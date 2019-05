Karel'den Stratejik Hamle

Kendi Ar-Ge’sinde geliştirdiği iletişim sistemleri ile Türkiye’nin haberleşme elektroniği alanında yabancı ortağı olmayan en büyük kuruluşu Karel, 5 yeni kategoride ürün ve çözümlerini basına tanıttı. 8 Haziran tarihinde Radisson Blu Bosphorus’ta gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamada Karel, 2023 bilişim hedefleri doğrultusunda 40 milyar dolar olması beklenen yazılım ve katma değer pazarının önemli oyuncuları arasına girmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle ile 25 yıldır yarattığı ekonomik katkıyı artırarak sürdürecek.

11 Haziran 2012, İstanbul; Türkiye'de PBX pazar liderliğinin yanı sıra, 30’dan fazla ülkeye Karel markasıyla ürün ve teknoloji ihraç eden, dünyanın en büyük 15 PBX üreticisinden biri olan Karel, 5 yeni kategoride pazara sunduğu ürün ve çözümlerini basına tanıttı.Pazara yeni sunulan ürün ve çözümler; IP Santralları, Tümleşik İletişim Sistemleri, Çağrı Merkezi, Bulut Çözümleri, Görüntülü İletişim ve Güvenlik Sistemleri’nden oluşuyor. Toplantıda, 2023 bilişim sektörü öngörülerine paralel olarak yeni hedefler ve Türkiye ekonomisinde yaratacakları ek katkılara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.Bilişim sektörünün Türkiye’nin büyümesi için stratejik sektör konuma geldiğini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Osman Duman sözlerine şöyle devam etti:“Türkiye’de bilişim sektörünün 4 kat büyüyerek 2023 yılında 160 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Karel olarak bu büyüme hedefine paralel bir vizyon belirledik. Alanımızı bugün büyüklüğü 250 milyon dolar olan donanım ağırlıklı PBX pazarından yazılım ve katma değer hizmetleri pazarına doğru genişletiyoruz. Bu pazar segmenti önümüzdeki 10 yıl içinde 40 kat ile en fazla büyümenin beklendiği alan olacaktır.Değişen iş süreç ve modellerine uyumlu, yenilikçi çözümlerimiz bizi hedeflerimize taşıyacak kilit unsurlar olacak ve Süreç Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Müşteri Yönetimi ve Güvenlik alanlarında önemli faydalar sunacaktır.”Karel’in hali hazırda 4.000’in üzerinde nitelikli istihdam gücünü sektöre kazandırdığını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Osman Duman sözlerine şöyle devam etti:“Kendi Ar-Ge’mizde geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerimiz ile bugün Türkiye’nin haberleşme elektroniği alanında yabancı ortağı olmayan en büyük kuruluşuyuz. Geçtiğimiz 25 yılda Türkiye ekonomisine 2,2 milyar dolar ekonomik katkı yarattık. Ürün ve hizmet alanında yürüttüğümüz rekabetçi fiyat politikaları sayesinde 3,6 milyar doların üzerinde tasarruf sağladık. Bu rakamlar, 2023 yılı bilişim sektörü hedefleri doğrultusunda Karel’in ülke ekonomisine sağlayabileceği yeni katkıların somut göstergesidir.”Türkiye’de her 3 şirketin 2’sinde Karel PBX santralı kullanılıyorTürkiye’de 575.000’in üzerinde kurulu PBX santralı ile her 3 şirketin ikisinde yer aldıklarını ifade eden Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım ise sözlerine şöyle devam etti:“Recon araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre Karel Türkiye’de kendi sektörünün en değerli markası konumundadır. Ülke çapında 320 Karel yetkili satıcısı ve 1500’den fazla satış noktasıyla 81 ilin tamamında faaliyet gösteriyoruz.”Dünya’da 9,5 milyondan fazla kişi Karel kullanıyorBaşarılarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade eden Yıldırım şöyle söyledi:“Avrupa’nın en büyük 3, dünyanın ise en büyük 15 PBX üreticisinden biriyiz. Bir Türk markasını küresel pazarlarda temsil etmenin gururu ile 30 ‘u aşkın ülkeye ürün ve hizmet sunuyoruz.”Lansmanı yapılan yeni ürün ve çözümler:KAREL IP SANTRALLARIKarel IP iletişim çözümleri, 2 aboneden 32.000 abone kapasitesine kadar en küçük ofis, ev-ofisten hastane, banka, üniversiteler gibi büyük ve çok şubeli yapılara kadar tüm kurum ve kuruluşları iletişimde IP altyapının sağladığı avantajlardan faydalandırmak için tasarlanan santrallardan oluşuyor.Bu santrallar IP, analog, sayısal yapıları bir arada sunuyor. Ses, veri ve görüntüyü tek bir iletişim altyapısında birleştiren Karel IP İletişim Çözümleri, her ölçekte işletmeye esnek, kolay yönetilen, tasarruflu ve kesintisiz iletişim imkanı yaratıyor.KAREL TÜMLEŞİK İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ: UCAPKarel’in yeni nesil kurumsal tümleşik iletişim uygulama platformu olan Karel UCAP, orta ve büyük kapasiteli işletmelerin değişen ve farklılaşan iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Karel UCAP, ses, görüntü, tümleşik mesajlaşma, gelişmiş konferans, durum bilgisi, anlık mesajlaşma, faks, e-posta ve mobilite gibi özelliklerin bir arada çalışmasını ifade ediyor.KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ:Müşterileri ile hızlı, etkin iletişim kurmayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen her büyüklükteki işletme için; esnek, ölçeklenebilir, mekandan bağımsız ve uygun maliyetli bir çağrı merkezi çözümü olarak tasarlanmıştır. Çözüm tamamen IP altyapısı üzerinde tasarlanan web arayüzleri üzerinden hizmet vermektedir.BULUT ÇÖZÜMLERİ: KARELPORTKarelport, bulut bilişimi modeliyle Karel IP iletişim sistemlerine sürekli yeni faydalar kazandıran, Karel ve iş ortaklarının geliştirdiği kurumsal uygulamalar ile kullanıcıyı buluşturan, kurumsal ihtiyaçlara yönelik ürün ve fırsat paketleri pazarlayan, kullanımı kolay, uygun maliyetli, tasarruf sağlayıcı, verimlilik arttırıcı bir hizmet limanı olma özelliğini taşıyor.KAREL GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ:Bu ürün gamında ev, ofis gibi en küçük kapasiteden, kamu ve özel sektör kurumlarının en yüksek kapasitedeki anahtar teslimi projelerine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde güvenlik sistemleri yer alıyor.