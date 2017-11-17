Kamusal Mizah katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı [Yayın Tekrarı]

Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum modern mizah anlayışının en iyi temsilcilerinden Kamusal Mizah ekibi oldu. Gerçekleştirdiğimiz canlı yayının tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

Mesut Çevik ile Canlı'da bu akşam Kamusal Mizah ekibiyle bir aradaydık. Modern mizah anlayışları ile Youtube üzerinde binlerce kişiye keyifli dakikalar geçirten Kamusal Mizah'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mesut Çevik ile Canlı'nın tekrarı sizlerle.