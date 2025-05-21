Vestel işten çıkarmalara başlıyor, varlık satışı da yolda

Vestel küçülmeye gidiyor
Yılın ilk 3 aylık döneminde 31 milyar TL civarında toplam gelir elde eden Vestel, 5 milyar dolarlık net dönem zararı açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 36 milyar TL civarında gelir elde edilirken 290 milyon TL civarında da zarar açıklanmıştı.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, verimliliği sağlayabilmek adına Vestel’in toplam iş gücünün yüzde 10’una denk gelen 2000 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Henüz resmiyet kazanmasa da Zorlu Holding’in arazi varlıkları da dahil varlık satışına yönelme kararının olduğu gelen bilgiler arasında.
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