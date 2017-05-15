Karakol baskınları ve pusulara karşı ASELSAN çözümü: Atış Yeri Tespit Sistemi

ASELSAN tarafından geliştirilen atış yeri tespit sistemi ile askerler karakol baskınları ve pusulara karşı anında karşılık verme yeteneği kazanacak. Ürünü sizler için mühendislerine sorduk.

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Bu videomuzda IDEF 2017 fuarında sergilenen ASELSAN üretimi Atış Yeri Tespit Sistemi SPOT'u tanıtacağız.

Spot yatayda 360 derece, dikeyde ise 180 derecelik bir kapsama alanında gerçekleştirilen silah atışlarında atış yerini anında tespit ederek kullanıcıyı bilgilendiriyor. Şuanda ASELSAN üretimi SARP insansız silah sistemine entegre edilen sistem, atışın yerini akustik dinleme yaparak tespit ediyor.

Farklı tipte silahların yerini tespit edebilme özelliğine sahip olan ürünün dünyadaki muadillerinden ayrılan en büyük özelliği ise boyutunun çok küçük olması. Bu sayede her türlü sisteme entegre edilebilen atış yeri tespit sistemi SPOT, zorlu hava koşullarında da görev icra edebiliyor.