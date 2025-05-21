Bitcoin rekor tazeledi, altcoin piyasası seyretti

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Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla başladığı keskin gümrük tarifeleri, ekonomi dünyasını sarsmıştı. Enflasyon tedirginliğiyle dünya borsaları değer kaybederken Bitcoin de tepe noktasından yüzde 40 civarında değer kaybederek 79 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Bitcoin rekor tazeledi

Rusya-Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalar ve Trump’ın gümrük politikalarını gevşetmesi kripto piyasasına adeta can suyu oldu. Bitcoin hızlı bir toparlanma içerisine girerek dip seviyeden 109 bin dolar seviyesine çıktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Trump ve Bitcoin doğrudan ilişkili 1 hf. önce eklendi

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi haliyle hakimiyetin de yüzde 63.2 seviyesinde seyretmesine neden oluyor. Bu da altcoin piyasasını baskı altına alıyor. 1400$ seviyesine kadar düşerek umutları kıran Ethereum da sıçrama yaparak 2500$ üzerine çıktı.

Otoritelerin daha çok Bitcoin boğası olarak gördüğü bu yükseliş Bitcoin ile sınırlı kalacak şekilde devam edebilir. Bu da altcoin piyasasında halen beklenen sıçramaların gelmesini engelleyebilir. Ayrıca Bitcoin için bu seviyeler önemli kâr alma noktası haline gelebilir.





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Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı