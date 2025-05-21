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    Vestel işten çıkarmalara başlıyor, varlık satışı da yolda

    Son dönemde yaşanan ağır kayıplar ve eksi bilançolar, Vestel’i tarihi bir yeniden yapılanmaya girmeye mecbur bıraktı. Firma binlerce kişi işten çıkarmaya hazırlanıyor. 

    Vestel Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin en önemli teknoloji şirketlerinden Zorlu Holding yeni yıla pek de iyi başlayamadı. Geçen yıl zirve değere ulaştıktan sonra serbest düşüşe geçen Vestel iştiraki,  yeni yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybı yaşadı. 4.9 milyar dolara yükselen borç yükünün yatırımcıyı korkutmaması açısından ülkemizin en büyük kurumsal yeniden yapılandırma işlemlerinden birisini gerçekleştirecek. 

    Vestel küçülmeye gidiyor

    Yılın ilk 3 aylık döneminde 31 milyar TL civarında toplam gelir elde eden Vestel, 5 milyar dolarlık net dönem zararı açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 36 milyar TL civarında gelir elde edilirken 290 milyon TL civarında da zarar açıklanmıştı. 

    Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, verimliliği sağlayabilmek adına Vestel’in toplam iş gücünün yüzde 10’una denk gelen 2000 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Henüz resmiyet kazanmasa da Zorlu Holding’in arazi varlıkları da dahil varlık satışına yönelme kararının olduğu gelen bilgiler arasında. 
     

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