre bir güvenlik çipi, tam bellek şifrelemesi ile belleği boot ataklarına karşı koruyan Memory Guard, markaların kendi özelinde geliştirdiği güvenlik çözümlerine uyumluluk gibi özellikler yer alıyor.

    Yeni Ryzen Pro işlemciler ilk ürünlerde piyasaya çıkmaya başladı. HP EliteDesk 705 G5 SFF mini PC modeli 669$ başlangıç fiyatına sahip ve 12 çekirdekli seçeneklere kadar çıkıyor. HP EliteDesk 705 G5 MD modeli de yine kurumlara yönelik mini PC ve 679$ seviyesinden başlıyor.

     


    https://www.techpowerup.com/259660/amd-announces-availability-of-the-ryzen-pro-3000-series-processors Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti 7 dk.
    pro'nun ne farkı var anlamadım şahsen. Biraz daha aydınlatsaydınız.
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    asig 19 dk.
    eyy amd notbook lar 7 nm ekran kartı , işlemci cıklar
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    sniper23 39 dk.
    65 Watt 12 çekirdek 24 izlek.
    Tam bir efsane bence.
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    L.J 32 dk. sniper23
    O tdp değerleri fasafiso.
    65w tdp ve 95w tdp değeri olan iki işlemci de aynı oranda ısınıyor aynı soğutucu altında.
    Tdp'ye hiç bakma o yüzden Amd'de. Çektiği elektriğe bak direkt duvardan. Her daim yüksek çıkar.
    3.6 ghz sabit iken yaydığı ısı o. Kutudan çıktığı hali bile 3.6 ghz sabitlemiyor zaten oc ediyor kendisini.
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