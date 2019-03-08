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Kablosuz şarj sunan yenilikçi telefon standı destek arıyor

360 derece dönebilen parçaları, kablosuz şarj plakası ve yenilikçi yapışma özelliği ile Bluesphere son dönemin en ilgi çekici telefon aksesuarları arasında yer alıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz şarj sunan yenilikçi telefon standı destek arıyor

Günlük hayatta akıllı telefonlarımızı mutlaka masa üstünde veya farklı bir zeminde kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Bunun için de bir stand gerekli oluyor. Bugün piyasada sayısız çeşitte olan telefon standlarına yenilikçi bir yaklaşım geldi.

Bluesphere özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli Hurkins girişimi Bluesphere adını verdiği telefon standı ile yenilikçi bir yaklaşım ortaya koymuş. Sektörde ilk kez kablosuz şarja sahip ayaklı stand olduğu ifade edilen Bluesphere ayrıca ilgi çekici bir tutturma yöntemine sahip.

Geleneksel manyetik yöntemlerin aksine standın uç kısmında özel bir teknoloji kullanılmış. Nano-Pad adındaki çok katmanlı yüzey telefonu sıkı bir şekilde kavrıyor ve kesinlikle düşme ihtimali söz konusu olmuyor.

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6000 serisi dayanıklı alüminyumdan imal edilen stand gövdesi çinko desteği ile daha sağlam hale getirilmiş. Zemin plakası haricinde masaya tutturmak için klipsli bir versiyon da mevcut. Uzunluk ise 60cm veya 85cm oluyor. Kıvrım noktalarında 360 derecelik küreler istediğiniz konuma getirmenizi sağlıyor.

Kablosuz şarj tarafında 13W QuickCharge 3 desteği sunuluyor. Standı kullanırken böylelikle şarj sıkıntısı çekmiyorsunuz. Kablosuz plaka nano katmanın arkasına yerleştirilmiş. Kablosuz şarj uyumu yoksa plakaya giden kabloyu çıkararak telefonunuza takabiliyorsunuz.

Bluesphere standı 99$ başlangıç fiyatına sahip. Kısa süre içerisinde gerekli bağışı toplayan stand işler yolunda giderse Mayıs ayında sevkiyata başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Smartphone-supporter-allows-you-to-use-a-phone-hands-free-while-charging-it-wirelessly_id114358 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kartalaraz 2 ay
Baseus ahtapot benzer kablosuz şarj cihazı daha iyi..
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Mellkor 2 ay
Bence olmamış
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Gqhuan 2 ay
Çok işlevsel bir dizayn olmuş ya
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