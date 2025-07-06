Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket olacak. Figment 2, elle çizilmiş bir dünyada insan bilinçaltını keşfetme macerasına atılıyorsunuz. Bir diğer oyun Sky Racket ise, Retro oyun konseptinden hoşlanıyorsanız ve sizi farklı kılarak meydan okuyacak yeni bir oyun arıyorsanız, aradığınız şey olabilir.
Figment 2: Creed Valley veSky Racket, 9 Temmuz'dan 16 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Backpack Hero ve Figment'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: