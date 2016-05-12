Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası

Mercedes mühendislerinin çok uzun süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Akıllı Aerodinamik Otomobil, sunduğu tasarım özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle heyecan uyandırıyor.

Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Tüketici Elektroniği Fuarı'nın Çin'de düzenlenen Asya ayağında şu an görmekte olduğunuz bu teknoloji harikası otomobil ile karşılaştım ve hazır fırsatını yakalamışken böylesine özel bir konsepti anlatmadan geçmek istemedim.

Bilim Kurgu filmlerinin fırlamış gibi görünen bu otomobil, Mercedes'in en yeni konsepti. Kısa adı İAA, dilimizdeki açılımı ise Akıllı Aerodinamik Otomobil. Alman otomobil mühendisliğinin son harikası olan bu konsept, daha önce hiç bir Mercedes modelinde görmediğimiz özelliklerle geliyor. Adından da anlaşılabildiği üzere bu tasarımla amaç, yeni nesil otomobiller için en doğru aerodinamik tasarım ve ayar seçeneklerini keşfedebilmek.

Aslında otomobilin merkezinde, özellikle süper-spor otomobillerde gördüğümüz aktif hareketçi parçalar yatıyor. Ancak bu model parçadan ziyade aktif hareketli bir bölüme sahip. Evet yanlış duymadınız bir Bugatti Veyron ya da muadili diğer modeller gibi sadece arka kanat veya tampon altı havalandırma kapakları değil, aracın en arka bölümü komple hareket ediyor. Standart olarak 5 metre uzunluğunda olan 4 kapılı bu defa coupe, hızı saatte 80 km'ye ulaştığında, aerodinamik moda geçiş yapıyor ve arka bölüm içerden dışarı hareket ederek toplam uzunluk 5.4 metreye ulaşıyor.

Sadece bu da değil ön tampondaki kapaklar da belli oranda hareket ederek, aracın hem ön hem de altından arkaya doğru oluşan hava akışının daha etkin kullanılarak aerodinamik sürtünme katsayısını 0.25'den 0.19 gibi müthiş bir seviyeye taşıyor. Yeni konsept öncesinde Mercedes için en düşük sürtünme katsayısı 0.22 ile 2013 model CLA modelindeydi.

Bu arada bilmeyenler için düşük sürtünme kat sayısı aracın performansını arttırdığı gibi, yakıt tüketimini ve rüzgar sesini dolayısıyla konfora da etki eder. Mercedes mühendisleri bu tasarımı ortaya çıkartabilmek için üç boyutlu ortamda en son yazılım çözümleriyle karmaşık geometrik tasarımları, algoritmik tasarım ekseninde şekillendirmeye gayret göstermiş. Bunu için 1 milyon saatlik yoğun işlemci kullanımıyla 300 farklı varyasyon üzerinde çalışmışlar.

Biraz da otomobilin motor özellikler, iç tasarımı ve diğer teknolojilerinden bahsedelim isterseniz. Otomobil teknik olarak bir plug-in hibrit yani hem petrol hem de elektrik motoruna sahip. 279 beygir gücündeki otomobilin sürati elektronik olarak 250 km/saat ile sınırlandırılmış. Aerodinami modunda sadece elektrik motoru ile 66km gidebilen ve km'de 28 karbon emisyonu sunan otomobil, tasarım modunda ise sadece elektirk motoru ile 62km gidiyor ve km'deki karbon emisyonu 31 gram olarak gerçekleşiyor.

Otomobilin içi ise yeni nesil S sınıfı ve S Coupe modelini takip ediyor. Konsepte özel dokunuşlarla aracın hareket imajı veren genel tasarımına uygun devam eden çizgilerle zenginleştirilen iç mekanda, sürücünün tüm fonksiyonları dokunmatik olarak yönetebilmesi hedeflenmiş. Konsodaki iki ekranının ayrı ayrı yönetilebildiği konsept otomobilin tüm bilgi eğlence sistemine, Nvidia'nın otomobil platformu güç veriyor. Navigasyondan kullanıcı arayüzüne kadar ekranda görünen her şeyin arkasında Nvidia'nın platformu bulunuyor.

Bu konseptin yakın gelecekte hayata geçmesi beklenmiyor ancak bu tasarımdan gelen bilgi birikimi, tecrübe ve simülasyon ortamında elde edilen veriler sayesinde gelecekteki Mercedes otomobililerinin daha yüksek aerodinami sunmasını bekleyebiliriz. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.