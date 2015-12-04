Kanserli hücrelerle savaş için "nano-terminatör" devri

Kanser Hücresi

İnsanlık tarihinin başına gelmiş en kötü şeyler arasında yer alan ve 2016 yılına girmeye iyice yaklaştığımız şu günlerde halen kesin bir çözümü bulunmayan kanser hastalığı, umut veren yeni bir bilimsel gelişme ile yeniden gündemde.

Araştırmacıların artık çözülsün dediğimiz bu hastalığı yok etmek için buldukları yeni yöntem "nano-terminatör" olarak adlandırılan yardımcılar üzerine kuruluyor. Kanser hücrelerini öldürmek için özel bir çözelti içerisine yerleştirilmiş kanser ilacı taşıyan sıvı metal kullanan araştırmacılar, kan yoluyla verilen bu nano-terminatör'ler ile kanser hücrelerine tutunabiliyor ve bu zararlı hücreyi olduğu yerde öldürebiliyor.

Doktorlara kanser hücrelerini daha hızlı ve verimli ortadan kaldırma imkan tanıdığı belirtilen sistem, araştırmacı Zhen Gu'nun açıklamasına göre nano-terminatör birimlerinin üretim kolaylığıyla da büyük gelecek vaadediyor. Fareler üzerinde yapılan denemelerde büyük başarı elde etmeyi başaran bilim insanları, herhangi bir toksik reaksiyonun yaşanamadığını söylüyor ve zaten kan yoluyla verilen metal de vücut tarafından doğal olarak çözümlenebiliyor.

Geliştirilen bu hayati teknolojinin insan üstü denemeleri için çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/scientists-create-tiny-metal-terminators-that-can-kill-off-cancer-cells-a6759381.html