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Kripto cüzdanlar SIM kart yuvasına girecek

Eğer kripto paralarınızı soğuk cüzdanda taşımayı tercih ediyorsanız VaultTel Intellichip ilginç bir alternatif sunuyor. Artık cüzdanınızı SIM kart yuvasında taşıyabileceksiniz.
2 ay
5,1b
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3
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyası son aylarda dibe vurmuş olsa da farklı projeler birbiri ardına kendisini göstermeye devam ediyor. ABD’li bir blok zinciri girişimi SIM kart yuvasına girebilen bir soğuk cüzdan modeli geliştirdi.

VaultTel Intellichip özellikleri ve fiyatı

Eğer kripto paralara ilgi duyuyorsanız iki farklı şekilde varlıklarınızı saklamanız gerekiyor. Birincisi internet üzerinde borsa veya özel cüzdan platformları. İkincisi ise soğuk cüzdan denilen donanım tabanlı depolama birimleri. Uzmanlar güvenlik nedeniyle genelde ikinci seçeneği tavsiye ediyorlar.

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Soğuk cüzdanlar genelde USB bellek boyutlarında oluyor ve yine USB üzerinden bilgisayara bağlanıyor. Bununla birlikte normal USB bellekler ile çantanızda karışma ihtimali var. ABD’li VaultTel girişimi SIM kart yuvasına giren bir kripto cüzdan geliştirdi.

VaultTel Intellichip adındaki soğuk cüzdan Android telefonun birinci veya varsa ikinci SIM kart yuvasına takılıyor. Bu noktada çift SIM telefonlar daha avantajlı durumda. Özel bir uygulama AES 512 ve askeri standartlarda güvenlik sağlayarak cüzdan ile iletişim kurmanızı sağlıyor. iPhone modellerinde ise bir adaptör gerekli.

Samsung ve Sirin Labs telefona entegre soğuk cüzdan kontrolcüleri ile daha önce bu tarz bir çözüm geliştirmişti ancak VaultTel türünün ilk örneği sayılıyor zira telefona bağımlı olmanıza gerek kalmıyor. Elbette istenirse telefona özel veya bölgeye özel kilit de konabiliyor.

VaultTel Intellichip cüzdan Android için 100$, iOS için 131$ olarak ön siparişe başladı. Önce ABD sonra da Avrupa pazarında piyasaya sürülecek.

 

https://www.coindesk.com/new-crypto-hardware-wallet-fits-your-phones-sim-card-slot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 2 ay
Rahat 3-5 seneye hayatımıza anca girer.
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esmerbuyucu 2 ay intel7mix
O zamana sim kart girişi kalırsa girer.
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