Kapersky Anti Targeted Attack Platform Sıfır Hata Oranıyla Üçüncü Kez Zirvede

Geçtiğimiz yıl içinde her üç kurumsal şirketten birinin hedefli bir saldırıya uğramasıyla, kurumların güçlü birer gelişmiş tehdit tespit sistemine sahip olmaları da kritik önem kazandı. Tehditleri tespit etmek için tasarlanan Kaspersky Anti Targeted Attack Platform'un bu alandaki başarısı ICSA Labs tarafından düzenlenen bağımsız bir testte kanıtlandı. Testte platform, bu yıl üst üste üçüncü kez yeni ve bilinmeyen tehditlerin %100'ünü tespit etmeyi başardı.

CSA Labs Gelişmiş Tehdit Savunması (Advanced Threat Defence - ATD) Testleri, kurumları gelişmiş tehditlere karşı koruyan çözümlerin başarısını ölçüyor. ATD testlerinde yalnızca, kurumsal saldırılarda kullanılan en yaygın tehdit vektörlerinin dağıttığı yeni ve az bilinen zararlı tehditler yer alıyor. Yılın her çeyreğinde düzenlenen testlerde yüzlerce benzersiz zararlı örnek kullanılıyor. Uç nokta, sınır, bulut veya bunların kombinasyonlarında yer almalarına göre çözümleri türlerine bağlı olarak değerlendiren ATD Sertifkası Testleri'ne birçok farklı markadan çeşitli güvenlik çözümleri katılıyor.



28 gün boyunca süren son testlerde 541 adet saldırı ve 524 temiz dosya yer aldı. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, daha önceden bilinmeyen tehditlerin %100'ünü tespit etmeyi başarırken, yanlış alarm oranı da %0 oldu. Birçok markanın Anti-APT çözümleri de aynı şekilde test edildi. Elde edilen sonuçların karşılaştırmasını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:



ICSA Labs her bir test için benzersiz senaryolar oluşturarak gerçekçi siber saldırılar meydana getiriyor. Bir çözümün liderlik pozisyonuna yükselebilmesi için hem yeni ve az bilinen tehditleri hem de "Doğrudan Yükleme", "Web'den İndirme", "Web'den Geçiş" ve "Zararlı Yazılımla İndirme" gibi kurumsal saldırılarda kullanılan ana tehdit vektörlerini tespit etmesi gerekiyor. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform bir yılda üçüncü kez en iyi sonuçları alarak Kaspersky Lab'in gelişmiş tehditlere karşı sunduğu koruma çözümünün etkileyici başarısının altını çizdi.



Kaspersky Hedefli Saldırı Önleyici Çözümler İş Birimi Lideri Oleg Glebov, "ICSA Labs testlerinin de gösterdiği gibi, kaçabilen tehditleri keşfetmek çok zor bir iş. Bunu en verimli şekilde halledecek çözümün, içinde makine öğrenimi tabanlı tehdit analizi, gelişmiş eleme teknolojisi, ağ analizi ve global tehdit istihbaratının da bulunduğu kapsamlı bir teknoloji setini kullanması gerekiyor. Üç testtir üst üste %100 tespit oranına ulaşan ve sıfır hatalı tespit yapan Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, müşterileri saldırı nereden gelirse gelsin her an birçok farklı tehdide karşı korur." dedi.



Verizon'un bağımsız bir iştiraki olan ICSA Labs (International Computer Security Association - Uluslararası Bilgisayar Güvenliği Kurumu), 1989'dan beri siber güvenlik çözümlerini test edip değerlendiriyor. Kaspersky Lab Anti Targeted Attack Platform'un detaylı değerlendirme sonuçlarını burada bulabilirsiniz.



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