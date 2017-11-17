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Kamusal Mizah katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı [Yayın Tekrarı]

1 yıl
5,4b
1
Mesut Çevik ile Canlı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum modern mizah anlayışının en iyi temsilcilerinden Kamusal Mizah ekibi oldu. Gerçekleştirdiğimiz canlı yayının tekrarını buradan izleyebilirsiniz.
Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Kamusal Mizah ekibiyle bir aradaydık. Modern mizah anlayışları ile Youtube üzerinde binlerce kişiye keyifli dakikalar geçirten Kamusal Mizah'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mesut Çevik ile Canlı'nın tekrarı sizlerle.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bbnnoglukml 1 yıl en beğenilen
kaçmaz bu akşam yayın
şunu da atayım dursun burada. kamusal mizahı bilmeyenler için fikir olur


1 Yanıt Yanıtla +13
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HIGHER 1 yıl
Youtube da çok sevdiğim nadir kanallardan.
kargolardan da bahsedin bu arada

Mesut çevik seni akk konusundan dolayı pek sevdiğim söylenemez ama bu yaptığın iş takdire şayan:)
Youtube da çok sevdiğim nadir kanallardan.kargolardan da bahsedin bu aradaMesut çevik seni akk konusundan dolayı pek sevdiğim söylenemez ama...
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crazy585858 1 yıl
OOO bak şimdi izlenir işte
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mavizaman 1 yıl
mesutta bir adam ayarlayamadı alt tarafı 1 saat 30 çalışan var dhda bir kişi bulamdın mı yuh!
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mavizaman 1 yıl
kamusal mizahı ilk kez mesut çevik talhayla 2si1 de dillendirdiydi vakti zamanında
cemaatte işin içinde videosunu.
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Infinitum 1 yıl
Ben de diyorum sohbet edecek ortak ne konuları olabilir ki, ama Özgür abiyi bıraksan 24 saat aralıksız konuşabilme potansiyeli var.
Güzel muhabbetti, mp3 yapıp podcast gibi dinledim emeğine sağlık Mesut reyiz.
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JoeyBane 1 yıl
Son zamanlarda izlediğim kaliteli, güldüren, samimi videolardan bir tanesi oldu
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djvietnam 1 yıl
kız yoga yapıyor sandım
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EruhluMuhdi 1 yıl
mesut bu iğrenç kanalı niye çağırdın
kendini akkıllı sanan milleti salak yerine koyan milleti aşağılayan 80 li yıllar zihniyeti barındıran ...
daha fazla yazmayacağım nefret ediyor ve kusuyorum zihniyetinizden
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AJFA 1 yıl EruhluMuhdi
EruhluMuhdi
mesut bu iğrenç kanalı niye çağırdın
kendini akkıllı sanan milleti salak yerine koyan milleti aşağılayan 80 li yıllar zihniyeti barındıran ...
daha fazla yazmayacağım nefret ediyor ve kusuyorum zihniyetinizden

beri bak beri
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multeci 1 yıl
şuan izleyeceğim ama bir an önce yorum yapmak istedim.. çok içten tebrik ediyorum mesut çevik. çok büyük sürpriz oldu benim için bu yayının yapıldığını görmek. iphonedo ile yayın da çok muhteşem fikirdi ama sürpriz değildi, kamusal mizah'ı misafirk etme fikri beklenmedikti.

kaliteli insanları ortak çalışmalarda görmek çok keyif verici tekrar tebrikler.
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huseyincarnege 1 yıl
weptecno elemanlar çahırsanız ya
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SEO-Uzmanı 1 yıl
youtube'de daha ciddi bazı konular var !

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HIGHER 1 yıl
Çok keyifli bir program olmuş.
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