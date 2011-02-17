Karayip Korsanları, Mayıs Ayında 3DS'i Ele Geçirecek

Gözlüksüz 3 boyutu yaşayacağınız bir maceraya hazır olun. Kaptan Jack Sparrow ve korsan grubunun yeni video oyunu LEGO® Pirates of the Caribbean, Mayıs ayında vizyona girecek olan Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filmi ile aynı dönemlerde Nintendo 3DS el konsoluna geliyor. Oyun 3DS özel olan Pirate Duel modu ve canlı grafikleri ile de göz dolduracak.

Nintendo 3DS sayesinde oyuncuları daha önce yaşamadıkları bir LEGO oyun tecrübesi bekliyor. 3DS versiyonunda yer alacak olan Pirate Duel modu ile oyuncular, aynı ortamdaki diğer 3DS cihazlarını farketmesi ve onlarla iletişim kurmasını sağlayan Street Pass özelliğini kullanabilecek. Cihaz, başka bir 3DS ile karşılaştığında Pirate Duel özelliğini aktif ediyor ve iki oyuncu arasında bir kılıç dövüşü düellosu başlıyor. Bu düelloda oyuncular, seçtikleri saldırı ve bloklar ile birbirlerini yenmeye çalışıyor ve sonucunda da kilitli yeni karakterleri açabilecekleri ve oynanabilir hale getirebilecekleri Play Coins'ler kazanıyor. Düelloyu kazanan oyuncular, kazanacakları tecrübe puanlarıyla yaşam enerjilerini arttırabiliyor ve yeni hareketler kazanabiliyor. Birçok platforma oynanabilecek olan oyunun 3DS versiyonunda ayrıca istenirse 3 boyut modu kapatılıp oyun standart şekilde de oynanabiliyor.

LEGO Pirates of the Caribbean video oyunu, Karayip Korsanları mitolojisindeki aksiyon, macera ve unutulmaz anları LEGO minifigürleri, formları ve esprileri ile yeniden yaratıyor. Oyuncuların 70'den fazla karakter rolüne bürünmelerini sağlıyor. Aynı zamanda film serisindeki tanıdık mekanları keşfetme imkanı da sunuyor.

Disney İnteraktif Stüdyoları Kıdemli Başkan Yardımcısı Adam Sussman, Karayip Korsanları'nın evreninin zenginliğini de beraberinde getireceğini, oyunun Pirate Duel oyun sistemi ve yüksek çözünürlüklü 3D efektler ile takipçilerinin LEGO oyun serilerinden beklediği eğlenceli ve zeki oynanış dinamiklerini sunacağını söylüyor.

Bugüne kadar filmleri 2 buçuk milyar dolarlık gişe hasılatı yapan ve oyunları dünya çapında 6 milyon adetten fazla satan Karayip Korsanları'nın video oyunu Mayıs 2011'de raflarda olacak. Heyecan ve aksiyon dolu farklı bir macerayı kaçırmayın!

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