Karşınızda dünyanın en çılgın dizüstü bilgisayarı

Bir dizüstü bilgisayar ne kadar farklı olabilir. Güçlü donanım, yüksek performans... ? Evet bunlar önemli ancak videomuza konuk olan model, bu bahsettiklerimizin üzerine bazı başka şeyler ekliyor!

Bir dizüstü bilgisayar en fazla neler sunabilir? Aklınıza gelen seçenekleri duyar gibiyim, ancak Acer'ın Predetor 21X modeli o düşündüklerinizden değil. Bildiklerinizi unutun zira farklı özellikleri olan bir bilgisayar göreceksiniz, hadi buyrun videoya o zaman.