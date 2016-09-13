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Karşınızda dünyanın en çılgın dizüstü bilgisayarı

2 yıl
51b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir dizüstü bilgisayar ne kadar farklı olabilir. Güçlü donanım, yüksek performans... ? Evet bunlar önemli ancak videomuza konuk olan model, bu bahsettiklerimizin üzerine bazı başka şeyler ekliyor!
Bir dizüstü bilgisayar en fazla neler sunabilir? Aklınıza gelen seçenekleri duyar gibiyim, ancak Acer'ın Predetor 21X modeli o düşündüklerinizden değil. Bildiklerinizi unutun zira farklı özellikleri olan bir bilgisayar göreceksiniz, hadi buyrun videoya o zaman. 

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alito 2 yıl en beğenilen
Diz üstünde durmaz bu, ayrı ev ister.
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Şaban Oğlu Şaban 2 yıl
Videonun özeti: "Fakirler ölsün, Predatör'den selamlar."
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BabyYourLost 2 yıl likonalite
likonalite

5000 Euro olur fiyatı.


en az 10 bin euro piyasanın 5 yıl gerisindesiniz
1 Yanıt Yanıtla +8
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esmerbuyucu 2 yıl
Bu dizüstü değil olsa olsa taşınabilir masaüstü-all in one pc falan olur.
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xjambix 2 yıl
Kasayı yan yatırıp ekran takmışlar
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Dandick 2 yıl
Video'da bahsedilmeyen önemli bir özelliği, touchpad ters çevrilince ortaya numaratik tuşlar çıkıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Al bir PS4 bağla TV ye olsun bitsin.
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yasinknc 2 yıl
Bunu alınca bide nikah yapacan. O zaman on numara bilgisayar olur :D
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Ketum 2 yıl
Bence fazla abartı abi senin benim gibi öğrenci için tasarlamamışlar ki bilgisayarı
profesyonel oyuncular için fiyatını bilmiyorum ama kesinlikle o segmentteki masaüstü bilgisayarla yarışır :D bana kalsa bana laptop diye sorduklarında hayalimdeki görüntüyü karşılamıyor helede o mekanik klavyesi işi iyice kötülemiş ama parası olana güzel o ayrı mesele tabi:D
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murat-smsk 2 yıl
Fiyatın yüksek olduğu aşikar bari ultrabooğu yanında hediye etseler :)
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Koca firmaların ürettiği ürünler işte ne yazık ki. Çift adaptör ne demek?
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aycibin 2 yıl
Video acilmiyor
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SPeaky 2 yıl
Biz 860M ile devam
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sedoman34 2 yıl
herşey bir yana videoda touhpad e dokunurken kameranın ekrandaki hareket kabiliyeti göstermemesi bende "ne yaparsan yap touhpad tasarımında bir arpa boyu yol gidilmeyecek" izlenimi uyandırdı. işin o tarafında hiçbir çalışma olmayacak anlaşılan.
hele ki pc bilgileri satırında 2.4 ghz bilgisini gördügümde tamam dedim ,aranılan dizüstü işte budur !
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