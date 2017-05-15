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Karakol baskınları ve pusulara karşı ASELSAN çözümü: Atış Yeri Tespit Sistemi

2 yıl
29,7b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından geliştirilen atış yeri tespit sistemi ile askerler karakol baskınları ve pusulara karşı anında karşılık verme yeteneği kazanacak. Ürünü sizler için mühendislerine sorduk.
Donanimhaber.com'dan herkese merhaba,
Bu videomuzda IDEF 2017 fuarında sergilenen ASELSAN üretimi Atış Yeri Tespit Sistemi SPOT'u tanıtacağız.
Spot yatayda 360 derece, dikeyde ise 180 derecelik bir kapsama alanında gerçekleştirilen silah atışlarında atış yerini anında tespit ederek kullanıcıyı bilgilendiriyor. Şuanda ASELSAN üretimi SARP insansız silah sistemine entegre edilen sistem, atışın yerini akustik dinleme yaparak tespit ediyor.
Farklı tipte silahların yerini tespit edebilme özelliğine sahip olan ürünün dünyadaki muadillerinden ayrılan en büyük özelliği ise boyutunun çok küçük olması. Bu sayede her türlü sisteme entegre edilebilen atış yeri tespit sistemi SPOT, zorlu hava koşullarında da görev icra edebiliyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
M.Akif Ersoy 2 yıl en beğenilen
Heykel, içki fabrikası ve pavyon yapmadıkları müddetçe ilgimi çekmiyor.
2 Yanıt Yanıtla +25
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Karargaht 2 yıl
Dostumuz yok bizden başka,
Sizinle yürüdük yerli aşka,
Aspilsan, Tai, tümosan, MKE ve roketsan,
Ssm önderliğinde sende başkasın ASELSAN :))
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javaprof 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Heykel, içki fabrikası ve pavyon yapmadıkları müddetçe ilgimi çekmiyor.


size şapka versek olur mu medeniyet namına.
M.Akif ErsoyHeykel, içki fabrikası ve pavyon yapmadıkları müddetçe ilgimi çekmiyor.size şapka versek olur mu meden...
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Yanıtla +14
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axaxa 2 yıl
Hükümetler gelir geçer her şey devlet için millet için sevindirici haber bunlar.
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olağan_şüpheli 2 yıl
Beğenmezükçü tayfadan sonra bir de hazımsız arapçılar çıkmış laf sokmaya çalışmışlar.
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Exnuc 2 yıl
Zoruna gidiyor bazılarının ne güzel ne güzel..
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RaptorFX 2 yıl
Bu daha önce yapılmamış mıydı? Kalekollara kurulacaktı, şehit vermeyecektik. Her seçime yakın aynı ürünü mü gösterir oldular?
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DigitalKral 2 yıl RaptorFX
Ah ah keşke şu yorumlardan önce haberi okusanız , dinleseniz ve anlasanız da sonra yorum yapsanız.
1- Sarp silah sistemi yıllardır kullanıyor.
2- Akustik hedef tespit sistemi yıllardır var ve kullanılıyor.
Amaaaa
Bu kadar küçük ve silah sistemine entegre olarak ilk defa üretiliyor.
Adamın dediğine göre bu ürüne alternatif başka bir üründe yokmuş.
Yani Aselsanın kendi geliştirdiği özgün bir fikir ve ürün olmuş.
Adamlar bunu anlatmış ama tabi ki anlayana.
Yanıtla +5
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erhanciliz 2 yıl RaptorFX
RaptorFX
Bu daha önce yapılmamış mıydı? Kalekollara kurulacaktı, şehit vermeyecektik. Her seçime yakın aynı ürünü mü gösterir oldular?

Her seçime yakın derken, en yakın seçim ne zaman ? Ulan bırakın şu seçim muhabbetlerini, başka birşey bulun, çemkirmekten başka birşey yaptığınız yok..
Yanıtla +2
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mertmuhsinn 2 yıl
savunma sanayimizin 0'dan buralara kadar gelmesi mutluluk verici. Bu sayedede forumda yeni ilgi alanı oluştu
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hanox 2 yıl
Güzel, ver mehteri ,ver mehteri verrr ağa , hikaye bitmedi daha yeni başlıyor,
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join4freee 2 yıl
Öyle yorumlar var ki, tüm bu güzide kuruluşlar 2002 sonrasında kurulmuş; veya öncesinde TOKİ inşaatları yapıyorlarmış sanırsınız...
1 Yanıt Yanıtla +9
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Resat Erarslan 2 yıl join4freee
join4freee

Öyle yorumlar var ki, tüm bu güzide kuruluşlar 2002 sonrasında kurulmuş; veya öncesinde TOKİ inşaatları yapıyorlarmış sanırsınız...

Bu kurumların geçmişten getirdikleri önemli birikimler var bunu inkar edemeyiz ama son senelerde bu kurumlardaki çalışmaların ciddi derecede ivmelendiği de bir gerçek.
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neonxxl1001 2 yıl
Atilan cismin sesini degilde cismin kendisini fiziken takip ederek kaynagi bulunamiyormu mesela lazer yada sonar gibi yontemlerle yada termalle illa bende mi sirket kurayim gardas
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cagdas70 2 yıl
Aselsanda hiç boş durmuyor. Yaptıkça yapıyor.
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kazuya58 2 yıl
atış yeri tespitimi ıııhh
"sakız ve bez" yapsaydık daha iyi olurdu. demir-çelik üretmeliyiz külçe külçe. katma-değeri yüksek ürünler bunlar. özellikle sakız ve bezin katma-değeri hayli yüksektir. sandalye koymadan yetişemezsiniz.
gerçi ekonomi dersi gibi oldu ama...
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