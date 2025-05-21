Stream Deck artık parçalanabiliyor

Stream Deck Modules geliyor
Computex fuarında yapılan duyuruya göre geliştirici ve DIY severler için Stream Deck Modules adında yeni bir aksesuar duyuruldu. Bu modüller üzerinde Stream Deck logusu olmayan tuş panelleri. Kullanıcılar özelleştirme istedikleri zaman doğrudan bu panelleri yerleştirebilecekler.
Yakın dönemde mobilyalarda ya da bilgisayar masalarında Stream Deck entegrasyonlarını görmek mümkün olacak. Alüminyum kasa içerisinde yerleştirilen modüllerden 6 tuşlu versiyon 50$, 15 tuşlu versiyon 130$ ve 32 tuşlu versiyon 200$ olarak satılacak. Firma toplu alımlarda indirim uygulanacağını duyurdu.
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