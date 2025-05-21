Stream Deck artık parçalanabiliyor

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Tam Boyutta Gör İçerik üreticileri ve oyun severler için önemli bir kolaylık sağlayan Elgato markasının Stream Deck kontrol aksesuarı, donanım özelleştirmesi konusunda sınıfta kalıyor. Pek çok meraklı, orijinal aksesuarın panelini sökerek kendi projesine entegre ediyor ya da tuşları özel paneline aktarıyordu. Elgato buna bir yaklaşım getirdi.

Stream Deck Modules geliyor

Computex fuarında yapılan duyuruya göre geliştirici ve DIY severler için Stream Deck Modules adında yeni bir aksesuar duyuruldu. Bu modüller üzerinde Stream Deck logusu olmayan tuş panelleri. Kullanıcılar özelleştirme istedikleri zaman doğrudan bu panelleri yerleştirebilecekler.

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Yakın dönemde mobilyalarda ya da bilgisayar masalarında Stream Deck entegrasyonlarını görmek mümkün olacak. Alüminyum kasa içerisinde yerleştirilen modüllerden 6 tuşlu versiyon 50$, 15 tuşlu versiyon 130$ ve 32 tuşlu versiyon 200$ olarak satılacak. Firma toplu alımlarda indirim uygulanacağını duyurdu.



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Stream Deck Modules tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı