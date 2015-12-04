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Kanserli hücrelerle savaş için "nano-terminatör" devri

Kanser hastalığına çözüm bulmak için dünyanın farklı yerlerinde yüzlerce bilim insanı çalışmalar gerçekleştiriyor. Geliştirilen yeni bir yol ise sürece nano-terminatör'leri dahil ediyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kanserli hücrelerle savaş için

Kanser Hücresi 
İnsanlık tarihinin başına gelmiş en kötü şeyler arasında yer alan ve 2016 yılına girmeye iyice yaklaştığımız şu günlerde halen kesin bir çözümü bulunmayan kanser hastalığı, umut veren yeni bir bilimsel gelişme ile yeniden gündemde.
Araştırmacıların artık çözülsün dediğimiz bu hastalığı yok etmek için buldukları yeni yöntem "nano-terminatör" olarak adlandırılan yardımcılar üzerine kuruluyor. Kanser hücrelerini öldürmek için özel bir çözelti içerisine yerleştirilmiş kanser ilacı taşıyan sıvı metal kullanan araştırmacılar, kan yoluyla verilen bu nano-terminatör'ler ile kanser hücrelerine tutunabiliyor ve bu zararlı hücreyi olduğu yerde öldürebiliyor. 
Doktorlara kanser hücrelerini daha hızlı ve verimli ortadan kaldırma imkan tanıdığı belirtilen sistem, araştırmacı Zhen Gu'nun açıklamasına göre nano-terminatör birimlerinin üretim kolaylığıyla da büyük gelecek vaadediyor. Fareler üzerinde yapılan denemelerde büyük başarı elde etmeyi başaran bilim insanları, herhangi bir toksik reaksiyonun yaşanamadığını söylüyor ve zaten kan yoluyla verilen metal de vücut tarafından doğal olarak çözümlenebiliyor. 
Geliştirilen bu hayati teknolojinin insan üstü denemeleri için çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/scientists-create-tiny-metal-terminators-that-can-kill-off-cancer-cells-a6759381.html Yorum Yaz
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erturkcan2 3 yıl en beğenilen
Arkadaş elbisenin bile antibakteriyelini yapıyorlar 1 işlemcinin içine milyonlarca transistör sokuyorlar ama kanserin hala tedavisi yok ne biliyim ya pek inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor.
Buradan Facebookun kurucu zükerberge sesleniyorum milyar dolarlık servetinin sadece 1 milyarını şu araştırmalara ayırda insanlığa hayrın dokunsun bee.
Arkadaş elbisenin bile antibakteriyelini yapıyorlar 1 işlemcinin içine milyonlarca transistör sokuyorlar ama kanserin hala tedavisi yok ne biliyim ya pek inandı...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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AMERICAN 3 yıl
Bal gibi de var herşeyin çözümü bakınız eski ABD başkanlarından Jimmy Carter,adam nasıl kurtuluyor?
İstenirse bulunur hastalığın çaresi ama hep bu milyar $'lık ilaç sektoru yüzünden.
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Patren 3 yıl
crysis gibi teknoloji yapmış adamlar
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lapatid 3 yıl
anladigim kadariyla kemoterapinin sadece kansere yapisani gibi,bu tedavi yada baskasi umarim bir an once kanser illetine bi care buluruz
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DubSteq 3 yıl
Mübarek T virüsüs sanki :D
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erturkcan2 3 yıl en beğenilen
Arkadaş elbisenin bile antibakteriyelini yapıyorlar 1 işlemcinin içine milyonlarca transistör sokuyorlar ama kanserin hala tedavisi yok ne biliyim ya pek inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor.
Buradan Facebookun kurucu zükerberge sesleniyorum milyar dolarlık servetinin sadece 1 milyarını şu araştırmalara ayırda insanlığa hayrın dokunsun bee.
1 Yanıt Yanıtla +5
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mbald 3 yıl erturkcan2
erturkcan2

Arkadaş elbisenin bile antibakteriyelini yapıyorlar 1 işlemcinin içine milyonlarca transistör sokuyorlar ama kanserin hala tedavisi yok ne biliyim ya pek inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor.
Buradan Facebookun kurucu zükerberge sesleniyorum milyar dolarlık servetinin sadece 1 milyarını şu araştırmalara ayırda insanlığa hayrın dokunsun bee.

Milyarlarca dolar yatırım yapılmıştır zaten hala da yapılmaya devam ediyodur binlerce üniversitede 10binlerce bilim adamı çalışmaya devam ediyor fakat durum herkesin zannettiği gibi basit değil.
Biyolojik sistemlerde en temel sorun aslında mükemmel bir işleyişe sahip olan canlıda manipülasyon yapmak,canlı bir sistemde ister kanser hücresi olsun ister normal hücre olsun kafamıza göre gidip bir etki oluşturamıyoruz.
Hücrenin gidişatını düzenleyen dna,genler ve daha birçok enzim ve moleküller var,dna nın hücre bölünmesinde ve bölünmenin yavaşlatılmasında görev alan enzimleri kodlayan bölümlerinde mutasyonlar yani hasarlar meydana geliyor bunlar hücrenin sürekli bölünmesini ve çoğalmasına neden oluyor ve kanser oluşuyor fakat bu bölümlere erişmek ve istediğimiz gibi değişiklikler yapmak çoğu zaman mümkün olmuyor.
En basit bir ilacın geliştirilmesi dahi çok fazla çaba ve zaman gerektiren bir olay.
Bütün bunları şunun için yazdım,herşey dışardan bakıldığı kadar kolay değil özellikle de bahsettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız canlı organizmalar ve insanlar olunca işin kompleksliği çok çok fazla..

Bu habere konu olan yöntemin yaptığı etki ise anladığım kadarıyla şu;
İlacın(kansere etkili ayrıca insandaki hızlı bölünen hücrelere de yan etkili)kanserin bulunduğu bölgeye gidip orada daha etkin bir şekilde görevini yerine getirmesini sağlamak.
Güzel tarafı da şu oraya götürülmesini sağlayan metal bileşiklerinin vücuda ayrıca bir yan etki yapmaması.
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mehmet4428 3 yıl
Sonra bu şey bizi ele geçirmesin.
Kendi zekası var gibi sanki.
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1BilimAdamı 3 yıl
Kemoterapinin mantığına benzer birşeye benziyor biraz daha detay verseydiniz hem ciddi bir ilacın adını kim nano terminatör koyar
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RevivaL 3 yıl
Sağlık sektörünün en önemli icraati Kanseri durdurma adı altında olacağından büyük önem taşıyor.
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